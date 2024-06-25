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Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
В Бахчисарайском районе Крыма, который славится своими масштабами высадки многолетних насаждений и качеством сельхозпродукции, проблем с водой нет. Об этом, а... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T20:33
2024-06-25T20:33
бахчисарайский район
радио "спутник в крыму"
людмила пучкова
сельское хозяйство
фрукты
овощи
крым
вода в крыму
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Что выращивают в Бахчисарайском районе Крыма
Что выращивают в Бахчисарайском районе Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма, который славится своими масштабами высадки многолетних насаждений и качеством сельхозпродукции, проблем с водой нет. Об этом, а также о том, что здесь выращивают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.По словам Пучковой, хоть Бахчисарайский район и гордится своим особенным туризмом в окружении живописных гор и рек и готов принимать у себя гостей круглогодично, у разных его территорий своя специфика в связи с природными особенностями. Соответственно, есть свои основные направления деятельности.И если Бельбекская долина – это преимущественно туризм горный, пеший, так называемый "зеленый", а в Альминской – частично пляжный, то главная гордость Качинской – сельхозпредприятия и их продукция.Особенно известны своими урожаями Тенистовское и Долининское поселения, отметила глава администрации.В Альминской долине, в предгорье, тоже немало сельхозпредприятий. Здесь также выращивают фрукты и ягоды.А в целом Бахчисарайский район едва ли не самый большой в Крыму с точки зрения высадки многолетних насаждений за последние десять лет, заметила Пучкова. "Львиную долю наших полей занимают многолетние виноградники. Больше чем в Бахчисарайском районе их не посажено нигде. Кроме этого, у нас очень много многолетних косточковых и семечковых садов. А в последнее время активно развиваются ягодники. Это клубника, малина, и уже даже сажают голубику – сейчас это модно. И, конечно, наши тепличные хозяйства, где овощи закрытого грунта, тоже востребованы практически круглогодично", – рассказала Пучкова.В связи с этим очень важным для района является вода. И с ней, по словам главы администрации, проблем особых нет.По ее словам, некоторые предприятия, для орошения своих садов и ягодников делают пруды-накопители, которые используют в сезон "большой воды"."А воду из реки наши предприятия используют по графику, заранее планируют, и все знают, когда могут ее брать", – подытожила Пучкова.Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз, ждать ли в Крыму засухи этим летом. А в Минсельхозе рассказали, как весенние заморозки на полуострове отразятся на урожае картофеля. Читайте также на РИА Новости Крым: Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше В Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяСколько зерновых планируют убрать в Крыму в 2024 году
https://crimea.ria.ru/20240605/razmer-imeet-znachenie-kak-v-krymu-kalibruyut-chereshnyu-1137877174.html
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бахчисарайский район, людмила пучкова, сельское хозяйство, фрукты, овощи, крым, вода в крыму
Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму

В Бахчисарайском районе Крыма выращивают ароматные фрукты и ягоды

20:33 25.06.2024
 
© РИА Новости КрымВиноградники Патриса Ле Ланна в Бахчисарайском районе Крыма
Виноградники Патриса Ле Ланна в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма, который славится своими масштабами высадки многолетних насаждений и качеством сельхозпродукции, проблем с водой нет. Об этом, а также о том, что здесь выращивают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.
Что выращивают в Бахчисарайском районе Крыма
20:33
По словам Пучковой, хоть Бахчисарайский район и гордится своим особенным туризмом в окружении живописных гор и рек и готов принимать у себя гостей круглогодично, у разных его территорий своя специфика в связи с природными особенностями. Соответственно, есть свои основные направления деятельности.
И если Бельбекская долина – это преимущественно туризм горный, пеший, так называемый "зеленый", а в Альминской – частично пляжный, то главная гордость Качинской – сельхозпредприятия и их продукция.
Особенно известны своими урожаями Тенистовское и Долининское поселения, отметила глава администрации.

"Это те поселения, которые радуют жителей полуострова и гостей ароматными фруктами. Это персики, яблоки, груши. Это ягоды. Это наши сельхозпредприятия винодельческие. Направление здесь именно сельскохозяйственное, уже не туризм", – сказала Пучкова.

В Альминской долине, в предгорье, тоже немало сельхозпредприятий. Здесь также выращивают фрукты и ягоды.
А в целом Бахчисарайский район едва ли не самый большой в Крыму с точки зрения высадки многолетних насаждений за последние десять лет, заметила Пучкова.
"Львиную долю наших полей занимают многолетние виноградники. Больше чем в Бахчисарайском районе их не посажено нигде. Кроме этого, у нас очень много многолетних косточковых и семечковых садов. А в последнее время активно развиваются ягодники. Это клубника, малина, и уже даже сажают голубику – сейчас это модно. И, конечно, наши тепличные хозяйства, где овощи закрытого грунта, тоже востребованы практически круглогодично", – рассказала Пучкова.
В связи с этим очень важным для района является вода. И с ней, по словам главы администрации, проблем особых нет.
"Конечно же, воды никогда много не бывает, хотелось бы побольше. Но в принципе с водой у нас проблем нет. Признаков засух нет: достаточно воды было весной", – сказала Пучкова.
По ее словам, некоторые предприятия, для орошения своих садов и ягодников делают пруды-накопители, которые используют в сезон "большой воды".
"А воду из реки наши предприятия используют по графику, заранее планируют, и все знают, когда могут ее брать", – подытожила Пучкова.
Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз, ждать ли в Крыму засухи этим летом. А в Минсельхозе рассказали, как весенние заморозки на полуострове отразятся на урожае картофеля.
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Радио "Спутник в Крыму"Бахчисарайский районЛюдмила ПучковаСельское хозяйствоФруктыОвощиКрымВода в Крыму
 
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