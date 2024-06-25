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Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше
Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше
В этом году урожай арбузов поспел раньше минимум на две недели, что было связано с аномально жаркой весной и началом лета. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T07:09
2024-06-25T09:27
радио "спутник в крыму"
арбуз
ниисх крыма
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
урожай
урожай в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В этом году урожай арбузов поспел раньше минимум на две недели, что было связано с аномально жаркой весной и началом лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур научно НИИСХ Крыма Диляра Измаилова."Урожай бахчевых в этом году будет получен как минимум на 14 дней раньше. Массовое созревание мы ожидаем к началу июля. В этом году мы наблюдали "февральские окна", что позволило многим фермерам и предприятиям высадить рассаду в поле раньше обычных сроков", - объяснила она.Качество арбузов при этом зависит не от сроков созревания, а от добросовестности производителя. Если он не превышает допустимых норм химических веществ при обработке, арбузы и дыни будут абсолютно безопасны."На сегодняшний день мы не отмечаем ухудшение качества ягод. Просто вегетационные фазы прошли быстрее", - объяснила Диляра Измаилова.Более ранние сроки созревания позволили российским производителям конкурировать с импортерами, которые поставляют в Россию арбузы и дыни, пока в нашей стране они еще не созрели. Арбузы в РФ поставляют такие страны как Иран, Азербайджан, Узбекистан и Турция.В основном производители отдают предпочтение французским, голандским, японским гибридам. Но пользуются спросом и сорта, выведенные в России: "Эфиопка" из Краснодарского края, а также "Каламита" и "Насолода" крымской селекции.На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под влиянием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода произошло раньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахКак не отравиться арбузами – диетологЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз
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арбуз, ниисх крыма, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай, урожай в крыму, новости крыма
Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше

Массовый сбор арбузов в Крыму начнется на две недели раньше

07:09 25.06.2024 (обновлено: 09:27 25.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСезонные овощи и фрукты
Сезонные овощи и фрукты - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В этом году урожай арбузов поспел раньше минимум на две недели, что было связано с аномально жаркой весной и началом лета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур научно НИИСХ Крыма Диляра Измаилова.
"Урожай бахчевых в этом году будет получен как минимум на 14 дней раньше. Массовое созревание мы ожидаем к началу июля. В этом году мы наблюдали "февральские окна", что позволило многим фермерам и предприятиям высадить рассаду в поле раньше обычных сроков", - объяснила она.
Качество арбузов при этом зависит не от сроков созревания, а от добросовестности производителя. Если он не превышает допустимых норм химических веществ при обработке, арбузы и дыни будут абсолютно безопасны.
"На сегодняшний день мы не отмечаем ухудшение качества ягод. Просто вегетационные фазы прошли быстрее", - объяснила Диляра Измаилова.
Более ранние сроки созревания позволили российским производителям конкурировать с импортерами, которые поставляют в Россию арбузы и дыни, пока в нашей стране они еще не созрели. Арбузы в РФ поставляют такие страны как Иран, Азербайджан, Узбекистан и Турция.

"Дыни начали созревать уже в Раздольненском, Джанкойском, Красногвардейском районах. Нужно отметить, что это пока только на участках, где использовались дополнительные пленочные укрытия, так называемые "термосы", - говорит специалист.

В основном производители отдают предпочтение французским, голандским, японским гибридам. Но пользуются спросом и сорта, выведенные в России: "Эфиопка" из Краснодарского края, а также "Каламита" и "Насолода" крымской селекции.
На сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под влиянием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода произошло раньше.
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