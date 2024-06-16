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В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая - РИА Новости Крым, 16.06.2024
В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая
В Крыму первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая исследовали специалисты на соответствие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T09:33
2024-06-16T09:33
крым
зерно
урожай зерновых культур
качество
гост
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая исследовали специалисты на соответствие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".Специалисты пришли к выводу, что крымский ячмень соответствует требованиям ГОСТ и технического регламента таможенного союза. Как отметил директор Азово-Черноморского филиала Андрей Рюмшин, исследованный урожай из Ленинского района соответствует третьему классу.Мониторинг качества зерновых культур нового урожая в Крыму продолжается, отметили в ведомстве.Как ранее сообщал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, в этом году крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, в Сакском районе полуострова аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зернаКак в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
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крым, зерно, урожай зерновых культур, качество, гост, новости крыма
В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

Крыму исследованы первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая на соответствие ГОСТу

09:33 16.06.2024
 
© РИА Новости . Андрей Архипов / Перейти в фотобанкПосевы ячменя. Архивное фото
Посевы ячменя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Андрей Архипов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая исследовали специалисты на соответствие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".
Специалисты пришли к выводу, что крымский ячмень соответствует требованиям ГОСТ и технического регламента таможенного союза. Как отметил директор Азово-Черноморского филиала Андрей Рюмшин, исследованный урожай из Ленинского района соответствует третьему классу.

"Высокое качество крымского ячменя позволит аграриям успешно реализовать урожай и отвечает запросам рынка на продовольственное и фуражное зерно", отметил он.

Мониторинг качества зерновых культур нового урожая в Крыму продолжается, отметили в ведомстве.
Как ранее сообщал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, в этом году крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, в Сакском районе полуострова аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.
Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.
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