https://crimea.ria.ru/20240616/v-krymu-nachali-issledovat-yachmen-novogo-urozhaya-1138112398.html

В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая - РИА Новости Крым, 16.06.2024

В Крыму начали исследовать ячмень нового урожая

В Крыму первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая исследовали специалисты на соответствие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T09:33

2024-06-16T09:33

2024-06-16T09:33

крым

зерно

урожай зерновых культур

качество

гост

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму первые 300 тонн озимого ячменя нового урожая исследовали специалисты на соответствие требованиям ГОСТ. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна".Специалисты пришли к выводу, что крымский ячмень соответствует требованиям ГОСТ и технического регламента таможенного союза. Как отметил директор Азово-Черноморского филиала Андрей Рюмшин, исследованный урожай из Ленинского района соответствует третьему классу.Мониторинг качества зерновых культур нового урожая в Крыму продолжается, отметили в ведомстве.Как ранее сообщал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, в этом году крымским аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, в Сакском районе полуострова аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров.Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зернаКак в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, зерно, урожай зерновых культур, качество, гост, новости крыма