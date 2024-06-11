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Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
В этом году Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерновых, экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T08:41
2024-06-11T08:41
2024-06-11T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В этом году Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерновых, экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут сообщает пресс-служба ведомства.Сейчас каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке – из России, уточнили в ведомстве.В Минсельхозе отметили, что отказ Турции от импорта не повлияет на экспортный потенциал РФ, поскольку российская сторона планирует снизить предложение на мировой рынок до 60 млн тонн зерна в новом сезоне.В текущих условиях отечественные экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, также в планах развитие отношений с Индией и Китаем, в этих странах отмечается прогресс в поставках зернобобовых, а также существуют неплохие перспективы по зерновым культурам, говорится в сообщении пресс-службы.Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС, обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%.Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявлял ранее президент Владимир Путин. Таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда.Читайте также на РИА Новости Крым:70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожаяМы убираем хлеб: в Крыму началась жатваНа какую поддержку могут рассчитывать хлеборобы Крыма
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минсельхоз рф
Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
Российские экспортеры зерна выходят на ключевые рынки Ближнего Востока и Северной Африки
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В этом году Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерновых, экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом со ссылкой на главу Минсельхоза РФ Оксану Лут сообщает пресс-служба ведомства.
"В текущем сезоне с учетом высокого урожая прошлого года Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерновых, в том числе 53 млн тонн пшеницы", - говорится в сообщении.
Сейчас каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке – из России, уточнили в ведомстве.
В Минсельхозе отметили, что отказ Турции от импорта не повлияет на экспортный потенциал РФ, поскольку российская сторона планирует снизить предложение на мировой рынок до 60 млн тонн зерна в новом сезоне.
В текущих условиях отечественные экспортеры сосредоточатся на ключевых рынках Ближнего Востока и Северной Африки, также в планах развитие отношений с Индией и Китаем, в этих странах отмечается прогресс в поставках зернобобовых, а также существуют неплохие перспективы по зерновым культурам, говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщил
премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвященной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС, обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%.
Россия стала четвертой страной в мире
по экспорту агропродукции, заявлял ранее президент Владимир Путин. Таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда.
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