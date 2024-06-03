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Продовольственная безопасность ЕАЭС - Мишустин оценил перспективы
Продовольственная безопасность ЕАЭС - Мишустин оценил перспективы - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Продовольственная безопасность ЕАЭС - Мишустин оценил перспективы
Обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T16:18
2024-06-03T16:18
2024-06-03T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвщенной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.В частности потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах обеспечивают РФ И Казахстан, в мясных и молочных продуктах - Белоруссия, в плодовоовощной продукции - Армения и Киргизия. Для стабильности на общем рынке такую специфику и возможности производства нужно учитывать в дальнейшей совместной работе, убежден Мишустин.Он также подчеркнул готовность РФ делиться со странами ЕАЭС наработками в сфере систем орошения, предложил совместно развивать агротехнологии и призвал продолжить создание агрохабов для "Евразийского агроэкспресса".Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, заявлял ранее президент Владимир Путин. Таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии и животноводы новых регионов продолжат получать господдержкуЦены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в КрымуПутин обещал подумать над созданием государственной продуктовой сети
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михаил мишустин, еаэс, новости, продовольственная безопасность, россия, экономика, сельское хозяйство
Продовольственная безопасность ЕАЭС - Мишустин оценил перспективы
Продовольственная обеспеченность ЕАЭС достигает 93% - Мишустин
16:18 03.06.2024 (обновлено: 16:21 03.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Обеспеченность Евразийского экономического сообщества собственным сельскохозяйственным продовольствием в 2023 году превысила 93%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии, посвщенной вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС.
"Уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил девяносто три процента", - цитирует главу российского правительства РИА Новости.
В частности потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах обеспечивают РФ И Казахстан, в мясных и молочных продуктах - Белоруссия, в плодовоовощной продукции - Армения и Киргизия. Для стабильности на общем рынке такую специфику и возможности производства нужно учитывать в дальнейшей совместной работе, убежден Мишустин.
Он также подчеркнул готовность РФ делиться со странами ЕАЭС наработками в сфере систем орошения, предложил совместно развивать агротехнологии и призвал продолжить создание агрохабов для "Евразийского агроэкспресса".
"Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", - пояснил глава российского Кабмина.
Россия стала четвертой страной в мире
по экспорту агропродукции, заявлял ранее президент Владимир Путин. Таких результатов в российском агропромышленном комплексе не было никогда.
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