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Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики
Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики
В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T17:42
2024-07-03T17:42
урожай в крыму
урожай
алиме зарединова
сельское хозяйство
новости крыма
крым
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40 тонн, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод - из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3-4 тонны малины и 3-5 тонн ежевики с гектара – ежедневно от 150 до 300 кг.Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод – из них, например, получится прекрасное варенье.На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины – Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, "с ней легко работать", а вот последнего – самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что "погодные условия капризные".Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, "потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий", добавила Зарединова.При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет сбор урожая зерновых в КрымуПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаютсяЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЧто будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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урожай в крыму, урожай, алиме зарединова, сельское хозяйство, новости крыма, крым, бахчисарайский район
Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

Из-за погоды фермеры в Крыму на две недели раньше начали собирать ягоды

17:42 03.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40 тонн, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.
Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод - из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.
"Вегетационный период начался раньше почти на две недели. Также повышенные температуры повлияли и на то, что ягодам требуется больше орошения. А заморозки никаким образом не повлияли", – отметила врио министра.
© РИА Новости КрымАлиме Зарединова, врио министра сельского хозяйства Республики Крым
Алиме Зарединова врио министра сельского хозяйства Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым
Алиме Зарединова, врио министра сельского хозяйства Республики Крым
Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3-4 тонны малины и 3-5 тонн ежевики с гектара – ежедневно от 150 до 300 кг.
Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод – из них, например, получится прекрасное варенье.
На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины – Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, "с ней легко работать", а вот последнего – самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.
"Вот мне, например, сюда на работу нужны 70-80 человек минимум ежедневно, но, поскольку сейчас все только началось, 10 человек пока справляются. Примерно через две недели будет уже невозможно", – поделился фермер.
Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что "погодные условия капризные".
© РИА Новости Крым

В Крыму приступили к сбору малины и ежевики

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
1 из 8

В Крыму приступили к сбору малины и ежевики

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году из-за аномально теплой весны ягоды созрели как минимум на две недели раньше

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
2 из 8

В этом году из-за аномально теплой весны ягоды созрели как минимум на две недели раньше

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Их уже собрали порядка 40 тонн

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
3 из 8

Их уже собрали порядка 40 тонн

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Но и воды фермерам требуется больше

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
4 из 8

Но и воды фермерам требуется больше

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Большую часть продукции отправят на материковую часть России

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
5 из 8

Большую часть продукции отправят на материковую часть России

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Там на прилавках крымские ягоды появляются первыми

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
6 из 8

Там на прилавках крымские ягоды появляются первыми

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Для Крыма развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, считают в минсельхозе РК

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
7 из 8

Для Крыма развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, считают в минсельхозе РК

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В этом году ягодными культурами на полуострове занято порядка 153 гектаров

В Крыму проходит сбор малины и ежевики
8 из 8

В этом году ягодными культурами на полуострове занято порядка 153 гектаров

© РИА Новости Крым
1 из 8

В Крыму приступили к сбору малины и ежевики

© РИА Новости Крым
2 из 8

В этом году из-за аномально теплой весны ягоды созрели как минимум на две недели раньше

© РИА Новости Крым
3 из 8

Их уже собрали порядка 40 тонн

© РИА Новости Крым
4 из 8

Но и воды фермерам требуется больше

© РИА Новости Крым
5 из 8

Большую часть продукции отправят на материковую часть России

© РИА Новости Крым
6 из 8

Там на прилавках крымские ягоды появляются первыми

© РИА Новости Крым
7 из 8

Для Крыма развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, считают в минсельхозе РК

© РИА Новости Крым
8 из 8

В этом году ягодными культурами на полуострове занято порядка 153 гектаров

© РИА Новости Крым
Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.
Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.
Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, "потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий", добавила Зарединова.

"Та научная база, которая есть в Крыму, не зря находится именно здесь: Институт вина и винограда, Никитский ботанический сад, которые занимаются селекцией большого количества плодово-ягодной продукции. Поэтому на садоводство, виноградарство, производство ягодных культур мы делаем основной упор и поддерживаем", – сказала врио министра.

При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.
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Урожай в КрымуУрожайАлиме ЗарединоваСельское хозяйствоНовости КрымаКрымБахчисарайский район
 
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