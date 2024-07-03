Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40 тонн, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод - из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3-4 тонны малины и 3-5 тонн ежевики с гектара – ежедневно от 150 до 300 кг.Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод – из них, например, получится прекрасное варенье.На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины – Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, "с ней легко работать", а вот последнего – самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что "погодные условия капризные".Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, "потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий", добавила Зарединова.При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет сбор урожая зерновых в КрымуПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаютсяЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЧто будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40 тонн, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.
Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод - из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.
"Вегетационный период начался раньше почти на две недели. Также повышенные температуры повлияли и на то, что ягодам требуется больше орошения. А заморозки никаким образом не повлияли", – отметила врио министра.
Алиме Зарединова, врио министра сельского хозяйства Республики Крым
Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3-4 тонны малины и 3-5 тонн ежевики с гектара – ежедневно от 150 до 300 кг.
Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод – из них, например, получится прекрасное варенье.
На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины – Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, "с ней легко работать", а вот последнего – самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.
"Вот мне, например, сюда на работу нужны 70-80 человек минимум ежедневно, но, поскольку сейчас все только началось, 10 человек пока справляются. Примерно через две недели будет уже невозможно", – поделился фермер.
Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что "погодные условия капризные".
Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.
Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.
Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, "потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий", добавила Зарединова.
"Та научная база, которая есть в Крыму, не зря находится именно здесь: Институт вина и винограда, Никитский ботанический сад, которые занимаются селекцией большого количества плодово-ягодной продукции. Поэтому на садоводство, виноградарство, производство ягодных культур мы делаем основной упор и поддерживаем", – сказала врио министра.
При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601