https://crimea.ria.ru/20240703/ranshe-sroka-yagodki-sozreli-v-krymu-pristupili-k-sboru-maliny-i-ezheviki-1138575344.html

Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T17:42

2024-07-03T17:42

2024-07-03T17:42

урожай в крыму

урожай

алиме зарединова

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бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму ягодными культурами в этом году занято порядка 153 гектаров, и самыми популярными являются малина и ежевика. Их на сегодняшний день собрали порядка 40 тонн, сообщила журналистам врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод - из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3-4 тонны малины и 3-5 тонн ежевики с гектара – ежедневно от 150 до 300 кг.Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод – из них, например, получится прекрасное варенье.На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины – Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, "с ней легко работать", а вот последнего – самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что "погодные условия капризные".Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли – главная перспектива, "потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий", добавила Зарединова.При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет сбор урожая зерновых в КрымуПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаютсяЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЧто будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай в крыму, урожай, алиме зарединова, сельское хозяйство, новости крыма, крым, бахчисарайский район