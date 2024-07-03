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Как идет сбор урожая зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Как идет сбор урожая зерновых в Крыму
Как идет сбор урожая зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Как идет сбор урожая зерновых в Крыму
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году находится в пределах двух-трех тонн с гектара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T16:03
2024-07-03T16:08
владимир паштецкий
крым
новости крыма
урожай в крыму
урожай зерновых культур
продовольственная безопасность крыма
продовольственная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году находится в пределах двух-трех тонн с гектара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.По его словам, такая урожайность является неплохим результатом, учитывая непростые погодные условия в Крыму в этом сезоне.Также он отметил, что рекордные показатели урожайности, которые были зафиксированы в прошлом и позапрошлом годах, являются, скорее, исключением. Урожай свыше двух миллионов тонн зерновых получали в истории Крыма всего трижды: в 1983 году, 2022 и 2023 годах.Для сохранения продовольственной безопасности Крыму хватает миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. До 500 тысяч тонн нужно, чтобы прокормить крымчан и туристов, которые приезжают на курорт, и еще полмиллиона тонн хватает, чтобы прокормить животноводство, уверил Паштецкий."Даже тогда, когда урожайность составляла 850 тысяч тонн, Крым справлялся", – сказал он.В середине июня председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров.Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза рассказала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров. Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
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Новости
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РИА Новости Крым
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Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму составляет две-три тонны с гектара

16:03 03.07.2024 (обновлено: 16:08 03.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году находится в пределах двух-трех тонн с гектара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.
По его словам, такая урожайность является неплохим результатом, учитывая непростые погодные условия в Крыму в этом сезоне.
"Мы думали, что в этом году будет урожай поменьше. Но на сегодняшний день урожай в пределах двух с половиной-трех тонн. Для Крыма это прекрасный результат", – сказал Паштецкий.
Также он отметил, что рекордные показатели урожайности, которые были зафиксированы в прошлом и позапрошлом годах, являются, скорее, исключением. Урожай свыше двух миллионов тонн зерновых получали в истории Крыма всего трижды: в 1983 году, 2022 и 2023 годах.
Для сохранения продовольственной безопасности Крыму хватает миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. До 500 тысяч тонн нужно, чтобы прокормить крымчан и туристов, которые приезжают на курорт, и еще полмиллиона тонн хватает, чтобы прокормить животноводство, уверил Паштецкий.
"Даже тогда, когда урожайность составляла 850 тысяч тонн, Крым справлялся", – сказал он.
В середине июня председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров.
Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза рассказала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров. Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.
В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.
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Заголовок открываемого материала
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