https://crimea.ria.ru/20240703/kak-idet-sbor-urozhaya-zernovykh-v-krymu-1138566474.html

Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

Как идет сбор урожая зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Как идет сбор урожая зерновых в Крыму

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году находится в пределах двух-трех тонн с гектара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T16:03

2024-07-03T16:03

2024-07-03T16:08

владимир паштецкий

крым

новости крыма

урожай в крыму

урожай зерновых культур

продовольственная безопасность крыма

продовольственная безопасность

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138573475_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_8e1d69bb5423a5e8286b4ba52a24cc76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году находится в пределах двух-трех тонн с гектара. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.По его словам, такая урожайность является неплохим результатом, учитывая непростые погодные условия в Крыму в этом сезоне.Также он отметил, что рекордные показатели урожайности, которые были зафиксированы в прошлом и позапрошлом годах, являются, скорее, исключением. Урожай свыше двух миллионов тонн зерновых получали в истории Крыма всего трижды: в 1983 году, 2022 и 2023 годах.Для сохранения продовольственной безопасности Крыму хватает миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. До 500 тысяч тонн нужно, чтобы прокормить крымчан и туристов, которые приезжают на курорт, и еще полмиллиона тонн хватает, чтобы прокормить животноводство, уверил Паштецкий."Даже тогда, когда урожайность составляла 850 тысяч тонн, Крым справлялся", – сказал он.В середине июня председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщал, что в Крыму аграриям предстоит убрать зерновые на площади более 550 тысяч гектаров.Ранее пресс-служба республиканского минсельхоза рассказала, что в Сакском районе Крыма аграрии приступили к уборке зерновых. Общая площадь посевов составляет 70 тысяч гектаров. Одними из первых в Крыму жатву начали аграрии Джанкойского района.В мае врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова в пресс-центре РИА Новости Крым рассказывала, что в этом году крымским аграриям, которые занимаются выращиванием зерновых и зернобобовых культур, предусмотрена поддержка в размере 148 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проверяют качество зернаВ Крыму начали исследовать ячмень нового урожаяВ Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир паштецкий, крым, новости крыма, урожай в крыму, урожай зерновых культур, продовольственная безопасность крыма, продовольственная безопасность, минсельхоз крыма, видео