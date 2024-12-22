https://crimea.ria.ru/20241222/v-kerchenskom-prolive-vodolazy-nashli-zatonuvshuyu-kormovuyu-chast-tankera-1142847037.html

В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера

В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера - РИА Новости Крым, 22.12.2024

В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера

Водолазы обнаружили 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T21:25

2024-12-22T21:25

2024-12-22T21:35

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщает Росморречфлот.Специалисты подведомственного Росморречфлоту учреждения – Морспасслужба – проводят комплекс работ, направленных на обнаружение, обследование и определение состояния фрагментов затонувших судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".По информации Росморречфлота, также организовали поиск и обследование носовой части "Волгонефть 212", которая была обнаружена во время водолазных спусков. Носовая часть судна находится на грунте килем вверх.19 декабря с наступлением краткосрочного периода рабочей погоды было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия. Определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью ~15 000 куб. м. от левого борта судна в сторону моря.Работы будут продолжены сразу после наступления благоприятных погодных условий, в том числе с применением телеуправляемого подводного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут

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