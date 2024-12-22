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В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера - РИА Новости Крым, 22.12.2024
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
Водолазы обнаружили 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщает Росморречфлот. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T21:25
2024-12-22T21:25
2024-12-22T21:35
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщает Росморречфлот.Специалисты подведомственного Росморречфлоту учреждения – Морспасслужба – проводят комплекс работ, направленных на обнаружение, обследование и определение состояния фрагментов затонувших судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".По информации Росморречфлота, также организовали поиск и обследование носовой части "Волгонефть 212", которая была обнаружена во время водолазных спусков. Носовая часть судна находится на грунте килем вверх.19 декабря с наступлением краткосрочного периода рабочей погоды было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия. Определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью ~15 000 куб. м. от левого борта судна в сторону моря.Работы будут продолжены сразу после наступления благоприятных погодных условий, в том числе с применением телеуправляемого подводного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, новости крыма
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера
В Керченском проливе водолазы нашли затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть"
21:25 22.12.2024 (обновлено: 21:35 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Водолазы обнаружили 21 декабря затонувшую кормовую часть танкера "Волгонефть 212". Об этом сообщает Росморречфлот.
Специалисты подведомственного Росморречфлоту учреждения – Морспасслужба – проводят комплекс работ, направленных на обнаружение, обследование и определение состояния фрагментов затонувших судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".
"21 декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта судна "Водолаз Малеев". По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть "Волгонефть 212", - говорится в сообщении.
По информации Росморречфлота, также организовали поиск и обследование носовой части "Волгонефть 212", которая была обнаружена во время водолазных спусков. Носовая часть судна находится на грунте килем вверх.
19 декабря с наступлением краткосрочного периода рабочей погоды было выполнено водолазное обследование кормовой части "Волгонефть 239", находящейся на мели в районе мыса Панагия. Определили техническое состояние наружной обшивки корпуса кормовой части и винто-рулевого комплекса, положение судна на грунте, фактические осадки, глубины у борта судна и акватории площадью ~15 000 куб. м. от левого борта судна в сторону моря.
Работы будут продолжены сразу после наступления благоприятных погодных условий, в том числе с применением телеуправляемого подводного аппарата.
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