Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина
При атаке ВСУ на Брянскую область погибла женщина
22:53 22.12.2024 (обновлено: 22:55 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", говорится в сообщении.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
"К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", говорится в сообщении.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Также, по данным губернатора, еще одна атака совершена ВСУ по поселку Красный Бор Климовского района.
"В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
"В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: