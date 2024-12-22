https://crimea.ria.ru/20241222/ataka-vsu-na-bryanskuyu-oblast-pogibla-zhenschina-1142847843.html

Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина

Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Атака ВСУ на Брянскую область: погибла женщина

Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."К сожалению, в результате... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T22:53

2024-12-22T22:53

2024-12-22T22:55

александр богомаз

брянск

брянская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь", говорится в сообщении. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Также, по данным губернатора, еще одна атака совершена ВСУ по поселку Красный Бор Климовского района. "В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Мужчина доставлен в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления", - написал губернатор в своем ТГ-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьКиев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над Крымом

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брянск

брянская область

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александр богомаз, брянск, брянская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия