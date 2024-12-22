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42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь
42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.12.2024
42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь
Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T08:39
2024-12-22T08:39
2024-12-22T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны.Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.В пятницу над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над КрымомНад Черным морем сбили украинские беспилотники
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министерство обороны рф, новости, орловская область, ростовская область, брянская область, курская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь
42 беспилотника ВСУ сбили над пятью регионами России за ночь