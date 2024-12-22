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42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь

42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 22.12.2024

42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночь

Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T08:39

2024-12-22T08:39

2024-12-22T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над пятью регионами РФ. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны.Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.В пятницу над Черным морем были сбиты 14 беспилотников ВСУ. Над территорией Краснодарского края были уничтожены 16 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над КрымомНад Черным морем сбили украинские беспилотники

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, орловская область, ростовская область, брянская область, курская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)