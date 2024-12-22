https://crimea.ria.ru/20241222/posle-udara-bespilotnikami-v-orle-gorit-obekt-toplivnoy-infrastruktury-1142828426.html

После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры

После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.12.2024

После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры

Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T06:55

2024-12-22T06:55

2024-12-22T06:55

орел

андрей клычков

новости

происшествия

орловская область

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, сказал глава региона.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над КрымомНад Черным морем сбили украинские беспилотники

орел

орловская область

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орел, андрей клычков, новости, происшествия, орловская область, пожар, беспилотник (бпла, дрон)