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После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры
После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 22.12.2024
После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры
Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T06:55
2024-12-22T06:55
орел
андрей клычков
новости
происшествия
орловская область
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, сказал глава региона.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над КрымомНад Черным морем сбили украинские беспилотники
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орел, андрей клычков, новости, происшествия, орловская область, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
После удара беспилотниками в Орле горит объект топливной инфраструктуры

В Орле после массированного удара беспилотниками горит объект топливной инфраструктуры

06:55 22.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Из-за массированной атаки беспилотников в Орле начался пожар на объекте топливной инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.
"Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа", – говорится в сообщении.
В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания, сказал глава региона.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.
В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.
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ОрелАндрей КлычковНовостиПроисшествияОрловская областьПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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