https://crimea.ria.ru/20241222/vozmozhnosti-vozrastayut-putin-otvetil-na-vopros-o-tretey-mirovoy-voyne-1142831235.html

Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал тезис о том, что "третья мировая война уже идет". РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T10:10

2024-12-22T10:10

2024-12-22T10:37

владимир путин (политик)

павел зарубин

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коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал тезис о том, что "третья мировая война уже идет".При этом российский лидер допустил возможность улучшения отношений РФ и США. Глава государства подчеркнул, что если есть желание, все можно сделать, и у Москвы оно никогда не пропадало.Когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы. И Москва готова их искать, но не в ущерб своим интересам, отметил Путин.Интересы России и ее народа остаются неизменными, подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241128/chto-sderzhivaet-nachalo-tretey-mirovoy-voyny-v-usloviyakh-eskalatsii--mnenie-1142221717.html

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2024

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владимир путин (политик), павел зарубин, мнения, политика, россия, в мире, коллективный запад