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Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне
Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал тезис о том, что "третья мировая война уже идет". РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T10:10
2024-12-22T10:37
владимир путин (политик)
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал тезис о том, что "третья мировая война уже идет".При этом российский лидер допустил возможность улучшения отношений РФ и США. Глава государства подчеркнул, что если есть желание, все можно сделать, и у Москвы оно никогда не пропадало.Когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы. И Москва готова их искать, но не в ущерб своим интересам, отметил Путин.Интересы России и ее народа остаются неизменными, подчеркнул президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), павел зарубин, мнения, политика, россия, в мире, коллективный запад
Опасность возрастает: Путин ответил на вопрос о третьей мировой войне

Путин: опасность третьей мировой войны возрастает

10:10 22.12.2024 (обновлено: 10:37 22.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал тезис о том, что "третья мировая война уже идет".

"Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний – он эскалирует ситуацию", – сказал президент.

При этом российский лидер допустил возможность улучшения отношений РФ и США. Глава государства подчеркнул, что если есть желание, все можно сделать, и у Москвы оно никогда не пропадало.
Когда противники России осознают ее готовность отвечать на любые вызовы, поймут, что пора искать компромиссы. И Москва готова их искать, но не в ущерб своим интересам, отметил Путин.
"Россия в новейшей истории прошла тот период, когда прежнее поколение политиков пошло на разрушение собственной страны", – сказал российский лидер.
Интересы России и ее народа остаются неизменными, подчеркнул президент РФ.
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28 ноября, 22:12Радио "Спутник в Крыму"
Что сдерживает начало третьей мировой войны в условиях эскалации – мнение
 
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