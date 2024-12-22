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Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека

Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека

В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение после того, как врезался в четвертый этаж здания больницы – при крушении погибли четыре человека. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T11:05

2024-12-22T11:05

2024-12-22T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение после того, как врезался в четвертый этаж здания больницы – при крушении погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал Habertürk.Местные СМИ публикуют фото обломков вертолета, который принадлежит министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден.Жертвами крушения медицинского вертолета стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык, пишет РИА Новости.Накануне после схода лавины на горнолыжном курорте Паландокен в Турции погиб 16-летний спортсмен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо30 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с эвакуатором в ТурцииДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, вертолет, в мире