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Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека
Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека
В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение после того, как врезался в четвертый этаж здания больницы – при крушении погибли четыре человека. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение после того, как врезался в четвертый этаж здания больницы – при крушении погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал Habertürk.Местные СМИ публикуют фото обломков вертолета, который принадлежит министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден.Жертвами крушения медицинского вертолета стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык, пишет РИА Новости.Накануне после схода лавины на горнолыжном курорте Паландокен в Турции погиб 16-летний спортсмен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо30 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с эвакуатором в ТурцииДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
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турция, новости, происшествия, вертолет, в мире
Вертолет врезался в здание больницы в Турции – погибли четыре человека

В Турции при крушении вертолета погибли четыре человека

11:05 22.12.2024 (обновлено: 11:25 22.12.2024)
 
© Кадр видео из соцсетейМесто происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла
Место происшествия, где вертолет потерпел крушение после того, как врезался в здание больницы в турецком городе Мугла
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В турецком городе Мугла вертолет потерпел крушение после того, как врезался в четвертый этаж здания больницы – при крушении погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

"Вертолет врезался в здание научно-исследовательской больницы в Мугле и рухнул на землю", – сказано в сообщении.

Местные СМИ публикуют фото обломков вертолета, который принадлежит министерству здравоохранения Турции. Фюзеляж сильно поврежден.
Жертвами крушения медицинского вертолета стали четыре человека, сообщил губернатор одноименной провинции Идрис Акбыйык, пишет РИА Новости.

"Вертолет потерпел крушение во время взлета с вертолетной площадки больницы. Двое пилотов, врач и медицинский сотрудник погибли в результате катастрофы", – сообщил губернатор журналистам.

Накануне после схода лавины на горнолыжном курорте Паландокен в Турции погиб 16-летний спортсмен.
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