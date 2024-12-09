https://crimea.ria.ru/20241209/v-turtsii-razbilsya-voennyy-vertolet----pogibli-chetvero--1142486573.html

В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо

В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо

В Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Абдуллаха Эрина сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T12:23

2024-12-09T12:23

2024-12-09T12:23

турция

новости

происшествия

крушение вертолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Абдуллаха Эрина сообщает РИА Новости.Авиакатастрофа произошла в понедельник в провинции Ыспарта на юге страны. Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИАн-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшиеВоенный самолет упал на границе Волгоградской области

турция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости, происшествия, крушение вертолета