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В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо
В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо
В Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Абдуллаха Эрина сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T12:23
2024-12-09T12:23
турция
новости
происшествия
крушение вертолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Абдуллаха Эрина сообщает РИА Новости.Авиакатастрофа произошла в понедельник в провинции Ыспарта на юге страны. Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве – СМИАн-2 упал на Ставрополье – есть пострадавшиеВоенный самолет упал на границе Волгоградской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, новости, происшествия, крушение вертолета
В Турции разбился военный вертолет - погибли четверо

В турецкой провинции Ыспарта при крушении вертолета погибли четверо военных

12:23 09.12.2024
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В Турции разбился военный вертолет, жертвами крушения стали четверо военных. Об этом со ссылкой на губернатора провинции Абдуллаха Эрина сообщает РИА Новости.
Авиакатастрофа произошла в понедельник в провинции Ыспарта на юге страны. Губернатор сообщил, что военный вертолет выполнял учебный полет и потерпел крушение в районе Кечиборлу возле АЗС.

"На данный момент погибли четверо военных, по нашим оценкам, в вертолете находились пятеро человек", - сообщил Эрин.

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ТурцияНовостиПроисшествияКрушение вертолета
 
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