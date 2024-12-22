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Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых
Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых
Ученые установили, что в окрестностях поселка Зуя у пещеры "Таврида" в Белогорском районе Крыма около двух миллионов лет назад было глубокое озеро. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T11:42
2024-12-22T11:42
пещера "таврида"
радио "спутник в крыму"
крым
белогорский район
пещеры в крыму
геннадий самохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ученые установили, что в окрестностях поселка Зуя у пещеры "Таврида" в Белогорском районе Крыма около двух миллионов лет назад было глубокое озеро. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.По его словам, в пещере "Таврида" ежегодно происходят новые открытия. В этом году на протяжении четырех месяцев продолжалась работа палеонтологической экспедиции, в ней принимали участие ученые из Крыма, Москвы и Екатеринбурга.Ученый отметил, что в окрестностях пещеры нет таких глубоководных мест."Сейчас это Зуя, где там глубокие водоемы? Их нет. А раз там была утка-нырок, которая глубоко ныряла и добывала себе пищу, значит там был глубокий водоем", - отметил Самохин.После открытия ученые приступили к реконструкции окрестности в районе поселка Зуя. По словам специалиста, существует специальная методика, которая позволяет смоделировать, как выглядела местность около двух миллионов лет назад.В этом году, по данным Самохина, прошло много экспедиций, в ходе которых было внесено в кадастр пещер России 33 новых пещеры в Крыму."Они, возможно, и были известны, но пока нет их описания, топосъемки и они не внесены в кадастр – это неизвестный объект. Как только появляется паспорт, объект занесен в реестр, тогда объект считается открытым", – уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмахПолезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиРедкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
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пещера "таврида", крым, белогорский район, пещеры в крыму, геннадий самохин, история, новости крыма, наука в крыму: открытия и изобретения
Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых

Возле пещеры "Таврида" в Крыму около двух миллионов лет назад находилось озеро - ученый

11:42 22.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ученые установили, что в окрестностях поселка Зуя у пещеры "Таврида" в Белогорском районе Крыма около двух миллионов лет назад было глубокое озеро. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.
По его словам, в пещере "Таврида" ежегодно происходят новые открытия. В этом году на протяжении четырех месяцев продолжалась работа палеонтологической экспедиции, в ней принимали участие ученые из Крыма, Москвы и Екатеринбурга.
"Были найдены несколько видов птиц, несколько видов кошачьих. Была интересная находка, по которой понятно, как изменялся облик Крыма. Найдены останки маленькой птицы под названием утка-нырок, которая ныряет на большую глубину", - рассказал Самохин.
Ученый отметил, что в окрестностях пещеры нет таких глубоководных мест.
"Сейчас это Зуя, где там глубокие водоемы? Их нет. А раз там была утка-нырок, которая глубоко ныряла и добывала себе пищу, значит там был глубокий водоем", - отметил Самохин.
После открытия ученые приступили к реконструкции окрестности в районе поселка Зуя. По словам специалиста, существует специальная методика, которая позволяет смоделировать, как выглядела местность около двух миллионов лет назад.
"Мы выяснили, что недалеко от пещеры, скорее всего, была замкнутая котловина, которая с большой вероятностью была заполнена озером. Привезли буровую установку, сделали бурение, и выяснили, что там действительно находится достаточно мощное озерное отложение, даже нашли углефицированный кусок дерева", - уточнил Самохин.
В этом году, по данным Самохина, прошло много экспедиций, в ходе которых было внесено в кадастр пещер России 33 новых пещеры в Крыму.
"Они, возможно, и были известны, но пока нет их описания, топосъемки и они не внесены в кадастр – это неизвестный объект. Как только появляется паспорт, объект занесен в реестр, тогда объект считается открытым", – уточнил он.
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