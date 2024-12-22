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Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых

Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Возле пещеры "Таврида" в Крыму было озеро – открытие ученых

Ученые установили, что в окрестностях поселка Зуя у пещеры "Таврида" в Белогорском районе Крыма около двух миллионов лет назад было глубокое озеро. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T11:42

2024-12-22T11:42

2024-12-22T11:42

пещера "таврида"

радио "спутник в крыму"

крым

белогорский район

пещеры в крыму

геннадий самохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Ученые установили, что в окрестностях поселка Зуя у пещеры "Таврида" в Белогорском районе Крыма около двух миллионов лет назад было глубокое озеро. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.По его словам, в пещере "Таврида" ежегодно происходят новые открытия. В этом году на протяжении четырех месяцев продолжалась работа палеонтологической экспедиции, в ней принимали участие ученые из Крыма, Москвы и Екатеринбурга.Ученый отметил, что в окрестностях пещеры нет таких глубоководных мест."Сейчас это Зуя, где там глубокие водоемы? Их нет. А раз там была утка-нырок, которая глубоко ныряла и добывала себе пищу, значит там был глубокий водоем", - отметил Самохин.После открытия ученые приступили к реконструкции окрестности в районе поселка Зуя. По словам специалиста, существует специальная методика, которая позволяет смоделировать, как выглядела местность около двух миллионов лет назад.В этом году, по данным Самохина, прошло много экспедиций, в ходе которых было внесено в кадастр пещер России 33 новых пещеры в Крыму."Они, возможно, и были известны, но пока нет их описания, топосъемки и они не внесены в кадастр – это неизвестный объект. Как только появляется паспорт, объект занесен в реестр, тогда объект считается открытым", – уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмахПолезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источникиРедкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад

пещера "таврида"

крым

белогорский район

пещеры в крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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