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Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники
Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники
Мужчины в баню заходят по-деловому, и обязательно заносят с собой несколько пустых пятилитровых бутылей. Женщины идут в купальни решительно и быстро, а вот... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T07:02
2024-07-22T07:02
2024-07-22T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мужчины в баню заходят по-деловому, и обязательно заносят с собой несколько пустых пятилитровых бутылей. Женщины идут в купальни решительно и быстро, а вот выходить не торопятся: принимают водные процедуры основательно, смеются, переговариваются. Спустя какое-то время и те, и другие выходят довольными, расслабленными, а в багажники автомобилей загружают бутылки, полные воды. В плохом настроении из этой бани в селе Низинное Сакского района не выходит никто. И все в один голос уверяют: мыться теплой минеральной водой очень полезно для красоты и здоровья.Баня на термальной скважинеСкважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили непритязательную сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом.Под потолком - железная труба, из которой подается минеральная вода температурой 45-47 градусов по Цельсию. Одновременно в помывочной могут находиться по четыре-пять человек. Есть предбанник, где можно оставить одежду и полотенце, с собой обязательно нужно взять тапочки. А вот кошелек брать не нужно – баня, которую оборудовали в неприметном здании из камня-ракушечника, бесплатная.Из женского отделения доносится веселый звонкий смех, завидев, что робею и не вхожу в помывочную, дамы зазывают: "заходите-заходите, вода потрясающая - кожа будет нежной, волосы блестящими, а в теле появится легкость"."А я местная практически, в соседнем селе живу, сюда прихожу часто, ведь эта вода целебная. Давление нормализует. И для волос хорошо – укрепляет, они становятся блестящими и густыми", - поддерживает разговор Мария.Чтобы уверилась в правдивости их слов женщины предлагают хотя бы умыться термальной водой и почувствовать, как кожа "моментально станет более упругой и нежной". Вода имеет легкий запах сероводорода, но приятная и мягкая.Воду из источника в Низинном можно пить, она насыщена солями, щелочами и минералам. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, уверяют и местные, и туристы."Мы из Казани. Об этом источнике узнали от племянника, он здесь дорогу делал, и нам рассказал, что есть такое место в Крыму. Приезжаем теперь. Почему бы не искупаться, если полезно? И обязательно еще воды с собой набираем. Дома остужаем и пьем. Верим, что здоровья прибавляется", - рассказывает турист из Татарстана Ильсур. Он очень удивляется, что даже далеко не все коренные крымчане знают о целебной воде из Низинного.Также термальная скважина есть и в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов, пить ее нельзя. Когда-то местные умельцы вывели воду в трубу небольшого диаметра, сложили вокруг скважины в поле будку, вместо двери повесили ковер. Выглядит все очень непрезентабельно и даже печально: посреди темного сарая торчит трубка, из которой течет горячая вода, осы прилетают на водопой. Но искупаться при желании все же можно, предварительно захватив с собой тазик или ковш. Ведь источник-то целебный: все вокруг в рыжем налете, что говорит о высоком содержании железа в воде.В городе-курорте Саки также есть источники с гидрокарбонатной водой. Еще в 1956 году здесь построили бювет. В сквере по улице Курортной и сейчас находится источник, из которого набрать воды для питья могут все желающие.Термальных источников немалоТермальные источники есть не только в Сакском, но также и в Белогорском районе полуострова, и возле Старого Крыма. И в других районах. Эти скважины активно "сверлились" в советское время, в 70-80-е годы, с целью корректировки уточнения запасов природной воды, поиска минеральных вод. Многие скрыты под слоем осадочных пород, поэтому до сих пор не изучены, сказал в комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Он не исключил, что при должном разведывании в Крыму могут появиться и новые такие источники.Термальная вода полезна, насыщена солями, щелочами и минералами. Но все же для того, чтобы использовать ее для массового оздоровления крымчан и туристов, нужны дополнительные исследования, связанные с воздействием на здоровье, отметил он."Для Крыма термальные источники – это не массовое явление. Совсем не факт, что если мы начнем в равнинном Крыму их активно бурить, то они появятся. Но в некоторых районах полуострова это может создать центры притяжения для туристов, разнообразит туристические предложения", - уточнил собеседник.По словам спелеолога, заместителя директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадия Самохина, в Крыму нет минеральных источников, все, что есть, это скважины с термальной минеральной водой.В числе других термальных источников Крыма геолог выделил радоновый источник в селе Новая Жизнь Джанкойского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативуЧем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристовКакие природные заповедники в Крыму открыты для туристов
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новости, отдых, отдых в крыму, здоровье, саки, новости крыма, крым, игорь вахрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мужчины в баню заходят по-деловому, и обязательно заносят с собой несколько пустых пятилитровых бутылей. Женщины идут в купальни решительно и быстро, а вот выходить не торопятся: принимают водные процедуры основательно, смеются, переговариваются. Спустя какое-то время и те, и другие выходят довольными, расслабленными, а в багажники автомобилей загружают бутылки, полные воды. В плохом настроении из этой бани в селе Низинное Сакского района не выходит никто. И все в один голос уверяют: мыться теплой минеральной водой очень полезно для красоты и здоровья.
Баня на термальной скважине
Скважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили непритязательную сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом.
Под потолком - железная труба, из которой подается минеральная вода температурой 45-47 градусов по Цельсию. Одновременно в помывочной могут находиться по четыре-пять человек. Есть предбанник, где можно оставить одежду и полотенце, с собой обязательно нужно взять тапочки. А вот кошелек брать не нужно – баня, которую оборудовали в неприметном здании из камня-ракушечника, бесплатная.
Из женского отделения доносится веселый звонкий смех, завидев, что робею и не вхожу в помывочную, дамы зазывают: "заходите-заходите, вода потрясающая - кожа будет нежной, волосы блестящими, а в теле появится легкость".
"Я сюда вообще из Москвы приезжаю, к своей сестре. И мы обязательно ходим в эту баню. Для самочувствия очень хорошо! У меня раньше на лице красные пятна были, ничем не могла вылечить, а суда приехала, пять-шесть процедур, и все прошло", - рассказывает Лидия, выходя из купальни в предбанник.
"А я местная практически, в соседнем селе живу, сюда прихожу часто, ведь эта вода целебная. Давление нормализует. И для волос хорошо – укрепляет, они становятся блестящими и густыми", - поддерживает разговор Мария.
Чтобы уверилась в правдивости их слов женщины предлагают хотя бы умыться термальной водой и почувствовать, как кожа "моментально станет более упругой и нежной". Вода имеет легкий запах сероводорода, но приятная и мягкая.
Воду из источника в Низинном можно пить, она насыщена солями, щелочами и минералам. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, уверяют и местные, и туристы.
"Мы из Казани. Об этом источнике узнали от племянника, он здесь дорогу делал, и нам рассказал, что есть такое место в Крыму. Приезжаем теперь. Почему бы не искупаться, если полезно? И обязательно еще воды с собой набираем. Дома остужаем и пьем. Верим, что здоровья прибавляется", - рассказывает турист из Татарстана Ильсур.
Он очень удивляется, что даже далеко не все коренные крымчане знают о целебной воде из Низинного.
Также термальная скважина есть и в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов, пить ее нельзя. Когда-то местные умельцы вывели воду в трубу небольшого диаметра, сложили вокруг скважины в поле будку, вместо двери повесили ковер. Выглядит все очень непрезентабельно и даже печально: посреди темного сарая торчит трубка, из которой течет горячая вода, осы прилетают на водопой. Но искупаться при желании все же можно, предварительно захватив с собой тазик или ковш. Ведь источник-то целебный: все вокруг в рыжем налете, что говорит о высоком содержании железа в воде.
В городе-курорте Саки также есть источники с гидрокарбонатной водой. Еще в 1956 году здесь построили бювет. В сквере по улице Курортной и сейчас находится источник, из которого набрать воды для питья могут все желающие.
Термальных источников немало
Термальные источники есть не только в Сакском, но также и в Белогорском районе полуострова, и возле Старого Крыма. И в других районах. Эти скважины активно "сверлились" в советское время, в 70-80-е годы, с целью корректировки уточнения запасов природной воды, поиска минеральных вод. Многие скрыты под слоем осадочных пород, поэтому до сих пор не изучены, сказал в комментарии РИА Новости Крым
доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Он не исключил, что при должном разведывании в Крыму могут появиться и новые такие источники.
"Крымские термальные скважины - это не результат вулканической деятельности, а так называемый геотермальный градиент, то есть глубинные воды. Хотя, например, по одной из версий, скважина в районе Старого Крыма находится на месте жерла древнего вулкана", - сказал Вахрушев.
Термальная вода полезна, насыщена солями, щелочами и минералами. Но все же для того, чтобы использовать ее для массового оздоровления крымчан и туристов, нужны дополнительные исследования, связанные с воздействием на здоровье, отметил он.
"Для Крыма термальные источники – это не массовое явление. Совсем не факт, что если мы начнем в равнинном Крыму их активно бурить, то они появятся. Но в некоторых районах полуострова это может создать центры притяжения для туристов, разнообразит туристические предложения", - уточнил собеседник.
По словам спелеолога, заместителя директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадия Самохина, в Крыму нет минеральных источников, все, что есть, это скважины с термальной минеральной водой.
"Есть такие, на которых стоят бани, как, например, в Низинном Сакского района. А есть и такие, которые отапливают целые поселки, как, например, в Белогорском районе. Раньше все село Новожиловка отапливалось термальной водой", - рассказал он РИА Новости Крым
.
В числе других термальных источников Крыма геолог выделил радоновый источник в селе Новая Жизнь Джанкойского района.
"Если ее поджечь, она будет гореть. Уникальная вода", - заключил Самохин.
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