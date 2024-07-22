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Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники

Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Полезно мыться минеральной водой: где в Крыму есть термальные источники

Мужчины в баню заходят по-деловому, и обязательно заносят с собой несколько пустых пятилитровых бутылей. Женщины идут в купальни решительно и быстро, а вот... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T07:02

2024-07-22T07:02

2024-07-22T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Мужчины в баню заходят по-деловому, и обязательно заносят с собой несколько пустых пятилитровых бутылей. Женщины идут в купальни решительно и быстро, а вот выходить не торопятся: принимают водные процедуры основательно, смеются, переговариваются. Спустя какое-то время и те, и другие выходят довольными, расслабленными, а в багажники автомобилей загружают бутылки, полные воды. В плохом настроении из этой бани в селе Низинное Сакского района не выходит никто. И все в один голос уверяют: мыться теплой минеральной водой очень полезно для красоты и здоровья.Баня на термальной скважинеСкважина напорных термальных вод появилась в Низинном в середине прошлого века, когда здесь велись работы по поиску газо- и нефтяных месторождений. Примерно тогда же здесь построили непритязательную сельскую баню, ведь вместо полезных ископаемых нашли теплую воду со специфическим, но ненавязчивым запахом.Под потолком - железная труба, из которой подается минеральная вода температурой 45-47 градусов по Цельсию. Одновременно в помывочной могут находиться по четыре-пять человек. Есть предбанник, где можно оставить одежду и полотенце, с собой обязательно нужно взять тапочки. А вот кошелек брать не нужно – баня, которую оборудовали в неприметном здании из камня-ракушечника, бесплатная.Из женского отделения доносится веселый звонкий смех, завидев, что робею и не вхожу в помывочную, дамы зазывают: "заходите-заходите, вода потрясающая - кожа будет нежной, волосы блестящими, а в теле появится легкость"."А я местная практически, в соседнем селе живу, сюда прихожу часто, ведь эта вода целебная. Давление нормализует. И для волос хорошо – укрепляет, они становятся блестящими и густыми", - поддерживает разговор Мария.Чтобы уверилась в правдивости их слов женщины предлагают хотя бы умыться термальной водой и почувствовать, как кожа "моментально станет более упругой и нежной". Вода имеет легкий запах сероводорода, но приятная и мягкая.Воду из источника в Низинном можно пить, она насыщена солями, щелочами и минералам. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, уверяют и местные, и туристы."Мы из Казани. Об этом источнике узнали от племянника, он здесь дорогу делал, и нам рассказал, что есть такое место в Крыму. Приезжаем теперь. Почему бы не искупаться, если полезно? И обязательно еще воды с собой набираем. Дома остужаем и пьем. Верим, что здоровья прибавляется", - рассказывает турист из Татарстана Ильсур. Он очень удивляется, что даже далеко не все коренные крымчане знают о целебной воде из Низинного.Также термальная скважина есть и в селе Ильинка Сакского района. Вода здесь горячее, около 60 градусов, пить ее нельзя. Когда-то местные умельцы вывели воду в трубу небольшого диаметра, сложили вокруг скважины в поле будку, вместо двери повесили ковер. Выглядит все очень непрезентабельно и даже печально: посреди темного сарая торчит трубка, из которой течет горячая вода, осы прилетают на водопой. Но искупаться при желании все же можно, предварительно захватив с собой тазик или ковш. Ведь источник-то целебный: все вокруг в рыжем налете, что говорит о высоком содержании железа в воде.В городе-курорте Саки также есть источники с гидрокарбонатной водой. Еще в 1956 году здесь построили бювет. В сквере по улице Курортной и сейчас находится источник, из которого набрать воды для питья могут все желающие.Термальных источников немалоТермальные источники есть не только в Сакском, но также и в Белогорском районе полуострова, и возле Старого Крыма. И в других районах. Эти скважины активно "сверлились" в советское время, в 70-80-е годы, с целью корректировки уточнения запасов природной воды, поиска минеральных вод. Многие скрыты под слоем осадочных пород, поэтому до сих пор не изучены, сказал в комментарии РИА Новости Крым доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. Он не исключил, что при должном разведывании в Крыму могут появиться и новые такие источники.Термальная вода полезна, насыщена солями, щелочами и минералами. Но все же для того, чтобы использовать ее для массового оздоровления крымчан и туристов, нужны дополнительные исследования, связанные с воздействием на здоровье, отметил он."Для Крыма термальные источники – это не массовое явление. Совсем не факт, что если мы начнем в равнинном Крыму их активно бурить, то они появятся. Но в некоторых районах полуострова это может создать центры притяжения для туристов, разнообразит туристические предложения", - уточнил собеседник.По словам спелеолога, заместителя директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадия Самохина, в Крыму нет минеральных источников, все, что есть, это скважины с термальной минеральной водой.В числе других термальных источников Крыма геолог выделил радоновый источник в селе Новая Жизнь Джанкойского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Уроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативуЧем курорты Азовского моря в Запорожской области привлекают туристовКакие природные заповедники в Крыму открыты для туристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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