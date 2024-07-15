https://crimea.ria.ru/20240715/kakie-prirodnye-zapovedniki-v-krymu-otkryty-dlya-turistov-1138866729.html

Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристов

Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристов - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Какие природные заповедники в Крыму открыты для туристов

Четыре федеральных заповедника в Крыму готовы предложить туристам короткие и многодневные пешеходные маршруты - самостоятельные и с экскурсоводами. Куда... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T16:45

2024-07-15T16:45

2024-07-15T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Четыре федеральных заповедника в Крыму готовы предложить туристам короткие и многодневные пешеходные маршруты - самостоятельные и с экскурсоводами. Куда отправляться за потрясающими горными пейзажами, где поставить палатки и развести костер даже в период высокой пожарной опасности, какие тропы не сложно преодолеть детям и пожилым людям - об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе учреждения "Заповедный Крым".86% россиян заинтересованы в туристическом отдыхе на особо охраняемых природных территориях и в заповедниках, сообщил в понедельник Всероссийский центр изучения общественного мнения. Три наиболее интересных направления – пассивный отдых, короткие прогулочные и этнографические маршруты.Четыре заповедника"На территории полуострова около двухсот особо охраняемых природных территорий. Четыре из них - заповедники федерального значения, которые находятся в ведении объединенной дирекции "Заповедный Крым": Ялтинский горно-лесной, Опукский, Казантипский и заповедник "Лебяжьи острова", - перечисляют в учреждении.Из четырех перечисленных для посещения доступны Ялтинский горно-лесной, Опукский и Казантипский. Доступ на "Лебяжьи острова" туристам закрыт - в эту зону можно только ученым. Однако есть еще один федеральный заповедник, тропами которого можно прогуляться, - Карадагский, который не входит в состав "Заповедного Крыма"."Карадагский природный заповедник предлагает эколого-просветительские маршруты, но только в сопровождении научного сотрудника - для самостоятельного посещения тропы этой природной зоны закрыты", - поясняют в пресс-службе.Однако с 15 июля Карадагский заповедник временно приостанавливает работу пешего экскурсионного маршрута "Большой Карадаг" (7 км, 4 часа). Это обусловлено погодными условиями и высоким уровнем пожароопасности.Гулять с экскурсией и безНа территории Ялтинского горно-лесного, Опукского и Казантипского заповедников гулять можно как с экскурсоводом, так и самостоятельно. Главное требование - не сходить с официальных троп, которые открыты даже в особо опасный противопожарный период, поскольку ситуацию круглосуточно мониторит пожарная инспекция. Сейчас на 21 день закрыта только небольшая часть маршрутов - антропогенная нагрузка нежелательна из-за изобилия молодняка, поясняют в дирекции.В Казантипском заповеднике сейчас доступен для посещения один маршрут - "В мире каменных крокодилов" - идти этой тропой можно и с экскурсоводом, и без. В Опуском отрыты два - Приозерный и урочище Опук. Первый доступен без сопровождения, второй - только с экскурсоводом.Тропами Южнобережья"Сложность маршрутов у нас везде приблизительно одинаковая - это горная местность , где-то будут подъемы и спуски, и какие-то затруднения. Но все же из них самые легкие - Массандровcкая и Курчатовская тропы. Это однодневные короткие маршруты, доступные людям пожилого возраста и детям, но, желательно, при наличии трекинговых палочек", - рекомендуют в учреждении.Для самых выносливых в этом году открыли новый 25-километровый маршрут на плато Ай-Петри, связывающий Большую севастопольскую тропу с Большой Крымской."Это маршрут для многодневного посещения, на кордоне на горе Ай-Петри оборудована стоянка с настилами, можно разбить палатки, есть техническая вода, можно даже разжечь костер, есть мангалы, за которыми совершает присмотр пожарная инспекция", - рассказывают в учреждении.Отдых и просвещениеЛокации для пассивного отдыха - Черешневый сад и Озеро у кордона, где устроены беседки, столики и мангальные зоны, которые можно арендовать на целый день, например, чтобы провести какой-нибудь праздник. Вся детальная информация с указанием локаций размещена на сайте "Заповедного Крыма".Что касается экологического вреда от посещения природных зон человеком, по мнению экспертов, он, безусловно, существует. Именно поэтому доступ "в тело" заповедников для туристов закрыт - двигаться можно исключительно по обозначенным маршрутам и в большинстве особо охраняемых природных территорий - только под контролем научных сотрудников.Всего в Крыму туристам предлагают более 70 благоустроенных маршрутов по природным территория, и их число увеличивается, сообщала ранее министр экологии и природных ресурсов региона, главный государственный инспектор Ольга Славгородская. Самые популярные - те, которые максимально благоустроены. Это водопад Джур-Джур и Большой Каньон на Южнобережье, "Алимова балка" в Бахчисарайском районе, "Панагия" в Зеленогорье".Читайте также на РИА Новости Крым:Потрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видеоТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеНа Ай-Петри благоустроили и закольцевали туристический маршрут

https://crimea.ria.ru/20240528/shest-nimf-v-yalte-poyavilas-pervaya-brigada-lesnykh-inspektorov-zhenschin-1137645418.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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