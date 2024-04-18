https://crimea.ria.ru/20240418/v-gorakh-kryma-poyavyatsya-tablichki-s-informatsiey-o-drevnikh-khramakh-1136637563.html

В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах

В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах - РИА Новости Крым, 18.04.2024

В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах

Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T07:52

2024-04-18T07:52

2024-04-18T07:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских горах.Как корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, идея у него родилась при посещении села Родниковое, бывшей деревни Скеля, около Чернореченского водохранилища."Там стоял храм, его еще описывал дореволюционный исследователь Василий Кондраки. Я подумал поставить там информационную стелу. И обратился в Симферопольскую и Крымскую епархию", - говорит Самохин.В епархии идею подхватили и расширили, предложив составить базу подобных объектов, которые можно было бы сделать туристическими достопримечательностями, поставив возле них информационные таблички.В настоящий момент крымское отделение РГО совместно с Симферопольской и Крымской епархией разрабатывает типовой проект таблички и улаживает бюрократические вопросы, так как стелы или информационные стенды предполагается ставить на земле, имеющей в каждом отдельном случае ту или иную принадлежность – будь то муниципальная земля или земли лесфонда. То есть, на установку необходимы разрешения.Как рассказывает Самохин, в составлении и определении мест расположения храмов РГО и епархия будут ориентироваться на исторические и археологические исследования. К примеру, одним из консультантов уже выступил специалист по медиевистике Александр Герцен.Таким образом, определены первые 30 объектов, которым будут возвращены имена – они расположены на Южнобережье и в Бахчисарайском районе."Российское географическое общество открыто ко всем, кто готов участвовать в этом проекте, которым обязательно нужно заниматься с точки зрения истории системно", - приглашает Самохин энтузиастов.По его словам, первые информационные стенды будут установлены в крымских горах уже этой весной.Читайте также на РИА Новости Крым:В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моряАрхеологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедицииКогда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи

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крым, история, симферопольская и крымская епархия, рго (русское географическое общество), геннадий самохин, религия, горы, культурное наследие, общество, новости крыма, александр герцен