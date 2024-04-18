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В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах
В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах - РИА Новости Крым, 18.04.2024
В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах
Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T07:52
2024-04-18T07:52
эксклюзивы риа новости крым
крым
история
симферопольская и крымская епархия
рго (русское географическое общество)
геннадий самохин
религия
горы
культурное наследие
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских горах.Как корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, идея у него родилась при посещении села Родниковое, бывшей деревни Скеля, около Чернореченского водохранилища."Там стоял храм, его еще описывал дореволюционный исследователь Василий Кондраки. Я подумал поставить там информационную стелу. И обратился в Симферопольскую и Крымскую епархию", - говорит Самохин.В епархии идею подхватили и расширили, предложив составить базу подобных объектов, которые можно было бы сделать туристическими достопримечательностями, поставив возле них информационные таблички.В настоящий момент крымское отделение РГО совместно с Симферопольской и Крымской епархией разрабатывает типовой проект таблички и улаживает бюрократические вопросы, так как стелы или информационные стенды предполагается ставить на земле, имеющей в каждом отдельном случае ту или иную принадлежность – будь то муниципальная земля или земли лесфонда. То есть, на установку необходимы разрешения.Как рассказывает Самохин, в составлении и определении мест расположения храмов РГО и епархия будут ориентироваться на исторические и археологические исследования. К примеру, одним из консультантов уже выступил специалист по медиевистике Александр Герцен.Таким образом, определены первые 30 объектов, которым будут возвращены имена – они расположены на Южнобережье и в Бахчисарайском районе."Российское географическое общество открыто ко всем, кто готов участвовать в этом проекте, которым обязательно нужно заниматься с точки зрения истории системно", - приглашает Самохин энтузиастов.По его словам, первые информационные стенды будут установлены в крымских горах уже этой весной.Читайте также на РИА Новости Крым:В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моряАрхеологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедицииКогда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи
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крым, история, симферопольская и крымская епархия, рго (русское географическое общество), геннадий самохин, религия, горы, культурное наследие, общество, новости крыма, александр герцен
В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах

Волонтеры РГО установят информационные таблички около руин храмов в крымских горах

07:52 18.04.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымское отделение Русского географического общества этой весной реализует новый проект по обозначению мест расположения древних христианских храмов в крымских горах.
Как корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин, идея у него родилась при посещении села Родниковое, бывшей деревни Скеля, около Чернореченского водохранилища.
"Там стоял храм, его еще описывал дореволюционный исследователь Василий Кондраки. Я подумал поставить там информационную стелу. И обратился в Симферопольскую и Крымскую епархию", - говорит Самохин.
В епархии идею подхватили и расширили, предложив составить базу подобных объектов, которые можно было бы сделать туристическими достопримечательностями, поставив возле них информационные таблички.
"Есть множество мест, где находились христианские храмы. Их описывали масса исследователей, начиная от Палласа. Да, в Крыму около некоторых разрушенных древних церквей или часовен установлены кресты, но крестов десятки, а мест, где были часовни и церкви - сотни", - сказал глава крымского РГО.
В настоящий момент крымское отделение РГО совместно с Симферопольской и Крымской епархией разрабатывает типовой проект таблички и улаживает бюрократические вопросы, так как стелы или информационные стенды предполагается ставить на земле, имеющей в каждом отдельном случае ту или иную принадлежность – будь то муниципальная земля или земли лесфонда. То есть, на установку необходимы разрешения.
Как рассказывает Самохин, в составлении и определении мест расположения храмов РГО и епархия будут ориентироваться на исторические и археологические исследования. К примеру, одним из консультантов уже выступил специалист по медиевистике Александр Герцен.
Таким образом, определены первые 30 объектов, которым будут возвращены имена – они расположены на Южнобережье и в Бахчисарайском районе.
"Российское географическое общество открыто ко всем, кто готов участвовать в этом проекте, которым обязательно нужно заниматься с точки зрения истории системно", - приглашает Самохин энтузиастов.
По его словам, первые информационные стенды будут установлены в крымских горах уже этой весной.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымИсторияСимферопольская и Крымская епархияРГО (Русское географическое общество)Геннадий СамохинРелигияГорыКультурное наследиеОбществоНовости КрымаАлександр Герцен
 
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