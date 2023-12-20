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В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:56
2023-12-20T21:56
азовское море
геннадий самохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.Для развития туристического потенциала Азовского моря необходимо развивать логистику и решать проблемы водной безопасности."Очень важно – это транспортная доступность и вода. В Бердянске вода соленая, пить ее невозможно. Если будет большой туристический поток, то должна регулироваться эта проблема. Необходимо обеспечить водную безопасность, которая сейчас нарушена из-за разрушения Северо-Крымского канала", - напомнил Геннадий Самохин.Сейчас на территории Запорожской и Херсонской областей, как и в Крыму в свое время, ведется большая работа по бурению артезианских бассейнов, рассказал председатель крымского отделения РГО.Ученые надеются, что в следующем году удастся исследовать уже все побережье. Очень важно проводить географическое исследование территорий, поскольку это важный инструмент утверждения государственности, отметил доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Ранее в крымском отделении РГО выступили с инициативой создать Национальный парк в акватории залива Сиваш и озер, расположенных между Черным и Азовским морем. Он должен охватывать три региона: Крым, Херсонскую и Запорожскую области.В 2023 году крымские ученые способствовали созданию крупного туристического кластера в Чеченской республике - с их помощью там был основан спелео-туристический комплекс "Буккузи".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностьюЗа Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема РоссииПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
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азовское море, геннадий самохин, рго (русское географическое общество), новости, крым, новости крыма, экология, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, игорь вахрушев
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря

РГО изучит туристического потенциала Азовского моря в новых регионах России

21:56 20.12.2023
 
© © РИА Новости / Сергей МальгавкоГенеральские пляжи
Генеральские пляжи
© © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.

"Вот мы были в Бердянске – условно, там большой и красивый отель, а рядом находится какой-нибудь домик бабы Клавы развалившийся. То есть нет такого, чтобы ты вышел и везде хорошо. Есть большой дисбаланс, и поэтому нужен единый проект по развитию побережья, а для этого нужно изучить туристический потенциал. Очень много блоков, это и природные, и антропогенные, и природно-антропогенные условия, связанные с туризмом", - говосрит ученый.

Для развития туристического потенциала Азовского моря необходимо развивать логистику и решать проблемы водной безопасности.
"Очень важно – это транспортная доступность и вода. В Бердянске вода соленая, пить ее невозможно. Если будет большой туристический поток, то должна регулироваться эта проблема. Необходимо обеспечить водную безопасность, которая сейчас нарушена из-за разрушения Северо-Крымского канала", - напомнил Геннадий Самохин.
Сейчас на территории Запорожской и Херсонской областей, как и в Крыму в свое время, ведется большая работа по бурению артезианских бассейнов, рассказал председатель крымского отделения РГО.
Ученые надеются, что в следующем году удастся исследовать уже все побережье. Очень важно проводить географическое исследование территорий, поскольку это важный инструмент утверждения государственности, отметил доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Ранее в крымском отделении РГО выступили с инициативой создать Национальный парк в акватории залива Сиваш и озер, расположенных между Черным и Азовским морем. Он должен охватывать три региона: Крым, Херсонскую и Запорожскую области.
В 2023 году крымские ученые способствовали созданию крупного туристического кластера в Чеченской республике - с их помощью там был основан спелео-туристический комплекс "Буккузи".
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Азовское мореГеннадий СамохинРГО (Русское географическое общество)НовостиКрымНовости КрымаЭкологияТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмИгорь Вахрушев
 
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