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В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря

В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря

В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T21:56

2023-12-20T21:56

2023-12-20T21:56

азовское море

геннадий самохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.Для развития туристического потенциала Азовского моря необходимо развивать логистику и решать проблемы водной безопасности."Очень важно – это транспортная доступность и вода. В Бердянске вода соленая, пить ее невозможно. Если будет большой туристический поток, то должна регулироваться эта проблема. Необходимо обеспечить водную безопасность, которая сейчас нарушена из-за разрушения Северо-Крымского канала", - напомнил Геннадий Самохин.Сейчас на территории Запорожской и Херсонской областей, как и в Крыму в свое время, ведется большая работа по бурению артезианских бассейнов, рассказал председатель крымского отделения РГО.Ученые надеются, что в следующем году удастся исследовать уже все побережье. Очень важно проводить географическое исследование территорий, поскольку это важный инструмент утверждения государственности, отметил доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Ранее в крымском отделении РГО выступили с инициативой создать Национальный парк в акватории залива Сиваш и озер, расположенных между Черным и Азовским морем. Он должен охватывать три региона: Крым, Херсонскую и Запорожскую области.В 2023 году крымские ученые способствовали созданию крупного туристического кластера в Чеченской республике - с их помощью там был основан спелео-туристический комплекс "Буккузи".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностьюЗа Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема РоссииПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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