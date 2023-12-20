https://crimea.ria.ru/20231220/v-rgo-gotovyat-bolshuyu-ekspeditsiyu-dlya-izucheniya-poberezhya-azovskogo-morya-1133687619.html
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:56
2023-12-20T21:56
2023-12-20T21:56
азовское море
геннадий самохин
рго (русское географическое общество)
новости
крым
новости крыма
экология
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_0:49:966:592_1920x0_80_0_0_adffb2791c3ebcbadd3128e67e283886.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.Для развития туристического потенциала Азовского моря необходимо развивать логистику и решать проблемы водной безопасности."Очень важно – это транспортная доступность и вода. В Бердянске вода соленая, пить ее невозможно. Если будет большой туристический поток, то должна регулироваться эта проблема. Необходимо обеспечить водную безопасность, которая сейчас нарушена из-за разрушения Северо-Крымского канала", - напомнил Геннадий Самохин.Сейчас на территории Запорожской и Херсонской областей, как и в Крыму в свое время, ведется большая работа по бурению артезианских бассейнов, рассказал председатель крымского отделения РГО.Ученые надеются, что в следующем году удастся исследовать уже все побережье. Очень важно проводить географическое исследование территорий, поскольку это важный инструмент утверждения государственности, отметил доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Ранее в крымском отделении РГО выступили с инициативой создать Национальный парк в акватории залива Сиваш и озер, расположенных между Черным и Азовским морем. Он должен охватывать три региона: Крым, Херсонскую и Запорожскую области.В 2023 году крымские ученые способствовали созданию крупного туристического кластера в Чеченской республике - с их помощью там был основан спелео-туристический комплекс "Буккузи".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностьюЗа Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема РоссииПутин поручил развивать порты Черного и Азовского морей
азовское море
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111168/64/1111686456_57:0:910:640_1920x0_80_0_0_f4ebc10fadb4d24a166abd4ca02e12e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, геннадий самохин, рго (русское географическое общество), новости, крым, новости крыма, экология, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, игорь вахрушев
В РГО готовят большую экспедицию для изучения побережья Азовского моря
РГО изучит туристического потенциала Азовского моря в новых регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым.
В следующем году Русским географическим обществом запланирована большая экспедиция для изучения Азовского побережья, его экологии и туристического потенциала. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
заявил председатель отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.
"Вот мы были в Бердянске – условно, там большой и красивый отель, а рядом находится какой-нибудь домик бабы Клавы развалившийся. То есть нет такого, чтобы ты вышел и везде хорошо. Есть большой дисбаланс, и поэтому нужен единый проект по развитию побережья, а для этого нужно изучить туристический потенциал. Очень много блоков, это и природные, и антропогенные, и природно-антропогенные условия, связанные с туризмом", - говосрит ученый.
Для развития туристического потенциала Азовского моря необходимо развивать логистику и решать проблемы водной безопасности.
"Очень важно – это транспортная доступность и вода. В Бердянске вода соленая, пить ее невозможно. Если будет большой туристический поток, то должна регулироваться эта проблема. Необходимо обеспечить водную безопасность, которая сейчас нарушена из-за разрушения Северо-Крымского канала", - напомнил Геннадий Самохин.
Сейчас на территории Запорожской и Херсонской областей, как и в Крыму в свое время, ведется большая работа по бурению артезианских бассейнов, рассказал председатель крымского отделения РГО.
Ученые надеются, что в следующем году удастся исследовать уже все побережье. Очень важно проводить географическое исследование территорий, поскольку это важный инструмент утверждения государственности, отметил доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Ранее в крымском отделении РГО выступили с инициативой
создать Национальный парк в акватории залива Сиваш и озер, расположенных между Черным и Азовским морем. Он должен охватывать три региона: Крым, Херсонскую и Запорожскую области.
В 2023 году крымские ученые способствовали созданию крупного туристического кластера
в Чеченской республике - с их помощью там был основан спелео-туристический комплекс "Буккузи".
Читайте также на РИА Новости Крым: