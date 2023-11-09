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В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью
В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью
Школьники из Симферополя и Феодосии с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отправятся в экспедицию в составе научных и экологических отрядов по территории РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T18:39
2023-11-09T18:39
эксклюзивы риа новости крым
дети
общество
оопт
природа
экология
наука в крыму: открытия и изобретения
кфу (крымский федеральный университет)
всероссийский чемпионат "безграничные экспедиции"
татьяна майорова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Школьники из Симферополя и Феодосии с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отправятся в экспедицию в составе научных и экологических отрядов по территории Красных пещер и Карадагского природного заповедника. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала региональный куратор Всероссийского чемпионата "Безграничные экспедиции" в республике Татьяна Майорова.Она отметила, что дети от 14 до 17 лет отправятся в экспедицию уже в эту пятницу. Все участники чемпионата увлечены географией, экологией и смежными науками, и уже имеют достижения в этих областях.По словам регионального куратора проекта, участники экспедиции встретятся в КФУ с преподавателем кафедры геоэкологии Александром Рудыком, который расскажет им о видах ООПТ и о самых известных особо охраняемых природных территориях полуострова."Педагоги будут работать с детьми, изучать набранные образы почвы, определять их механический состав. После этого также планируется встреча с представителем молодежного клуба РГО "Крым", - отметила она.Во второй день чемпионата экспедиция отправится в Карадагский природный заповедник. Здесь ребята посетят музей природы, а также пройдут по экологической тропе "Большой Кара-Даг", где как и в первый день проведут наблюдения, возьмут образцы воды и почвы и поработают с другими научными исследованиями.Всероссийской чемпионат "Безграничные экспедиции" – совместный проект "Движения Первых" и Русского географического общества (РГО) стартовал этой осенью. Его цель - вовлечь подрастающее поколение в деятельность особо охраняемых природных территорий (ООПТ), приобщить школьников, в том числе, и детей с ограниченными возможностями здоровья, к изучению географии, экологии, геологии, а также воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреляНациональный парк "Сиваш": что предлагают ученые из КрымаКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
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дети, общество, оопт, природа, экология, наука в крыму: открытия и изобретения, кфу (крымский федеральный университет), всероссийский чемпионат "безграничные экспедиции", татьяна майорова, новости крыма
В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью

В Крыму для детей с инвалидностью проведут "Безграничные экспедиции" на Кара-Даг

18:39 09.11.2023
 
© Наталья ДремоваКарадаг осенью
Карадаг осенью
© Наталья Дремова
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Школьники из Симферополя и Феодосии с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отправятся в экспедицию в составе научных и экологических отрядов по территории Красных пещер и Карадагского природного заповедника. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала региональный куратор Всероссийского чемпионата "Безграничные экспедиции" в республике Татьяна Майорова.
Она отметила, что дети от 14 до 17 лет отправятся в экспедицию уже в эту пятницу.
"В Крыму Всероссийский чемпионат "Безграничные экспедиции" будет проходить 10 и 11 ноября. Участвовать в нем будут 15 детей из Феодосии и Симферополя из разных образовательных учреждений. В первый день они посетят особо охраняемую природную территорию (ООПТ) Красные пещеры, там проведут метеорологические наблюдения, соберут почвенные и минеральные образцы, сделают забор воды для последующего анализа", - рассказала Майорова.
Все участники чемпионата увлечены географией, экологией и смежными науками, и уже имеют достижения в этих областях.
По словам регионального куратора проекта, участники экспедиции встретятся в КФУ с преподавателем кафедры геоэкологии Александром Рудыком, который расскажет им о видах ООПТ и о самых известных особо охраняемых природных территориях полуострова.
"Педагоги будут работать с детьми, изучать набранные образы почвы, определять их механический состав. После этого также планируется встреча с представителем молодежного клуба РГО "Крым", - отметила она.
Во второй день чемпионата экспедиция отправится в Карадагский природный заповедник. Здесь ребята посетят музей природы, а также пройдут по экологической тропе "Большой Кара-Даг", где как и в первый день проведут наблюдения, возьмут образцы воды и почвы и поработают с другими научными исследованиями.
Всероссийской чемпионат "Безграничные экспедиции" – совместный проект "Движения Первых" и Русского географического общества (РГО) стартовал этой осенью. Его цель - вовлечь подрастающее поколение в деятельность особо охраняемых природных территорий (ООПТ), приобщить школьников, в том числе, и детей с ограниченными возможностями здоровья, к изучению географии, экологии, геологии, а также воспитать бережное отношение к природным богатствам нашей страны.
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