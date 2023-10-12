https://crimea.ria.ru/20231012/natsionalnyy-park-sivash-chto-predlagayut-uchenye-iz-kryma-1132032767.html

Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из Крыма

Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из Крыма - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Национальный парк "Сиваш": что предлагают ученые из Крыма

Специалисты из Крыма предлагают создать национальный парк "Сиваш", объединив особо уязвимые земли между Азовским и Черным морями в единую особо охраняемую... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T11:38

2023-10-12T11:38

2023-10-12T11:38

радио "спутник в крыму"

крым

геннадий самохин

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оопт

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма предлагают создать национальный парк "Сиваш", объединив особо уязвимые земли между Азовским и Черным морями в единую особо охраняемую природную территорию с подобающим для нее зонированием. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель отделения Русского географического общества в РК, замдиректора по науке комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.Идея уже разработана специалистами Российского географического общества и была предложена на Азовском экологическом форуме в Бердянске.По его словам, такой парк предполагает некое зонирование, которое можно будет создать, опираясь на соответствующие нормативы."Мы понимаем, что на этой территории живут люди, есть поселки, и сельское хозяйство, и крупные промышленные предприятия. Но есть определенные нормативы, которые позволяют, во-первых, зонировать, во-вторых, правильно и комплексно подходить ко всей территории с точки зрения науки", – пояснил эксперт.Самохин подчеркнул, что Азовское море очень уязвимое из-за того, что мелкое: максимальная его глубина 14 метров, средняя 5-6 метров. Поэтому любые внешние перемены и воздействия затрагивают его бассейн."Сейчас это внутреннее море, и для эффективного решения вопросов экологи нужно объединять все те регионы, которые находятся вокруг Азовского моря. Для этого и создавалась рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты с общим центром принятия решений", – отметил он.Активное участие в этой работе от Крыма принимает и Министерство экологии республики, а также Крымский федеральный университет с его богатыми традициями работы с Азовским морем, и Институт биологии южных морей (Севастополь).Специалисты понимают, что делать, отметил Самохин, и с их помощью будут разработаны большие программы по оценке береговой линии, рыбных запасов и влияния на прибрежные территории туризма, который, безусловно, тоже необходимо развивать."Море прекрасное, теплое, удобное, но развитие инфраструктуры до сих пор на низком уровне. Есть хорошая логистика транспортная, но мы только в начале пути", – заметил он.По его словам, Русское географическое общество планирует крупную экспедицию по исследованию побережья Азовского моря с точки зрения туристической привлекательности в 2024-м году.Развитие ПриазовьяНакануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о разработке по поручению президента России стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Документом, в частности, предусмотрено активное развитие Азовской акватории как лечебно-оздоровительной и туристической зоны, "особенно полезного курорта для детей"."К 2040 году туристический сектор предусматривает миллионный поток туристов в Приазовье, создание более 650 тысяч объектов гостиничной инфраструктуры", – заявил Пушилин по итогам форума туристических территорий, который прошел в Сочи.Приоритетной задачей стратегии является также "мощное развитие рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего комплекса" при сохранении экологии, добавил он.Вопросы сохранения экологии побережья Азовского моря совместно решают специалисты из семи регионов России: Запорожская, Херсонская и Ростовская области, Республика Крым, ДНР, ЛНР и Краснодарский край. Представители всех этих субъектов приняли участие в экологическом форуме в Бердянске.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаНовый статус: смогут ли туристы отдыхать на "Крымских Мальдивах"

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