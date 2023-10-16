Рейтинг@Mail.ru
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231016/zachem-dva-krymskikh-zapovednika-zakryvayut-dlya-turistov-do-aprelya-1132119123.html
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля
Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года. О закрытии особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T14:49
2023-10-16T15:30
фгбу "заповедный крым"
крым
новости крыма
природа
экология
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/16/1118381608_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2bb9ab93c8775cd37abfc19a7894b9fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года. О закрытии особо охраняемых природных территорий сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.Обе природные территории, пользующиеся популярностью в высокий сезон, будут недоступны для посещения уже с 17 октября. Режим тишины продлится до 31 марта следующего года.В общей сложности, заповедники не увидят людей почти пять с половиной месяцев. Это делается для “снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы”, отметили в Объединенной дирекции крымских заповедников.Период изоляции для ООПТ выбран неслучайно: как пояснил РИА Новости Крым начальник отдела туризма Сергей Клушин, в это время, с середины осени до начала весны, выпадает намного больше осадков, чем в летние месяцы. В результате почва размокает, становится более мягкой и рыхлой и, соответственно, больше подвержена эрозии.Ранее сообщалось, что в Крыму с 6 октября будет закрыта пещера “Ялтинская”, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и также входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в “Заповедном Крыму”, это делается для проведения ремонтных работ: сотрудники заповедника отремонтируют перила и систему освещения. Открытие объекта можно ожидать примерно к концу мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел “Ай-Петри Фест”Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталия Назарук
Наталия Назарук
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111838/16/1118381608_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_483dac7f01e2fdc0e58605e77fc85b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фгбу "заповедный крым", крым, новости крыма, природа, экология
Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля

Два заповедника в Крыму будут почти полгода отдыхать от посетителей

14:49 16.10.2023 (обновлено: 15:30 16.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОпук Кояшское озеро
Опук Кояшское озеро - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Наталия Назарук
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года. О закрытии особо охраняемых природных территорий сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.
Обе природные территории, пользующиеся популярностью в высокий сезон, будут недоступны для посещения уже с 17 октября. Режим тишины продлится до 31 марта следующего года.
В общей сложности, заповедники не увидят людей почти пять с половиной месяцев. Это делается для “снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы”, отметили в Объединенной дирекции крымских заповедников.
Период изоляции для ООПТ выбран неслучайно: как пояснил РИА Новости Крым начальник отдела туризма Сергей Клушин, в это время, с середины осени до начала весны, выпадает намного больше осадков, чем в летние месяцы. В результате почва размокает, становится более мягкой и рыхлой и, соответственно, больше подвержена эрозии.

“То есть даже небольшое количество людей может привести к значительному развитию тропиночной эрозии. А наша задача – пропустить как можно больше людей при меньшем влиянии на природные комплексы, – пояснил сотрудник “Заповедного Крыма”. – Кроме того это безопасность посетителей”.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 6 октября будет закрыта пещера “Ялтинская”, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и также входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в “Заповедном Крыму”, это делается для проведения ремонтных работ: сотрудники заповедника отремонтируют перила и систему освещения. Открытие объекта можно ожидать примерно к концу мая.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел “Ай-Петри Фест”
Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
По Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымФГБУ "Заповедный Крым"КрымНовости КрымаПриродаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35Шойгу доложил Путину о ситуации в зоне спецоперации
16:17Более 20 атак ВСУ отразили российские военные за сутки
16:10Зеленского отказались принять в Израиле
16:00Керченская паромная переправа приостановила работу
15:41Банк России модернизировал купюры в 1000 и 5000 рублей
15:27ВС РФ поразили цели на аэродромах в Хмельницкой и Полтавской областях
15:17Сбиты три украинских самолета и 31 БПЛА за сутки – Минобороны
15:01ДТП в Симферопольском районе: пострадал несовершеннолетний
14:49Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля
14:21Геннадий Гладков. Биография
13:41Смертельное ДТП: на трассе в Крыму микроавтобус врезался в грузовик
13:38Пять блюд фестивального сета от шеф-повара из Крыма: секреты мастера
13:19Умер композитор Геннадий Гладков
12:35Из-за шторма в Севастополе остановились катера и паромы
12:21Объем выдач ипотечных кредитов в РНКБ за год увеличился вдвое
12:05В Крыму депутат и коммерсант получили уголовное дело за вымогательство
11:55Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу
11:18Топонимические следы Крымской войны
11:09Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области
10:56Дизтопливо в Крыму станет еще дешевле – Аксенов
Лента новостейМолния