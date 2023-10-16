https://crimea.ria.ru/20231016/zachem-dva-krymskikh-zapovednika-zakryvayut-dlya-turistov-do-aprelya-1132119123.html

Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля

Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Зачем два крымских заповедника закрывают для туристов до апреля

Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года. О закрытии особо охраняемых природных... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T14:49

2023-10-16T14:49

2023-10-16T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Государственные природные заповедники “Опукский” и “Казантипский” будут отдыхать от посетителей до конца марта 2024 года. О закрытии особо охраняемых природных территорий сообщили в ФГБУ “Заповедный Крым”.Обе природные территории, пользующиеся популярностью в высокий сезон, будут недоступны для посещения уже с 17 октября. Режим тишины продлится до 31 марта следующего года.В общей сложности, заповедники не увидят людей почти пять с половиной месяцев. Это делается для “снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы”, отметили в Объединенной дирекции крымских заповедников.Период изоляции для ООПТ выбран неслучайно: как пояснил РИА Новости Крым начальник отдела туризма Сергей Клушин, в это время, с середины осени до начала весны, выпадает намного больше осадков, чем в летние месяцы. В результате почва размокает, становится более мягкой и рыхлой и, соответственно, больше подвержена эрозии.Ранее сообщалось, что в Крыму с 6 октября будет закрыта пещера “Ялтинская”, которая находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника и также входит в ведение Объединенной дирекции заповедников. Как пояснили в “Заповедном Крыму”, это делается для проведения ремонтных работ: сотрудники заповедника отремонтируют перила и систему освещения. Открытие объекта можно ожидать примерно к концу мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделать свою жизнь экологичной: в Ялте прошел “Ай-Петри Фест”Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуПо Крыму с рюкзаком: как подготовиться к походу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталия Назарук

Наталия Назарук

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталия Назарук

фгбу "заповедный крым", крым, новости крыма, природа, экология