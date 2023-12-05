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За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России
За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России - РИА Новости Крым, 05.12.2023
За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России
Профильный комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего водоема России. Об этом сообщил депутат... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T13:02
2023-12-05T13:02
азовское море
россия
государственная дума рф
михаил шеремет
закон и право
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Профильный комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего водоема России. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от крымского региона Михаил Шеремет.Шеремет отметил, что на Азовское море не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как Украина больше не имеет выхода к этому морю.По словам депутата, документ планируется утвердить до конца этого года.Статус Азовского моряОбщая площадь Азовского моря - 39 тысяч квадратных километров. В него впадают две крупные судоходные реки России - Дон и Кубань. Оно соединено с Черным морем Керченским проливом.Азовское море и Керченский пролив до 1991 года являлись внутренними водами СССР. В 1954 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". В связи с тем, что акватория прибрежных морей принадлежала СССР, а не его отдельным субъектам, раздел акватории Азовского моря после 1954 года не производился. Административная граница между Крымом и Краснодарским краем прошла только по Керченскому проливу, далее - ограничиваясь береговой полосой Краснодарского края и Крыма по Азовскому морю.До 2014 года и государственного переворота на Украине отношения в акватории Азовского моря регулировались договором от 2003 года о совместном его использовании Украиной и Россией. Этот документ закрепил за акваторией исторически сложившийся статус внутренних вод двух стран, а также зафиксировал свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе для их торговых судов и военных кораблей.При этом стороны не смогли прийти к соглашению по поводу государственной границы акватории, в связи с чем постоянно возникали споры. Российская сторона предлагала провести линию госграницы по дну моря, оставив водную поверхность и ресурсы в общем пользовании. Украина настаивала на установлении линии границы и по водной поверхности.После принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 2022 году Азовское море по факту стало внутренним морем РФ.В феврале 2023 года Верховная рада Украины в одностороннем порядке денонсировала договор от 2003 года. В мае 2023 года президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации документа. В июне законопроект был принят.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать порты Черного и Азовского морейКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорогаЗахарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
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азовское море, россия, государственная дума рф, михаил шеремет, закон и право, политика, новости
За Азовским морем закрепят статус внутреннего водоема России

Госдума рассмотрит законопроект о признании Азовского моря внутренним водоемом России

13:02 05.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Судно в Азовском море
Судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Профильный комитет Госдумы одобрил к первому чтению законопроект, закрепляющий за Азовским морем статус внутреннего водоема России. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от крымского региона Михаил Шеремет.
"В Госдуму внесен законопроект, призванный закрепить за Азовским морем статус исключительно внутреннего моря Российской Федерации. Профильный комитет уже одобрил законопроект", – цитирует парламентария РИА Новости.
Шеремет отметил, что на Азовское море не распространяются действия и принципы международного законодательства, так как Украина больше не имеет выхода к этому морю.
По словам депутата, документ планируется утвердить до конца этого года.

Статус Азовского моря

Общая площадь Азовского моря - 39 тысяч квадратных километров. В него впадают две крупные судоходные реки России - Дон и Кубань. Оно соединено с Черным морем Керченским проливом.
Азовское море и Керченский пролив до 1991 года являлись внутренними водами СССР. В 1954 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". В связи с тем, что акватория прибрежных морей принадлежала СССР, а не его отдельным субъектам, раздел акватории Азовского моря после 1954 года не производился. Административная граница между Крымом и Краснодарским краем прошла только по Керченскому проливу, далее - ограничиваясь береговой полосой Краснодарского края и Крыма по Азовскому морю.
До 2014 года и государственного переворота на Украине отношения в акватории Азовского моря регулировались договором от 2003 года о совместном его использовании Украиной и Россией. Этот документ закрепил за акваторией исторически сложившийся статус внутренних вод двух стран, а также зафиксировал свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе для их торговых судов и военных кораблей.
При этом стороны не смогли прийти к соглашению по поводу государственной границы акватории, в связи с чем постоянно возникали споры. Российская сторона предлагала провести линию госграницы по дну моря, оставив водную поверхность и ресурсы в общем пользовании. Украина настаивала на установлении линии границы и по водной поверхности.
После принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в 2022 году Азовское море по факту стало внутренним морем РФ.
В феврале 2023 года Верховная рада Украины в одностороннем порядке денонсировала договор от 2003 года. В мае 2023 года президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации документа. В июне законопроект был принят.
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Азовское мореРоссияГосударственная Дума РФМихаил ШереметЗакон и правоПолитикаНовости
 
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