https://crimea.ria.ru/20240417/arkheologi-kryma-gotovyatsya-otkryvat-sezon-gde-budut-rabotat-ekspeditsii-1136622595.html

Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции

Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Археологи Крыма готовятся открывать сезон: где будут работать экспедиции

Институт археологии Крыма РАН в этом сезоне планирует провести 10 экспедиций. Ученые будут изучать археологические памятники, начиная с эпохи ранней бронзы и... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T12:17

2024-04-17T12:17

2024-04-17T12:17

археология в крыму

вадим майко

новости крыма

история

раскопки

черноморский район

раздольненский район крыма

сакский район

ран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136625635_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_bb4ae1a6bee745b5737d741314a81504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Институт археологии Крыма РАН в этом сезоне планирует провести 10 экспедиций. Ученые будут изучать археологические памятники, начиная с эпохи ранней бронзы и заканчивая поздним Средневековьем. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор института, доктор исторических наук Вадим Майко.Керченская экспедиция под руководством Александра Кислого изучает памятники эпохи энеолита и бронзового века, такие, как Глейки II и поселения Каменской культуры.Откроет полевую работу Донузлавская экспедиция, которая ведет исследования на территории Черноморского, Раздольненского и Сакского районов."Также планируется совместная с Институтом археологии РАН Южно-Боспорская экспедиция, которая изучает памятники Нимфея и другие интереснейшие объекты на территории Керчи", – рассказал специалист.На территории пещерного города Эски-Кермен археологи планируют продолжить изучение Северного храма, открытого в 2022 году. Об этом рассказала заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова. Ученые исторического факультета Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского продолжат исследование могильника Опушки в Белогорском районе Крыма и пещерного города Мангуп.Мангупская экспедиция продолжит работу на могильнике Алмалык-Дере, где недавно было открыто шесть уникальных погребальных курганов. Археологи предполагают, что всего в этом некрополе может быть более тысячи захоронений.Читайте также на РИА Новости Крым:Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего городаВ Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет паркПерсидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

черноморский район

раздольненский район крыма

сакский район

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, вадим майко, видео, новости крыма, история, раскопки, черноморский район, раздольненский район крыма, сакский район, ран, крым, керчь, валерий науменко