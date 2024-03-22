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В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк
В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк
Строители историко-археологического парка "Херсонес Таврический" восстановили русло древней реки Героон. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T19:31
2024-03-22T19:31
михаил развожаев
севастополь
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строители историко-археологического парка "Херсонес Таврический" восстановили русло древней реки Героон. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным протяженность реки - 75 метров, глубина - семь. Течение реки восстановили сотрудники Военстроя, позже здесь обустроят мост, пешеходные тропинки, парковую зону.При раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученые ранее обнаружили уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте на РИА Новости Крым:В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периодаУдивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в ХерсонесеАнтилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
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михаил развожаев, севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", археология в крыму, городская среда, новости крыма
В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк

Строители вывели из-под земли древнюю реку на территории "Херсонеса Таврического"

19:31 22.03.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевРусло древней реки Героон
Русло древней реки Героон
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строители историко-археологического парка "Херсонес Таврический" восстановили русло древней реки Героон. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Реку обнаружили во время проведения археологических раскопок. Предположительно, раньше она была надземной — то есть такой, какими представляются реки в нашем обычном понимании. Исследователи считают, что именно расположение реки определило место для основания древнегреческого полиса", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным протяженность реки - 75 метров, глубина - семь. Течение реки восстановили сотрудники Военстроя, позже здесь обустроят мост, пешеходные тропинки, парковую зону.
При раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученые ранее обнаружили уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок.
В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год.
Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.
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Михаил РазвожаевСевастопольХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Археология в КрымуГородская средаНовости Крыма
 
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