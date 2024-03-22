https://crimea.ria.ru/20240322/v-khersonese-vyveli-iz-pod-zemli-drevnyuyu-reku---vokrug-budet-park-1135935802.html

В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк

В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк - РИА Новости Крым, 22.03.2024

В Херсонесе вывели из-под земли древнюю реку - вокруг будет парк

Строители историко-археологического парка "Херсонес Таврический" восстановили русло древней реки Героон. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T19:31

2024-03-22T19:31

2024-03-22T19:31

михаил развожаев

севастополь

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Строители историко-археологического парка "Херсонес Таврический" восстановили русло древней реки Героон. Об этом в пятницу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его данным протяженность реки - 75 метров, глубина - семь. Течение реки восстановили сотрудники Военстроя, позже здесь обустроят мост, пешеходные тропинки, парковую зону.При раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученые ранее обнаружили уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год. Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте на РИА Новости Крым:В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периодаУдивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в ХерсонесеАнтилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе

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