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Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе

Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе

В Южном пригороде Херсонеса в ходе археологических раскопок найдены останки животных, которые позволяют сделать ряд интересных предположений и открытий. Об этом РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T20:40

2023-08-25T20:40

2023-08-25T20:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Южном пригороде Херсонеса в ходе археологических раскопок найдены останки животных, которые позволяют сделать ряд интересных предположений и открытий. Об этом РИА Новости Крым рассказал работающий на объекте палеозоолог, заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Алексей Каспаров.В небольшом помещении вместе с ним трудятся еще несколько человек: сортируют, фотографируют, вносят данные в компьютер. Таких рабочих комнат несколько, и везде самые разные специалисты, среди них - реставраторы, историки, художники. Но Алексей Каспаров – единственный на всю экспедицию палеозоолог. Он работал на Кавказе, в Забайкалье, Туркмении, Таджикистане, Казахстане и, конечно же, в Крыму, в разное время посвятив ему почти четверть века."По обломкам костей я понимаю, что это за животное, занимаясь исследованием костных остатков млекопитающих из археологических памятников, получаю результат и потом интерпретирую", – поясняет ученый.В руках он держит один из таких своеобразных предметов коллекции. Говорит, нашли его совсем недавно."Это кость лошади, часть задней ноги. Лошадь ведь характеризуется не головой, а ногами. И мы можем видеть, что нога у нее длинная, тонкая. Вероятно, была быстроходная. И она не местная. В Крыму были скифские коники – маленькие, пузатенькие, с короткими толстыми ножками. А эта нет. Возможно, жеребенком ее привезли. Потому что большую лошадь на корабле везти накладно, а жеребеночка можно. Или, может, выведена здесь была порода и культивировалась, не смешивалась с местными. В любом случае это интересная находка, которая будет отдельно еще исследоваться", – рассказал ученый. Интересно и то, что в большом количестве здесь попадаются кости дельфинов, отмечает Каспаров."Это означает: местные ловили рыбу сетями, а дельфины в них попадались, то есть были случайной добычей. Люди не охотились на них с острогами и кольями. И вот древние рыболовы тащили сеть из воды, радуясь, что она такая тяжелая, и там, стало быть, большой улов, а там рыбы мало, зато дельфин. Они, вероятно, ругались, но все-таки его не выбрасывали. А привозили сюда. Зачем? Я предполагаю, вытапливали из него жир – дельфин ведь как всякое морское животное очень жирен, – и вот использовали для тех самых светильничков, похожих на чайнички, которые в большом количестве здесь найдены, так называемые жирники", – поделился Каспаров.Как и в Восточном Крыму в Тиритаке (античное городище в пределах современной Керчи – ред.), в Херсонесе, помимо прочего, была очень хорошо развита рыбная ловля, объемы были огромные, к тому же Херсонес специализировался на производстве рыбного соуса "гарон", добавил ученый. И там, где было много рыбы, попадаются кости дельфинов. Если бы их ловили специально, то останков было бы гораздо больше, отметил он. А так, выходит, все использовалось в хозяйстве".Примечательны и такие находки, как кости антилопы сайги, попадается она здесь во множестве, сказал Каспаров.Дело в том, что в Крыму во времена палеолита жила так называема сайга бориалис (borealis), поясняет он. Нынешняя, которая водится в Средней Азии, это другой вид – сайга татарика (tatarica). По мнению Каспарова, останки антилоп в Херсонесе вполне могут принадлежать потомкам древних животных. Их находили в разных слоях грунта."Могу предположить, что это именно та, которая жила при мамонтах. Овцебык тоже водился при мамонтах, как и северные олени, и они же никуда не делись. Мамонт очень специфический, ему нужно твердая растительность и твердая почва, чтобы не проваливаться. А сайге, как всякой антилопе, достаточно мелкой травки. Обнаружена она в разные периоды, начиная от эллинистического и где-то до 13 века. Видимо, она исчезла где-то в 13-14 веке, когда в Крыму появились монголы и извели ее, стреляя из своих луков, они, к слову, и разорили Херсонес окончательно", – поделился мнением ученый. По словам Каспарова, в прошлый свой приезд сюда он обнаружил кости медведя. И не теряет надежды найти льва."Я все мечтаю найти льва. Он из античного Причерноморья известен, и он здесь водился, по всей вероятности. Находки его есть и в Крыму, в Керчи я нашел два зуба. Они могли, конечно, быть привозными, но сомнительно. Это архаика, когда только-только здесь начиналась жизнь", – заключил ученый. Читайте также на РИА Новости Крым:Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царяДревние, царские и золотые: истории удивительных книг

https://crimea.ria.ru/20230815/krymskie-arkheologi-rasskazali-o-novoy-napasti-vmesto-chernykh-kopateley-1130753355.html

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Анна Петрова

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