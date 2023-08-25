https://crimea.ria.ru/20230825/antilopy-so-vremen-mamontov-i-drugie-otkrytiya-arkheozoologa-v-khersonese-1130933653.html
Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе
В Южном пригороде Херсонеса в ходе археологических раскопок найдены останки животных, которые позволяют сделать ряд интересных предположений и открытий. Об этом РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T20:40
2023-08-25T20:40
2023-08-25T20:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Южном пригороде Херсонеса в ходе археологических раскопок найдены останки животных, которые позволяют сделать ряд интересных предположений и открытий. Об этом РИА Новости Крым рассказал работающий на объекте палеозоолог, заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Алексей Каспаров.В небольшом помещении вместе с ним трудятся еще несколько человек: сортируют, фотографируют, вносят данные в компьютер. Таких рабочих комнат несколько, и везде самые разные специалисты, среди них - реставраторы, историки, художники. Но Алексей Каспаров – единственный на всю экспедицию палеозоолог. Он работал на Кавказе, в Забайкалье, Туркмении, Таджикистане, Казахстане и, конечно же, в Крыму, в разное время посвятив ему почти четверть века."По обломкам костей я понимаю, что это за животное, занимаясь исследованием костных остатков млекопитающих из археологических памятников, получаю результат и потом интерпретирую", – поясняет ученый.В руках он держит один из таких своеобразных предметов коллекции. Говорит, нашли его совсем недавно."Это кость лошади, часть задней ноги. Лошадь ведь характеризуется не головой, а ногами. И мы можем видеть, что нога у нее длинная, тонкая. Вероятно, была быстроходная. И она не местная. В Крыму были скифские коники – маленькие, пузатенькие, с короткими толстыми ножками. А эта нет. Возможно, жеребенком ее привезли. Потому что большую лошадь на корабле везти накладно, а жеребеночка можно. Или, может, выведена здесь была порода и культивировалась, не смешивалась с местными. В любом случае это интересная находка, которая будет отдельно еще исследоваться", – рассказал ученый. Интересно и то, что в большом количестве здесь попадаются кости дельфинов, отмечает Каспаров."Это означает: местные ловили рыбу сетями, а дельфины в них попадались, то есть были случайной добычей. Люди не охотились на них с острогами и кольями. И вот древние рыболовы тащили сеть из воды, радуясь, что она такая тяжелая, и там, стало быть, большой улов, а там рыбы мало, зато дельфин. Они, вероятно, ругались, но все-таки его не выбрасывали. А привозили сюда. Зачем? Я предполагаю, вытапливали из него жир – дельфин ведь как всякое морское животное очень жирен, – и вот использовали для тех самых светильничков, похожих на чайнички, которые в большом количестве здесь найдены, так называемые жирники", – поделился Каспаров.Как и в Восточном Крыму в Тиритаке (античное городище в пределах современной Керчи – ред.), в Херсонесе, помимо прочего, была очень хорошо развита рыбная ловля, объемы были огромные, к тому же Херсонес специализировался на производстве рыбного соуса "гарон", добавил ученый. И там, где было много рыбы, попадаются кости дельфинов. Если бы их ловили специально, то останков было бы гораздо больше, отметил он. А так, выходит, все использовалось в хозяйстве".Примечательны и такие находки, как кости антилопы сайги, попадается она здесь во множестве, сказал Каспаров.Дело в том, что в Крыму во времена палеолита жила так называема сайга бориалис (borealis), поясняет он. Нынешняя, которая водится в Средней Азии, это другой вид – сайга татарика (tatarica). По мнению Каспарова, останки антилоп в Херсонесе вполне могут принадлежать потомкам древних животных. Их находили в разных слоях грунта."Могу предположить, что это именно та, которая жила при мамонтах. Овцебык тоже водился при мамонтах, как и северные олени, и они же никуда не делись. Мамонт очень специфический, ему нужно твердая растительность и твердая почва, чтобы не проваливаться. А сайге, как всякой антилопе, достаточно мелкой травки. Обнаружена она в разные периоды, начиная от эллинистического и где-то до 13 века. Видимо, она исчезла где-то в 13-14 веке, когда в Крыму появились монголы и извели ее, стреляя из своих луков, они, к слову, и разорили Херсонес окончательно", – поделился мнением ученый. По словам Каспарова, в прошлый свой приезд сюда он обнаружил кости медведя. И не теряет надежды найти льва."Я все мечтаю найти льва. Он из античного Причерноморья известен, и он здесь водился, по всей вероятности. Находки его есть и в Крыму, в Керчи я нашел два зуба. Они могли, конечно, быть привозными, но сомнительно. Это архаика, когда только-только здесь начиналась жизнь", – заключил ученый. Читайте также на РИА Новости Крым:Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царяДревние, царские и золотые: истории удивительных книг
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РИА Новости Крым
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археология в крыму, крым, херсонес, алексей каспаров, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, история, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым
. В Южном пригороде Херсонеса в ходе археологических раскопок найдены останки животных, которые позволяют сделать ряд интересных предположений и открытий. Об этом РИА Новости Крым
рассказал работающий на объекте палеозоолог, заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Алексей Каспаров.
"Археологи во время своих исследований находят не только прекрасные золотые сережки, керамику и прочее. Вторая категория находок – кости животных. Перед нами огромное их количество, и это только на первый взгляд выглядит как куча мусора. Все несет большой объем информации, который археологи своими методами получить не могут. Для этого и существуют такие люди, как я", - говорит Каспаров.
В небольшом помещении вместе с ним трудятся еще несколько человек: сортируют, фотографируют, вносят данные в компьютер. Таких рабочих комнат несколько, и везде самые разные специалисты, среди них - реставраторы, историки, художники. Но Алексей Каспаров – единственный на всю экспедицию палеозоолог.
Он работал на Кавказе, в Забайкалье, Туркмении, Таджикистане, Казахстане и, конечно же, в Крыму, в разное время посвятив ему почти четверть века.
"По обломкам костей я понимаю, что это за животное, занимаясь исследованием костных остатков млекопитающих из археологических памятников, получаю результат и потом интерпретирую", – поясняет ученый.
В руках он держит один из таких своеобразных предметов коллекции. Говорит, нашли его совсем недавно.
"Это кость лошади, часть задней ноги. Лошадь ведь характеризуется не головой, а ногами. И мы можем видеть, что нога у нее длинная, тонкая. Вероятно, была быстроходная. И она не местная. В Крыму были скифские коники – маленькие, пузатенькие, с короткими толстыми ножками. А эта нет. Возможно, жеребенком ее привезли. Потому что большую лошадь на корабле везти накладно, а жеребеночка можно. Или, может, выведена здесь была порода и культивировалась, не смешивалась с местными. В любом случае это интересная находка, которая будет отдельно еще исследоваться", – рассказал ученый.
Интересно и то, что в большом количестве здесь попадаются кости дельфинов, отмечает Каспаров.
"Это означает: местные ловили рыбу сетями, а дельфины в них попадались, то есть были случайной добычей. Люди не охотились на них с острогами и кольями. И вот древние рыболовы тащили сеть из воды, радуясь, что она такая тяжелая, и там, стало быть, большой улов, а там рыбы мало, зато дельфин. Они, вероятно, ругались, но все-таки его не выбрасывали. А привозили сюда. Зачем? Я предполагаю, вытапливали из него жир – дельфин ведь как всякое морское животное очень жирен, – и вот использовали для тех самых светильничков, похожих на чайнички, которые в большом количестве здесь найдены, так называемые жирники", – поделился Каспаров.
Как и в Восточном Крыму в Тиритаке (античное городище в пределах современной Керчи – ред.), в Херсонесе, помимо прочего, была очень хорошо развита рыбная ловля, объемы были огромные, к тому же Херсонес специализировался на производстве рыбного соуса "гарон", добавил ученый. И там, где было много рыбы, попадаются кости дельфинов. Если бы их ловили специально, то останков было бы гораздо больше, отметил он. А так, выходит, все использовалось в хозяйстве".
Примечательны и такие находки, как кости антилопы сайги, попадается она здесь во множестве, сказал Каспаров.
Дело в том, что в Крыму во времена палеолита жила так называема сайга бориалис (borealis), поясняет он. Нынешняя, которая водится в Средней Азии, это другой вид – сайга татарика (tatarica). По мнению Каспарова, останки антилоп в Херсонесе вполне могут принадлежать потомкам древних животных. Их находили в разных слоях грунта.
"Могу предположить, что это именно та, которая жила при мамонтах. Овцебык тоже водился при мамонтах, как и северные олени, и они же никуда не делись. Мамонт очень специфический, ему нужно твердая растительность и твердая почва, чтобы не проваливаться. А сайге, как всякой антилопе, достаточно мелкой травки. Обнаружена она в разные периоды, начиная от эллинистического и где-то до 13 века. Видимо, она исчезла где-то в 13-14 веке, когда в Крыму появились монголы и извели ее, стреляя из своих луков, они, к слову, и разорили Херсонес окончательно", – поделился мнением ученый.
По словам Каспарова, в прошлый свой приезд сюда он обнаружил кости медведя. И не теряет надежды найти льва.
"Я все мечтаю найти льва. Он из античного Причерноморья известен, и он здесь водился, по всей вероятности. Находки его есть и в Крыму, в Керчи я нашел два зуба. Они могли, конечно, быть привозными, но сомнительно. Это архаика, когда только-только здесь начиналась жизнь", – заключил ученый.
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