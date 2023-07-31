https://crimea.ria.ru/20230731/Drevnie-tsarskie-i-zolotye-istorii-udivitelnykh-knig-1119886069.html

Древние, царские и золотые: истории удивительных книг

Древние, царские и золотые: истории удивительных книг - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Древние, царские и золотые: истории удивительных книг

Чаще всего в главной научной библиотеке "Таврика" спрашивают книги о путешествиях. Но в глазах исследователей настоящими сокровищами могут быть и статистические РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T07:01

2023-07-31T07:01

2023-07-31T00:19

культура

новости

эксклюзивы риа новости крым

общество

история

центральный музей тавриды

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/08/1119886525_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_acc7c41500b5ca24f9c3dad959bf0bc5.jpg

Чаще всего в главной научной библиотеке "Таврика" спрашивают книги о путешествиях. Но в глазах исследователей настоящими сокровищами могут быть и статистические сборники, отчеты, инструкции позапрошлого века, подшивки старых газет.31 июля отмечается День вспоминания любимых книжек. И мы решили рассказать о самых интересных книгах старейшей крымской библиотеки.Чудом уцелевшаяКак попала в главную крымоведческую библиотеку рукописная книга конца XI — начала XII веков, точно неизвестно. Есть легенда: во время Крымской войны власти отдали приказ собрать в Симферополе все документы, архивы, ценные книги для дальнейшего вывоза на материк: были опасения, что английские и французские войска могут занять полуостров. Вместе с документами из синагоги Карасубазара (нынешнего Белогорска) привезли рукопись на пергаменте: Танах (Пятикнижие Ветхого завета), написанную древнееврейским квадратным шрифтом, на 243 листах.Вывозить бумажные сокровища на материк все-таки не потребовалось. Но в Карасубазар книга не вернулась. Оказалась в библиотеке Таврического земства, которая многим позже стала называться "Таврика". Доктор философии в современной истории Оксфордского университета Михаил Кизилов сообщил, что не так давно ему попала в руки заметка на иврите о пожаре 1882 года в старой карасубазарской синагоге. "Упоминается, что сгорели все рукописи, и уцелела одна-единственная, самая древняя: на момент пожара она была у кого-то из членов общины на руках, — рассказал он. — Можно предположить, что речь о той самой книге. Ее могли потом перевезти в Симферополь. Такая версия тоже имеет право на жизнь".Эта книга сейчас считается одной из древнейших рукописных еврейских книг в России.Заведующая научной библиотекой "Таврика" им. А.Х. Стевена Центрального музея Тавриды Нина Колесникова рассказала, что во время Великой Отечественной войны, когда из библиотеки были отправлены в эвакуацию и погибли под бомбежками ценнейшие книги, Танах остался на месте. И даже во время фашистской оккупации пережил нашествие сотрудников штаба Розенберга, которые основательно пограбили библиотечные фонды. Старинные рукописные пергаменты Танаха, учитывая политику Германии в отношении евреев, могли просто уничтожить. Но сотрудники библиотеки спасали ценные книги, перекладывая их в помещения с уже просмотренными и отвергнутыми немцами изданиями.СправкаСобственное имя "Таврика" библиотека носит с 1878 года. С 1921 г. в нее влились несколько крымоведческих библиотек: Таврического земства, Таврической ученой архивной комиссии, Естественно-исторического музея, Крымского общества естествоиспытателей, областного бюро краеведения, местного Комитета по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, народного быта и природы.Ценным приобретением стали книги из частных собраний известных крымских ученых, а также Ливадийского и Алупкинского дворцов.Малютка, гигант и толстякПольский дипломат и королевский посол Мартин Броневский изъездил полуостров от Перекопа до Евпатории. Осмотрел Инкерман, Херсонес, Балаклаву. Взбирался к пещерным городам Мангуп и Черкес-Кермен. Добрался до Судака, Феодосии, Керчи.О своих впечатлениях и наблюдениях написал книгу "Описание Татарии". В "Таврике" есть миниатюрное издание 1630 года. В таких книжках-малютках величиной примерно с половину ладони знаменитые голландские типографы Эльзевиры выпускали серию "Республика". В томике "Россия или Московия, а также Татария" и опубликована работа Броневского, а также очерк Михалона Литвина "О нравах татар".На звание самой толстой книги может претендовать "Гербарий" Симона Сирениуса, изданный в Кракове в 1613 году. Этот ученый не только описывал целебные растения, но и давал рецепты по их применению. Есть в фолианте и растения, произрастающие в Крыму. Кстати, к началу ХХ века оставалось 120 экземпляров из тиража в 900 книг.Самая крупноформатное издание, которое есть в этой научной библиотеке — "Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя 1854-1855 гг.", составленный генералом и военным инженером Эдуардом Тотлебеном. Чертежи имеют "изюминку" — на некоторых картах сражения представлены в динамике. Отдельные фрагменты карты изображены сразу на трех листах: расположение войск до сражения, во время битвы, позиции после сражения.КстатиОт средневековых генуэзских колоний остались не только крепости в современных Судаке и Феодосии. Самая старая печатная книга "Таврики" — "Летопись знаменитой Республики Генуя" А. Джустиниани, изданная в 1537 году на итальянском языке. В "Таврику" книга поступила из библиотеки известного исследователя Крыма, археолога, историка, нумизмата Александра Бертье-Делагарда.Три фунта горохаЧетырехтомник Николая Кутепова "Царская охота на Руси" относится к шедеврам книгоиздания. Над его оформлением работали лучшие художники страны: Васнецов, Репин, Бенуа, Суриков и многие другие.Вложил в нее душу и знаменитый крымский живописец Николай Самокиш. Во всех четырех томах, выходивших с 1896 до 1911 годы, орнаменты и рисунки форзацев — его работа. Самокиш сделал и 173 миниатюры в тексте.В собрании "Таврики" есть только второй том "Царской охоты". Никто не знал, как и когда он сюда попал. Но однажды кто-то из библиотекарей заглянул под суперобложку с тисненым царским орлом… А там оказалась надпись карандашом: "Приобретено на толкучке в Ялте в 1922 году за 3 ф. гороху". Сто лет назад три фунта гороха — чуть больше 1,2 килограмма, выменянного на книгу, кому-то помогли выжить."Эта надпись подтверждает, что в 20-х годах книги не только конфисковали, забирали с брошенных дач или вилл, но и выкупали", — объяснила Нина Колесникова. Собрание их величествВ 1912 году Николай II решил создать в Ливадийском дворце библиотеку. Но такую, чтобы там собиралась литература по истории и археологии Крыма. К тому времени в Зимнем дворце существовало книжное собрание по истории России, на императорской яхте "Штандарт" копились книги морской тематики.С золотом, парчой и муаромСамая роскошная книга в мире была издана русским коллекционером и меценатом Александром Звенигородским. Однажды он увлекся древними византийскими эмалями, стал собирать медальоны с изображением Христа, Богородицы, святых. А потом задумал книгу, посвященную этим шедеврам византийского искусства.Договорился с хранителем Эрмитажа Никодимом Кондаковым об описании своей коллекции. Оплатил Кондакову двухлетнюю командировку в Европу и на Кавказ. Оформление книги должно было стать невероятно дорогой и богатой оправой содержанию. Суперобложка из шелковой златотканной парчи: ткань специально изготавливали на одной из московских фабрик. Переплет из белой телячьей кожи с золотым тиснением, отделан муаровой тканью. И золото не сусальное, как, например, на церковных куполах, а самое настоящее, червонное. Закладка, вышитая золотыми и серебряными нитями, была украшена цитатой древнегреческого драматурга Эврипида: "Разверни эти говорящие листы, прославляющие мудрых". Страница, предшествующая титульному листу, с посвящением императору Александру III, отпечатана на… алюминиевой фольге. По тем временам металле редком и дорогом."История и памятники Византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского" 1892 года вышла тиражом в 200 пронумерованных экземпляров на русском языке. Позже были изданы еще по столько же на немецком и французском. И все книги пошли на подарки. Во-первых, царской семье. Во-вторых, музеям и крупнейшим библиотекам. Небольшая часть досталась личным друзьям Звенигородского."Экземпляр этого издания у нас есть, — сообщила Нина Колесникова. — Это как раз был подарок другу, в такие книги Звенигородский вклеивал свой портрет. Книга под номером 34, подписана: "Экземпляр Льва Федоровича Тухолка". Мы попытались выяснить, кем был человек, получивший такой невероятный подарок. Ольга Малиновская, сообщила, что семья Тухолки жила в Севастополе, Лев Федорович заведовал карантином. Жаль, что подробности его дружбы со Звенигородским неизвестны.Издание самой роскошной книги в мире подкосило финансовое благополучие мецената. По одним сведениям, он продал часть своей коллекции, по другим обанкротился. Коллекцию после смерти Звенигородского наследники распродали. Но еще при жизни "отца" самой роскошной книги случайно попавшие на рынок экземпляры — в продажу они не поступали — продавались по тысяче рублей золотом.

https://crimea.ria.ru/20191026/1117523014.html

https://crimea.ria.ru/20201025/Dazhe-klyacha-na-skaku-krasiva-i-zhivopisna-160-let-Nikolayu-Samokishu-1118866503.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

культура, новости, общество, история, центральный музей тавриды, авторы