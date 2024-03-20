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Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе

Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на Херсонесе

При раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученые обнаружили уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. С помощью... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T07:10

2024-03-20T07:10

2024-03-20T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. При раскопках южного пригорода Херсонеса в Севастополе ученые обнаружили уникальные фрагменты керамических сосудов с отпечатками кошачьих лапок. С помощью котиков древние мастера украшали свои изделия, рассказал РИА Новости Крым старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Виктор Вахонеев."Первый сосуд - это античный кувшин из Синопы, судя по глине. Это город на юге Черного моря, и вот на стеночке античной амфоры из Синопы был найден отпечаток. А другой сосуд средневековый, он датируется VIII - IX веками нашей эры. Это так называемые амфоры причерноморского типа. Гончар, который создавал эту амфору, оставил лапку котика непосредственно на ручке сосуда так, чтобы все могли это видеть", - рассказал он.Вариант, что животное могло оставить свой след на глине случайно, полностью исключен, утверждает археолог. В этом случае кот испортил бы изделие, и оно просто не попало бы на продажу. Амфоры, украшенные кошачьей лапкой, были изготовлены специально, после чего импортированы в древний Херсонес и проданы людям, которым понравился такой дизайн.Раскопки в южном пригороде Херсонеса проводились в рамках грандиозного проекта по созданию историко-археологического парка. Эти работы длились с 2021 года, рассказывает Виктор Вахонеев, но только сейчас ученые смогли приступить к изучению и систематизации своих находок. Одна из них - редкая бронзовая пряжка с изображением кота."Мы нашли интересный фрагмент средневековой бронзовой пряжки, на которой тоже был очень красиво изображен кот. То есть херсонеситы очень любили наших пушистиков", - делает вывод он.Эта любовь передалась современным обитателям Херсонеса: на территории заповедника "Херсонес Таврический" обитает множество котов, для которых выстроен даже специальный дом. Они считаются хранителями истории как в переносном, так и в самом прямом смысле: охраняют территорию от грызунов, поскольку использовать ядохимикаты для борьбы с ними в общественном пространстве запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Активными темпами: Развожаев рассказал Путину о строительстве в ХерсонесеМитрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике ХерсонесаСтроители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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