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Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем
Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем
Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T13:55
2024-02-14T13:55
2024-02-14T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России.Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.Руководитель проекта Владимир Михаилян подчеркнул, что каркас здания полностью выполнен в монолите. В настоящее время специалисты заканчивают возводить фасад, гранитный цоколь и кровлю."Завели все коммуникации, монтируем инженерные системы, благоустраиваем территорию", – рассказал Михаилян.В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год.Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строят византийский городДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуПутин предложил создать в Крыму историко-культурный центр христианства
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херсонес, новости крыма, религия, православие, крым, строительство, севастополь, военстрой
Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем
Масштабный музей христианства в Херсонесе готов на 60 процентов
13:55 14.02.2024 (обновлено: 14:11 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России.
Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.
"В четырехэтажном строении разместятся тематические выставки, которые позволят посетителям погрузиться в большую историю. Готовность музея – свыше 60%. На площадке круглосуточно трудятся 294 человека и семь единиц техники", – рассказали в Военстрое.
Руководитель проекта Владимир Михаилян подчеркнул, что каркас здания полностью выполнен в монолите. В настоящее время специалисты заканчивают возводить фасад, гранитный цоколь и кровлю.
"Завели все коммуникации, монтируем инженерные системы, благоустраиваем территорию", – рассказал Михаилян.
В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии
, сдача объекта запланирована на 2024 год.
Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.
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