https://crimea.ria.ru/20240214/muzey-khristianstva-v-khersonese-gotov-na-60-protsentov-1134931217.html

Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем

Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Строители назвали степень готовности музея христианства под Севастополем

Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T13:55

2024-02-14T13:55

2024-02-14T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Современный музей христианства в Херсонесе готов более, чем на 60 процентов. Об этом сообщили в военно-строительной компании минобороны России.Масштабный музей общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" в Севастополе возводят военные строители.Руководитель проекта Владимир Михаилян подчеркнул, что каркас здания полностью выполнен в монолите. В настоящее время специалисты заканчивают возводить фасад, гранитный цоколь и кровлю."Завели все коммуникации, монтируем инженерные системы, благоустраиваем территорию", – рассказал Михаилян.В декабре прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" в Севастополе находится на финальной стадии, сдача объекта запланирована на 2024 год.Всего парк включает 70 объектов, в том числе амфитеатр, музей Византии и Христианства, музей Античности, мастерские, фонтаны, научно-образовательные и молодежные центры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строят византийский городДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуПутин предложил создать в Крыму историко-культурный центр христианства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, новости крыма, религия, православие, крым, строительство, севастополь, военстрой