https://crimea.ria.ru/20231107/v-sevastopole-stroyat-vizantiyskiy-gorod-1132630568.html

В Севастополе строят византийский город

В Севастополе строят византийский город - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Севастополе строят византийский город

В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T18:38

2023-11-07T18:38

2023-11-07T18:38

крым

севастополь

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

православие

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крымская митрополия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес". Что на этом месте увидят туристы, рассказали в Крымской митрополии.Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.По информации митрополии, это будет не только музей, но и Молодежный катехизический центр, и воскресная школа, где при помощи современных технологий будут знакомить с историей христианства."Храм-парк станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов. Начавшись здесь, они будут идти через весь Херсонес к расположенному на берегу моря Владимирскому собору", - уточняют в митрополии.В парке будет протекать древняя река, которую выведут на поверхность. Напротив музея Крыма и Новороссии построят амфитеатр на тысячу зрителей. Новый византийский квартал украсят скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместят кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.Владимирский собор сейчас также на реконструкции, после которой паломники и туристы увидят мозаики верхнего храма."В нижнем храме, у мощей святых князя Владимира и княгини Ольги, будет расположена большая крестильная купель – реконструкция той самой купели, в которой был крещен Великий князь Владимир", - поясняют на сайте митрополии.Херсонес – древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно "Повести временных лет", крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периодаУдивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе 5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе

https://crimea.ria.ru/20231107/krymskaya-eparkhiya-khochet-rasshirit-sotrudnichestvo-tserkvi-so-shkolami-1132624983.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", православие, религия, общество, новости крыма, крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия