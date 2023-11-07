В Севастополе строят византийский город

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес". Что на этом месте увидят туристы, рассказали в Крымской митрополии.Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.По информации митрополии, это будет не только музей, но и Молодежный катехизический центр, и воскресная школа, где при помощи современных технологий будут знакомить с историей христианства."Храм-парк станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов. Начавшись здесь, они будут идти через весь Херсонес к расположенному на берегу моря Владимирскому собору", - уточняют в митрополии.В парке будет протекать древняя река, которую выведут на поверхность. Напротив музея Крыма и Новороссии построят амфитеатр на тысячу зрителей. Новый византийский квартал украсят скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместят кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.Владимирский собор сейчас также на реконструкции, после которой паломники и туристы увидят мозаики верхнего храма."В нижнем храме, у мощей святых князя Владимира и княгини Ольги, будет расположена большая крестильная купель – реконструкция той самой купели, в которой был крещен Великий князь Владимир", - поясняют на сайте митрополии.Херсонес – древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно "Повести временных лет", крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периодаУдивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе 5 миллионов находок: опытный археолог об итогах работы в Херсонесе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе идет строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" – византийского города, который в народе получил название "Новый Херсонес". Что на этом месте увидят туристы, рассказали в Крымской митрополии.
"Здесь строится настоящий византийский город в натуральную величину. Огромная территория, от новой школы искусств Севастополя до Владимирского собора, сейчас стала большой стройплощадкой. Тут уже возведены здания в византийском и русско-византийском стиле. Они обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира", – говорится на сайте митрополии.
Автором проекта является председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон. По его задумке, в центре пространства уже возвышается самое большое здание города, которое увенчают огромным куполом, похожим на купол собора Святой Софии в Константинополе. Под ним разместят первый в России и в мире интерактивный Музей христианства.
По информации митрополии, это будет не только музей, но и Молодежный катехизический центр, и воскресная школа, где при помощи современных технологий будут знакомить с историей христианства.
"Храм-парк станет не только местом совершения богослужений, но и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов. Начавшись здесь, они будут идти через весь Херсонес к расположенному на берегу моря Владимирскому собору", - уточняют в митрополии.
В парке будет протекать древняя река, которую выведут на поверхность. Напротив музея Крыма и Новороссии построят амфитеатр на тысячу зрителей. Новый византийский квартал украсят скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь же разместят кафе, магазины, сувениры, мастерские и термы – античные бани, которые будут доступны для посещения.
Владимирский собор сейчас также на реконструкции, после которой паломники и туристы увидят мозаики верхнего храма.
"В нижнем храме, у мощей святых князя Владимира и княгини Ольги, будет расположена большая крестильная купель – реконструкция той самой купели, в которой был крещен Великий князь Владимир", - поясняют на сайте митрополии.
Херсонес – древний византийский город, который занимает особое место в истории Руси, России и русского православия. Здесь, согласно "Повести временных лет", крестился Великий князь Владимир. Это событие стало началом Крещения всей Русской земли.
При строительстве византийского города была проделана масштабная археологическая работа. В результате найдено более трех миллионов артефактов. Увидеть их можно будет в новом строящемся Музее Античности и Византии и в международном археологическом центре.
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