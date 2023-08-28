Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе
Реставратор Государственного Эрмитажа поделилась впечатлениями о находках в Херсонесе
08:09 28.08.2023 (обновлено: 10:01 28.08.2023)
© РИА Новости КрымНаходки Южного пригорода Херсонеса Таврического
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Реставраторы из ведущих учреждений России продолжают работу с находками из Южного пригорода Херсонеса, среди которых костяные и деревянные вещи, которые удивительным образом сохранились, учитывая климат и грунтовые воды. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты.
"Это очень редкая находка для Херсонеса и вообще для Северного Причерноморья. Дело в том, что материал костяной и деревянный очень плохо сохраняется здесь из-за климата и высокой влажности. Но все это было на достаточно глубоком уровне, чуть выше грунтовых вод, и костяные изделия некоторые сохранились очень неплохо", – поделилась реставратор отдела научной консервации и реставрации Государственного Эрмитажа Светлана Мыц.
Речь о костяных шпильках и наборе костяных пиксид – маленьких шкатулочек цилиндрической формы для хранения косметики. В трех из них даже сохранились остатки розовой пудры и кальцинированной красной помады, говорит реставратор.
© Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Костяная пиксида с остатками пудры и костяные шпильки - фото ИИМК РАН
© Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН
Костяная пиксида с остатками пудры и костяные шпильки - фото ИИМК РАН
"Кальцинированной, потому что она замешивалась на жиру, который распался, и мы получили очень твердые комочки, но цвет их ярко-красный. Определять состав, какие там пигменты, будут уже специалисты научно-технического отдела по результатам анализа", – рассказала Светлана.
Вещицы были обнаружены в парном женском захоронении римского времени. Южный пригород Херсонеса, по сути, некрополь: по обе стороны от главной дороги, выходящей из города – сейчас здесь центральный вход в музей-заповедник – хоронили с 5 века до нашей эры. Ближе к воротам – наиболее значимые, монументальные сооружения, гробницы богатых и знатных людей. Девушки, которым принадлежали пиксиды и шпильки, были именно такими, отмечает ученый.
"Такой сопроводительный инвентарь больше нигде не попадался в Южном пригороде во время раскопок. У каждой из них был набор пексид с косметикой и по две шпильки, причем две были с костяным навершием в виде вырезанной фигурки Афродиты. Отдельный склеп, стелы с надписями, все говорило об очень высоком статусе", – поясняет эксперт.
© РИА Новости КрымФрагмент декора пиксиды, найденной на Херсонесе
© РИА Новости Крым
Фрагмент декора пиксиды, найденной на Херсонесе
Прежде чем предметы старины попадут в руки реставраторов, камералисты обрабатывают тысячи тысяч находок, от крупных до мельчайших, подсчитывают их, сортируют по категориям, описывают. Все это – и целые формы, и фрагменты – не только фотографируется, но и зарисовывается.
"Что можно мыть, например, керамика, промывается водой. Что приходит из кремации, просеивается. Происходит разбор материала. Определяется, где именно и в какой период времени сделан тот или иной предмет, в каких исторических центрах", – объясняет старший научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Анна Покровская.
Среди работников - опытные и только начинающие свой путь в профессию, одна их них - лаборант ИИМК РАН Ольга Корноухова. Она работает в зале реставрации керамики, пока многое ей в новинку, но на столе уже несколько глиняных сосудов, которые она собрала, как мозаику. Девушка говорит: "Главное найти подход к каждому предмету, и все получится".
В музей-заповедник "Херсонес Таврический" передали отсюда уже почти 30 тысяч артефактов. Следующие сотни предметов готовятся к передаче. На маленьком столике – небольшая экспозиция из некоторых.
Среди глиняных светильников, кувшинчиков и фрагментов краснолаковой керамики блестят, на взгляд неопытного наблюдателя, настоящие драгоценности: золотые серьги, кольца, цепочки и подвески с камнями, серебряные браслет и пряжка. Тут же погребальные золотые наглазники и нагубники, на вид будто из толстой фольги, на одном – имитация оттиска монеты.
© РИА Новости КрымЗолотая серьга - находки археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
© РИА Новости Крым
Золотая серьга - находки археологов с Южного пригорода Херсонеса Таврического
Для ученых вообще все ценно, но это, безусловно, значимые и красивые находки. Скоро они тоже будут в музее, где пока не нарадуются на деревянную посуду. По словам заведующего отделом "Городище и некрополь" Даниила Костромичева, "вещи это, может, и не яркие, но стали неожиданностью". Причина все та же.
"Как грунтовые воды позволили этому дереву сохраниться – удивительно. Лично меня это впечатлило. Преимущественно это бытовые предметы: посуда, фрагменты мебели. Для нас это очень редкие находки. Буквально единицы были раньше таких вещей. А сейчас среди них то, чего мы еще не видели: деревянные вещи настолько древнего времени, это античный период, 4-3 века до нашей эры", – поделился впечатлением ученый.
В экспедиции на объекте культурного наследия "Южный пригород Херсонеса Таврического" принимают участие специалисты Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма, музея-заповедника "Херсонес Таврический", СевГУ и Некоммерческого археологического общества "Наследие Кубани". Всего около 200 человек. На этом месте военные строители возводят историко-археологический парк "Херсонес Таврический" по поручению президента Владимира Путина. Проект реализуется фондом "Моя история" под эгидой Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.
В марте Владимир Путин лично побывал на открытии Школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь", которые уже построены здесь.
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