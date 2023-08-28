https://crimea.ria.ru/20230828/udivitelnaya-redkost-restavrator-iz-ermitazha-o-nakhodkakh-v-khersonese-1130955017.html

Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе

Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе

Реставраторы из ведущих учреждений России продолжают работу с находками из Южного пригорода Херсонеса, среди которых костяные и деревянные вещи, которые... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T08:09

2023-08-28T08:09

2023-08-28T10:01

херсонес

эксклюзивы риа новости крым

археология в крыму

новости крыма

история

светлана мыц

анна покровская

севастополь

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130983317_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fa415394f8792fd8a3defc8cc05b463a.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Реставраторы из ведущих учреждений России продолжают работу с находками из Южного пригорода Херсонеса, среди которых костяные и деревянные вещи, которые удивительным образом сохранились, учитывая климат и грунтовые воды. Об этом РИА Новости Крым рассказали эксперты."Это очень редкая находка для Херсонеса и вообще для Северного Причерноморья. Дело в том, что материал костяной и деревянный очень плохо сохраняется здесь из-за климата и высокой влажности. Но все это было на достаточно глубоком уровне, чуть выше грунтовых вод, и костяные изделия некоторые сохранились очень неплохо", – поделилась реставратор отдела научной консервации и реставрации Государственного Эрмитажа Светлана Мыц.Речь о костяных шпильках и наборе костяных пиксид – маленьких шкатулочек цилиндрической формы для хранения косметики. В трех из них даже сохранились остатки розовой пудры и кальцинированной красной помады, говорит реставратор."Кальцинированной, потому что она замешивалась на жиру, который распался, и мы получили очень твердые комочки, но цвет их ярко-красный. Определять состав, какие там пигменты, будут уже специалисты научно-технического отдела по результатам анализа", – рассказала Светлана.Вещицы были обнаружены в парном женском захоронении римского времени. Южный пригород Херсонеса, по сути, некрополь: по обе стороны от главной дороги, выходящей из города – сейчас здесь центральный вход в музей-заповедник – хоронили с 5 века до нашей эры. Ближе к воротам – наиболее значимые, монументальные сооружения, гробницы богатых и знатных людей. Девушки, которым принадлежали пиксиды и шпильки, были именно такими, отмечает ученый.Прежде чем предметы старины попадут в руки реставраторов, камералисты обрабатывают тысячи тысяч находок, от крупных до мельчайших, подсчитывают их, сортируют по категориям, описывают. Все это – и целые формы, и фрагменты – не только фотографируется, но и зарисовывается."Что можно мыть, например, керамика, промывается водой. Что приходит из кремации, просеивается. Происходит разбор материала. Определяется, где именно и в какой период времени сделан тот или иной предмет, в каких исторических центрах", – объясняет старший научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Анна Покровская.Среди работников - опытные и только начинающие свой путь в профессию, одна их них - лаборант ИИМК РАН Ольга Корноухова. Она работает в зале реставрации керамики, пока многое ей в новинку, но на столе уже несколько глиняных сосудов, которые она собрала, как мозаику. Девушка говорит: "Главное найти подход к каждому предмету, и все получится".В музей-заповедник "Херсонес Таврический" передали отсюда уже почти 30 тысяч артефактов. Следующие сотни предметов готовятся к передаче. На маленьком столике – небольшая экспозиция из некоторых.Среди глиняных светильников, кувшинчиков и фрагментов краснолаковой керамики блестят, на взгляд неопытного наблюдателя, настоящие драгоценности: золотые серьги, кольца, цепочки и подвески с камнями, серебряные браслет и пряжка. Тут же погребальные золотые наглазники и нагубники, на вид будто из толстой фольги, на одном – имитация оттиска монеты.Для ученых вообще все ценно, но это, безусловно, значимые и красивые находки. Скоро они тоже будут в музее, где пока не нарадуются на деревянную посуду. По словам заведующего отделом "Городище и некрополь" Даниила Костромичева, "вещи это, может, и не яркие, но стали неожиданностью". Причина все та же."Как грунтовые воды позволили этому дереву сохраниться – удивительно. Лично меня это впечатлило. Преимущественно это бытовые предметы: посуда, фрагменты мебели. Для нас это очень редкие находки. Буквально единицы были раньше таких вещей. А сейчас среди них то, чего мы еще не видели: деревянные вещи настолько древнего времени, это античный период, 4-3 века до нашей эры", – поделился впечатлением ученый.В экспедиции на объекте культурного наследия "Южный пригород Херсонеса Таврического" принимают участие специалисты Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма, музея-заповедника "Херсонес Таврический", СевГУ и Некоммерческого археологического общества "Наследие Кубани". Всего около 200 человек. На этом месте военные строители возводят историко-археологический парк "Херсонес Таврический" по поручению президента Владимира Путина. Проект реализуется фондом "Моя история" под эгидой Минкульта РФ и Патриаршего совета по культуре при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.В марте Владимир Путин лично побывал на открытии Школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь", которые уже построены здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в ХерсонесеСтарейшую в России синагогу археологи откопали в ФанагорииПод Симферополем нашли еще одного загадочного идола

https://crimea.ria.ru/20230816/tsarskiy-kurgan-v-kerchi-zakryt-dlya-turistov-uzhe-dva-goda-chto-dalshe-1130754508.html

херсонес

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

херсонес, археология в крыму, новости крыма, история, светлана мыц, анна покровская, севастополь, крым