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Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории

Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории

Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки здания синагоги в слое городского пожара VI века. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T07:11

2023-08-21T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки здания синагоги в слое городского пожара VI века.Рядом с разрушенным зданием и внутри его также было найдено множество предметов, относящихся к внутреннему устройству культового сооружения, например, осколки менор и мраморных столов.Ученые уверены: найденная синагога – самая древняя на территории современной России, так как она существовала в Фанагории уже в I веке н.э. и погибла в пожаре в VI веке н.э.По всей видимости, именно об пожаре в VI веке н.э., который практически уничтожил весь город, писал византийский историк Прокопий Кесарийский: по его словам, два небольших городка, называемые Кепы и Фанагурис, находившиеся в подчинении Рима, подверглись нападению варварских племен, которые разрушили их до основания.Византийский писатель Феофан Исповедник, живший в 760–818 годах, отмечал, что "в землях... у Фанагории и у живущих там евреев обитает множество народов..". Также существует свидетельство из самой Фанагории: надпись на греческом языке, в которой говорится о синагоге. Надпись имеет точную датировку: 51 год нашей эры. Следовательно, фанагорийская синагога, появившись в первом веке, просуществовала около 500 лет и погибла в VI веке в пожаре, считают ученые.Фанагорийская экспедиция исследует слой городского пожара уже четвертый археологический сезон. Пожар, за это время убедились ученые, был для города катастрофическим: в огне погибли жилые дома, винодельни, общественные здания, в том числе и синагога. Огонь прокалил камни строения и практически полностью разрушил здание, от которого сохранились только стены на высоту от полуметра до метра.Синагога в плане, установили исследователи, представляла собой прямоугольник, вытянутый с востока на запад, общей площадью более 120 кв. метров, разделенный на два равных по площади помещения. Она была очень богатой: черепичная крыша, стены покрыты расписной штукатуркой, а нижние части – мраморной плиткой. Пол синагоги выстлали водоотталкивающим покрытием на основе тонко отмученной глины и шамота (цемянка).Свод поддерживали мраморные колонны с красивыми капителями, было в храме огороженное решеткой место для ковчега со свитками Торы и обустроенное место для чтения Писания. В синагоге стояли как минимум три богато украшенных мраморных семисвечника и несколько мраморных столов для культовых целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Раввин Симферополя рассказал о строительстве синагогиАрхеолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния

https://crimea.ria.ru/20230816/pochemu-krymskie-arkheologi-poka-ostanutsya-bez-fondokhranilischa-1130756857.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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