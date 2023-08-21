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Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории
Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории
Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки здания синагоги в слое городского пожара VI века. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T07:11
2023-08-21T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки здания синагоги в слое городского пожара VI века.Рядом с разрушенным зданием и внутри его также было найдено множество предметов, относящихся к внутреннему устройству культового сооружения, например, осколки менор и мраморных столов.Ученые уверены: найденная синагога – самая древняя на территории современной России, так как она существовала в Фанагории уже в I веке н.э. и погибла в пожаре в VI веке н.э.По всей видимости, именно об пожаре в VI веке н.э., который практически уничтожил весь город, писал византийский историк Прокопий Кесарийский: по его словам, два небольших городка, называемые Кепы и Фанагурис, находившиеся в подчинении Рима, подверглись нападению варварских племен, которые разрушили их до основания.Византийский писатель Феофан Исповедник, живший в 760–818 годах, отмечал, что "в землях... у Фанагории и у живущих там евреев обитает множество народов..". Также существует свидетельство из самой Фанагории: надпись на греческом языке, в которой говорится о синагоге. Надпись имеет точную датировку: 51 год нашей эры. Следовательно, фанагорийская синагога, появившись в первом веке, просуществовала около 500 лет и погибла в VI веке в пожаре, считают ученые.Фанагорийская экспедиция исследует слой городского пожара уже четвертый археологический сезон. Пожар, за это время убедились ученые, был для города катастрофическим: в огне погибли жилые дома, винодельни, общественные здания, в том числе и синагога. Огонь прокалил камни строения и практически полностью разрушил здание, от которого сохранились только стены на высоту от полуметра до метра.Синагога в плане, установили исследователи, представляла собой прямоугольник, вытянутый с востока на запад, общей площадью более 120 кв. метров, разделенный на два равных по площади помещения. Она была очень богатой: черепичная крыша, стены покрыты расписной штукатуркой, а нижние части – мраморной плиткой. Пол синагоги выстлали водоотталкивающим покрытием на основе тонко отмученной глины и шамота (цемянка).Свод поддерживали мраморные колонны с красивыми капителями, было в храме огороженное решеткой место для ковчега со свитками Торы и обустроенное место для чтения Писания. В синагоге стояли как минимум три богато украшенных мраморных семисвечника и несколько мраморных столов для культовых целей.Читайте также на РИА Новости Крым:Раввин Симферополя рассказал о строительстве синагогиАрхеолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния
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Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории

Археологи на Кубани нашли старейшую в России синагогу первого века

07:11 21.08.2023 (обновлено: 08:24 21.08.2023)
 
© Фото Института археологии РАНАрхеологи на Кубани нашли старейшую в России синагогу первого века
Археологи на Кубани нашли старейшую в России синагогу первого века
© Фото Института археологии РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ученые Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН обнаружили остатки здания синагоги в слое городского пожара VI века.
Рядом с разрушенным зданием и внутри его также было найдено множество предметов, относящихся к внутреннему устройству культового сооружения, например, осколки менор и мраморных столов.
Ученые уверены: найденная синагога – самая древняя на территории современной России, так как она существовала в Фанагории уже в I веке н.э. и погибла в пожаре в VI веке н.э.
"При раскопках Фанагории археологи давно находят надгробные камни с изображением меноры – свидетельства наличия в городе иудейской общины уже с первого века нашей эры. При этом следует учесть, что приверженцами иудейской религии не обязательно были евреями: ими могли быть люди разных национальностей, которые приняли эту религию по тем или иным соображениям. Например, в Хазарском каганате иудаизм был официальной религией государства, хотя хазары не имели никакого отношения к евреям", – цитирует пресс-служба Института археологии РАН руководителя Фанагорийской археологической экспедиции Владимира Кузнецова.
По всей видимости, именно об пожаре в VI веке н.э., который практически уничтожил весь город, писал византийский историк Прокопий Кесарийский: по его словам, два небольших городка, называемые Кепы и Фанагурис, находившиеся в подчинении Рима, подверглись нападению варварских племен, которые разрушили их до основания.
Византийский писатель Феофан Исповедник, живший в 760–818 годах, отмечал, что "в землях... у Фанагории и у живущих там евреев обитает множество народов..". Также существует свидетельство из самой Фанагории: надпись на греческом языке, в которой говорится о синагоге. Надпись имеет точную датировку: 51 год нашей эры. Следовательно, фанагорийская синагога, появившись в первом веке, просуществовала около 500 лет и погибла в VI веке в пожаре, считают ученые.
"Таким образом, синагога в Фанагории является самым древним иудейским храмом, найденным на территории России, и одним из самых ранних для всей диаспоры", – резюмировал Владимир Кузнецов.
Фанагорийская экспедиция исследует слой городского пожара уже четвертый археологический сезон. Пожар, за это время убедились ученые, был для города катастрофическим: в огне погибли жилые дома, винодельни, общественные здания, в том числе и синагога. Огонь прокалил камни строения и практически полностью разрушил здание, от которого сохранились только стены на высоту от полуметра до метра.
Синагога в плане, установили исследователи, представляла собой прямоугольник, вытянутый с востока на запад, общей площадью более 120 кв. метров, разделенный на два равных по площади помещения. Она была очень богатой: черепичная крыша, стены покрыты расписной штукатуркой, а нижние части – мраморной плиткой. Пол синагоги выстлали водоотталкивающим покрытием на основе тонко отмученной глины и шамота (цемянка).
Свод поддерживали мраморные колонны с красивыми капителями, было в храме огороженное решеткой место для ковчега со свитками Торы и обустроенное место для чтения Писания. В синагоге стояли как минимум три богато украшенных мраморных семисвечника и несколько мраморных столов для культовых целей.
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