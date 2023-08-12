https://crimea.ria.ru/20230812/sem-krymskikh-sokrovisch-dlya-reestra-etnokulturnogo-dostoyaniya-1130654250.html

Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния

Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния

РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T19:10

2023-08-12T19:10

2023-08-12T19:10

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Самое хрупкое и уязвимое наследие — нематериальное. Достаточно всего одного поколения, не передавшего детям свои сокровища — сказки, песни, танцы, обряды, - чтобы они стали туманным воспоминанием. А внуки уже ничего не вспомнят.На днях правительство РФ приняло положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Туда будут вносить данные о них — и информацию о местности, в которой они сохранились, а также хранителях наследия.РИА Новости Крым составили свой список из семи кандидатов на внесение в федеральную этнокультурную "сокровищницу".Бессмертная "Хайтарма"Этнографы считают, что корни крымско-татарского танца "Хайтарма" искать надо в XV веке. Сегодня он исполняется на каждом празднике. В 1925 году участники этнографической крымской экспедиции записали 25 вариантов танца. Композитор и музыкант Асан Рефатов в выпущенной им в 1932 году работе "Песни крымских татар" утверждал, что "Хайтарма" является исключительно крымским танцем.Где только она не исполнялась! Знаменитый крымский танцор Аким Джемилев, который во время войны стал артиллеристом, войну закончил в Берлине. В его подразделении знали, что он - не просто любителя сплясать, а профессиональный артист. Поэтому Джемилев и попал в число отобранных по всех частях талантов. Им предстояло выступить в праздничном Концерте Победы в Праге.Крымчанин поставил несколько танцев, выступал сам. И, конечно, исполнил "Хайтарму". "Неофициальная" часть продолжилась на улице: зрители хвалили артистов, подбадривали. И тогда Аким Джемилев прыгнул на броню танка — и прошел по стволу орудия в танце.Народные легенды о МамаеТемника Золотой Орды, получившего в XIV веке в правление Крым, мы поминаем до сих пор: "Как Мамай прошел", "мамаево войско"... Легенду о его могиле, которая между Феодосией и Старым Крымом, записал когда-то исследователь Крыма Василий Кондараки. Мамай в землю лег вместе со своими несметными сокровищами, а сверху насыпали огромный курган.Легенда эта — одно из народных преданий. Их этнографы собирали и, к счастью, публиковали. Другое дело, что после 1944 года значительная часть таких сказаний оказалась "не ко двору". И в сборниках легенд Крыма их потеснили авторские произведения — идеологически правильные и подходящие для советских граждан.Краевед Александр Якушечкин:— Именно народных преданий до нас, к сожалению, дошло немного. Записывал их, например, русский палеограф, историк, археолог и фольклорист Никандр Маркс. И успел до 1917 года издать три сборника. И в них, и в тех легендах, что исследователи зафиксировали ранее, есть сказания с общетюркской основой — например, о золотой колыбели. Но из зафиксированного исследователями немало оригинальных легенд, возникших в конкретных местах, даже с реальными историческими персонажами. Кстати, по сей день глубоко их никто не исследовал. А эти легенды являются самым настоящим нематериальным сокровищем нашего полуострова.Бык с золочеными рогамиГлавный летний праздник в селе Чернополье, когда-то звавшегося Карачоль — Панаир. В этот день православные греки чествуют святых равноапостольных Константина и Елену. В селе живут потомки греков, перебравшихся в Крым во второй половине XIX века.По сей день в селе сохранили традицию большого общего торжества — с крестным ходом, танцами и песнями, обильным застольем. Нигде в соседних селах не отмечают этот день так, как в Чернополье.Когда-то было принято прилюдно закалывать быка с золочеными рогами, но в наши дни этот обряд ушел. Но, главное, что остался праздник.Уникальные топонимыПо топонимике крымских городов, сел, поселков и деревень железным катком прошлись решения центральной власти о переименовании. В 1944-1948, в три приема, новые имена дали всем населенным пунктам с "нерусскими названиями". До начала 50-х переименовывали станции и железнодорожные разъезды. Подняли вопрос о географических названиях. Но, к счастью, до них руки не дошли.Исторические имена рек, урочищ, горных вершин, долин — тоже большая ценность Крыма. В некоторых из них звучит ушедшая история, особенности местности, занятий живших здесь людей.К примеру, хребет Армутлук назвали так из-за росших там груш. Может кто-то из местных жителей устроил там лесной сад, чаир. Скала Бака-Таш под Судаком действительно похожа, как и обозначает ее название на крымско-татарском, на каменную лягушку. Керченская гора Митридат имя получила в честь правителя древнего Боспорского царства. Сапун-гора ("мыльная") в Севастополе названа так потому, что там есть залежи белой глины — кила. Его издавна использовали для мытья и обработки кожи.КрымчакиНакануне Великой Отечественной войны в Крыму проживало около семи тысяч крымчаков. Крымчакский просветитель Исаак Кая про свой народ писал так: "Это особая группа евреев, которая издавна живет на Крымском полуострове и в значительной мере приняла татарскую культуру".Фашисты, оккупировавшие полуостров, приговорили маленький народ к полному истреблению. После освобождения полуострова в живых осталась примерно тысяча человек. Сейчас в Крыму живет чуть более двухсот крымчаков, есть небольшие общины в других регионах России, в Израиле, на Украине, в Узбекистане.На вопрос о том, что именно из культурного наследия этого народа нужно бы занести в реестр, ответить можно так: все. Обычаи, сказки, легенды, стихи, пословицы и поговорки, рукописные сборники — джонки. Воспоминания, зафиксированные очевидцами событий прошлого.Председатель общественной организации "Крымское общество крымчаков "Кърымчахлар Дора Пиркова:— Я бы в такой реестр занесла крымчакский язык. В Крыму его знают единицы. С другой стороны, возможности для его изучения есть, ведь удалось сберечь книги, рукописные тексты, есть аудиозаписи на крымчакском языке. Выпускались в последние годы различные сборники. Мы все наше, доставшееся от предков, наследство бережно храним.Потемкинские деревниСоциологи считают, что базовая продолжительность одного поколения — двадцать лет. Тогда получатся, что сейчас в Крыму живет двенадцатое поколение русских, для которых полуостров стал домом.Первыми переселенцами, отмечала в одной из своих работ крымский историк, специалист в области восточнославянской этнографии Ольга Савинова, были солдаты Екатеринославского и Фанагорийского полков, оставленные в Крыму для защиты границ. Их поселили в Симферопольском и Феодосийском уездах.Почему-то принято считать слова "потемкинские деревни" символом чего-то показушного, декоративного. А эти, первые русские деревни, как раз потемкинскими и были. Созданными по велению светлейшего князя. Вполне реальные и вовсе не "показушные". Например, Зуя, Петровка, Санкт-Петербургские мазанки (ныне просто Мазанка) в Белогорском и Симферопольском районах.Куда пропали вывезенные из Крыма музейные сокровища >>История освоения нового региона Российской империи — достойный кандидат в списке нематериальных объектов культурного наследия. В Мазанке, например, до сих пор живут потомки солдат Ерохина, Еремеева, Борзова, Щепоткина, Волкова, Голованова, Артемьева, Иванова, Щеглова, Махонина, Негодяева. Этим экс-служивым привезли с юга Малороссии невест на выбор. И через столетия пронесли жители села историю про коллективную свадьбу первых поселенцев.Во избежание ссор из-за женщин солдаты положили на землю свои фуражки и удалились. Привели невест, которые и разобрали головные уборы. А батюшка обвенчал пары, которых свел такой шапочный жребий.Крымско-татарские узорыЕще сто с небольшим лет тому назад каждая девочка, родившаяся в крымско-татарской семье, лет с восьми-девяти садилась вышивать себе приданое. К свадьбе должно было набраться 200-300 предметов и девять вышивок-подарков жениху. Чтобы он и будущая родня оценили мастерство невесты.Конечно, расшитые пояса, кисеты, футляры — вещи вполне материальные. А вот приемы традиционной золотой вышивки — нет. Они нынешними крымскими мастерицами унаследованы от тех, которые жили века назад. Благо в начале прошлого века эти приемы были изучены и описаны в разных работах.Каждая вышивка — не просто узор, смысл есть в мельчайшей детали. Цветок граната, миндаля, розы символизирует женщину, тюльпан или кипарис — мужчину. Изогнутая линия обозначает бесконечность, саму жизнь, в которой есть взлеты и падения. Бутончики — дети, веточки с капельками — процветание, благополучие. Листья — плоды жизни человека, приобретение опыта, зерна граната — пожелание изобилия.КстатиПретендовать на вхождение в Федеральный реестр объектов нематериального наследия от Крыма может, конечно, гораздо больше сокровищ полуострова. Пока неясно, каким конкретно критериям должны они соответствовать. Но реальными претендентами могут, например, стать:- культурное наследие малого народа Крыма — караимов,- блюда разных народов полуострова,- борьба куреш,- оригинальные детские игры, которые "в ходу" уже не один век,- старинные ремесленные технологии, по которым работают некоторые крымские мастера.Читайте также на РИА Новости Крым:Свято место: самые древние церкви КрымаПуля-дура и сухой фонтан: пять крымских легенд о КутузовеДревние, царские и золотые: истории удивительных книг

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

культура, крым, общество, новости крыма, крымские татары, крымчаки, князь потемкин таврический