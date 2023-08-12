Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния
Реестр этнокультурного достояния России: что предложит Крым
© Скриншот видеоклипа крымско-татарского ансамбля "Хайтарма" на песню "Машалла"Крымско-татарский ансамбль "Хайтарма". Архивное фото
© Скриншот видеоклипа крымско-татарского ансамбля "Хайтарма" на песню "Машалла"
Самое хрупкое и уязвимое наследие — нематериальное. Достаточно всего одного поколения, не передавшего детям свои сокровища — сказки, песни, танцы, обряды, - чтобы они стали туманным воспоминанием. А внуки уже ничего не вспомнят.
На днях правительство РФ приняло положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Туда будут вносить данные о них — и информацию о местности, в которой они сохранились, а также хранителях наследия.
РИА Новости Крым составили свой список из семи кандидатов на внесение в федеральную этнокультурную "сокровищницу".
Бессмертная "Хайтарма"
Этнографы считают, что корни крымско-татарского танца "Хайтарма" искать надо в XV веке. Сегодня он исполняется на каждом празднике. В 1925 году участники этнографической крымской экспедиции записали 25 вариантов танца. Композитор и музыкант Асан Рефатов в выпущенной им в 1932 году работе "Песни крымских татар" утверждал, что "Хайтарма" является исключительно крымским танцем.
Где только она не исполнялась! Знаменитый крымский танцор Аким Джемилев, который во время войны стал артиллеристом, войну закончил в Берлине. В его подразделении знали, что он - не просто любителя сплясать, а профессиональный артист. Поэтому Джемилев и попал в число отобранных по всех частях талантов. Им предстояло выступить в праздничном Концерте Победы в Праге.
Крымчанин поставил несколько танцев, выступал сам. И, конечно, исполнил "Хайтарму". "Неофициальная" часть продолжилась на улице: зрители хвалили артистов, подбадривали. И тогда Аким Джемилев прыгнул на броню танка — и прошел по стволу орудия в танце.
Народные легенды о Мамае
Темника Золотой Орды, получившего в XIV веке в правление Крым, мы поминаем до сих пор: "Как Мамай прошел", "мамаево войско"... Легенду о его могиле, которая между Феодосией и Старым Крымом, записал когда-то исследователь Крыма Василий Кондараки. Мамай в землю лег вместе со своими несметными сокровищами, а сверху насыпали огромный курган.
Легенда эта — одно из народных преданий. Их этнографы собирали и, к счастью, публиковали. Другое дело, что после 1944 года значительная часть таких сказаний оказалась "не ко двору". И в сборниках легенд Крыма их потеснили авторские произведения — идеологически правильные и подходящие для советских граждан.
Краевед Александр Якушечкин:
— Именно народных преданий до нас, к сожалению, дошло немного. Записывал их, например, русский палеограф, историк, археолог и фольклорист Никандр Маркс. И успел до 1917 года издать три сборника. И в них, и в тех легендах, что исследователи зафиксировали ранее, есть сказания с общетюркской основой — например, о золотой колыбели. Но из зафиксированного исследователями немало оригинальных легенд, возникших в конкретных местах, даже с реальными историческими персонажами. Кстати, по сей день глубоко их никто не исследовал. А эти легенды являются самым настоящим нематериальным сокровищем нашего полуострова.
Бык с золочеными рогами
Главный летний праздник в селе Чернополье, когда-то звавшегося Карачоль — Панаир. В этот день православные греки чествуют святых равноапостольных Константина и Елену. В селе живут потомки греков, перебравшихся в Крым во второй половине XIX века.
По сей день в селе сохранили традицию большого общего торжества — с крестным ходом, танцами и песнями, обильным застольем. Нигде в соседних селах не отмечают этот день так, как в Чернополье.
Когда-то было принято прилюдно закалывать быка с золочеными рогами, но в наши дни этот обряд ушел. Но, главное, что остался праздник.
Уникальные топонимы
По топонимике крымских городов, сел, поселков и деревень железным катком прошлись решения центральной власти о переименовании. В 1944-1948, в три приема, новые имена дали всем населенным пунктам с "нерусскими названиями". До начала 50-х переименовывали станции и железнодорожные разъезды. Подняли вопрос о географических названиях. Но, к счастью, до них руки не дошли.
Исторические имена рек, урочищ, горных вершин, долин — тоже большая ценность Крыма. В некоторых из них звучит ушедшая история, особенности местности, занятий живших здесь людей.
К примеру, хребет Армутлук назвали так из-за росших там груш. Может кто-то из местных жителей устроил там лесной сад, чаир. Скала Бака-Таш под Судаком действительно похожа, как и обозначает ее название на крымско-татарском, на каменную лягушку. Керченская гора Митридат имя получила в честь правителя древнего Боспорского царства. Сапун-гора ("мыльная") в Севастополе названа так потому, что там есть залежи белой глины — кила. Его издавна использовали для мытья и обработки кожи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкала Бака-Таш под Судаком действительно похожа, как и обозначает ее название на крымско-татарском, на каменную лягушку.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Скала Бака-Таш под Судаком действительно похожа, как и обозначает ее название на крымско-татарском, на каменную лягушку.
Крымчаки
Накануне Великой Отечественной войны в Крыму проживало около семи тысяч крымчаков. Крымчакский просветитель Исаак Кая про свой народ писал так: "Это особая группа евреев, которая издавна живет на Крымском полуострове и в значительной мере приняла татарскую культуру".
Фашисты, оккупировавшие полуостров, приговорили маленький народ к полному истреблению. После освобождения полуострова в живых осталась примерно тысяча человек. Сейчас в Крыму живет чуть более двухсот крымчаков, есть небольшие общины в других регионах России, в Израиле, на Украине, в Узбекистане.
На вопрос о том, что именно из культурного наследия этого народа нужно бы занести в реестр, ответить можно так: все. Обычаи, сказки, легенды, стихи, пословицы и поговорки, рукописные сборники — джонки. Воспоминания, зафиксированные очевидцами событий прошлого.
Председатель общественной организации "Крымское общество крымчаков "Кърымчахлар Дора Пиркова:
— Я бы в такой реестр занесла крымчакский язык. В Крыму его знают единицы. С другой стороны, возможности для его изучения есть, ведь удалось сберечь книги, рукописные тексты, есть аудиозаписи на крымчакском языке. Выпускались в последние годы различные сборники. Мы все наше, доставшееся от предков, наследство бережно храним.
© Фото: из фондов Музея крымчакского народа, СимферопольСемья крымчаков.
© Фото: из фондов Музея крымчакского народа, Симферополь
Семья крымчаков.
Потемкинские деревни
Социологи считают, что базовая продолжительность одного поколения — двадцать лет. Тогда получатся, что сейчас в Крыму живет двенадцатое поколение русских, для которых полуостров стал домом.
Первыми переселенцами, отмечала в одной из своих работ крымский историк, специалист в области восточнославянской этнографии Ольга Савинова, были солдаты Екатеринославского и Фанагорийского полков, оставленные в Крыму для защиты границ. Их поселили в Симферопольском и Феодосийском уездах.
Почему-то принято считать слова "потемкинские деревни" символом чего-то показушного, декоративного. А эти, первые русские деревни, как раз потемкинскими и были. Созданными по велению светлейшего князя. Вполне реальные и вовсе не "показушные". Например, Зуя, Петровка, Санкт-Петербургские мазанки (ныне просто Мазанка) в Белогорском и Симферопольском районах.
История освоения нового региона Российской империи — достойный кандидат в списке нематериальных объектов культурного наследия. В Мазанке, например, до сих пор живут потомки солдат Ерохина, Еремеева, Борзова, Щепоткина, Волкова, Голованова, Артемьева, Иванова, Щеглова, Махонина, Негодяева. Этим экс-служивым привезли с юга Малороссии невест на выбор. И через столетия пронесли жители села историю про коллективную свадьбу первых поселенцев.
Во избежание ссор из-за женщин солдаты положили на землю свои фуражки и удалились. Привели невест, которые и разобрали головные уборы. А батюшка обвенчал пары, которых свел такой шапочный жребий.
Крымско-татарские узоры
Еще сто с небольшим лет тому назад каждая девочка, родившаяся в крымско-татарской семье, лет с восьми-девяти садилась вышивать себе приданое. К свадьбе должно было набраться 200-300 предметов и девять вышивок-подарков жениху. Чтобы он и будущая родня оценили мастерство невесты.
Конечно, расшитые пояса, кисеты, футляры — вещи вполне материальные. А вот приемы традиционной золотой вышивки — нет. Они нынешними крымскими мастерицами унаследованы от тех, которые жили века назад. Благо в начале прошлого века эти приемы были изучены и описаны в разных работах.
Каждая вышивка — не просто узор, смысл есть в мельчайшей детали. Цветок граната, миндаля, розы символизирует женщину, тюльпан или кипарис — мужчину. Изогнутая линия обозначает бесконечность, саму жизнь, в которой есть взлеты и падения. Бутончики — дети, веточки с капельками — процветание, благополучие. Листья — плоды жизни человека, приобретение опыта, зерна граната — пожелание изобилия.
© РИА Новости Крым . Ирина КамышеваВышивка в технике "глухая татарская гладь"
© РИА Новости Крым . Ирина Камышева
Вышивка в технике "глухая татарская гладь"
Кстати
Претендовать на вхождение в Федеральный реестр объектов нематериального наследия от Крыма может, конечно, гораздо больше сокровищ полуострова. Пока неясно, каким конкретно критериям должны они соответствовать. Но реальными претендентами могут, например, стать:
- культурное наследие малого народа Крыма — караимов,
- блюда разных народов полуострова,
- борьба куреш,
- оригинальные детские игры, которые "в ходу" уже не один век,
- старинные ремесленные технологии, по которым работают некоторые крымские мастера.
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