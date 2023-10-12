https://crimea.ria.ru/20231012/v-muzee-khersonesa-vystavyat-unikalnye-solnechnye-chasy-antichnogo-perioda-1132018085.html

В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода

В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В музее Херсонеса выставят уникальные солнечные часы античного периода

На новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представят уникальный экспонат, находку археологов –... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T06:55

2023-10-12T06:55

2023-10-12T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе представят уникальный экспонат, находку археологов – солнечные часы III века до н. э. Ученые говорят – экземпляр единичный. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. По информации музея, античные солнечные часы обнаружили в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. Представляют они собой плитку из известняка со стержнем, от которого прочерчены радиальные и концентрические линии, ранее окрашенные красной краской. По ним, а также тени, падающей от стержня, и определяли время: "Для корректного отбрасывания тени часы должны были располагаться под углом 44, 58 градуса".Находка археологов столь раннего периода является единичной, чем уже уникальна, говорят в музее. К тому же, это один из трех известных в эпоху античности и самых редких типов солнечных часов – экваториальный, с двусторонним циферблатом.По словам ученых, в античные времена солнечные часы часто выставлялись в общественных местах: перед храмами и театрами, на рыночных площадях. Но эти, судя по небольшим размерам, мог использовать житель Херсонеса "для собственных астрономических или астрологических расчетов", считают эксперты.То, что сделаны они из местного известняка, позволяет предполагать, что в греческом полисе здесь в античный период были специалисты, обладавшие определенными познаниями в астрономии и гномонике – науке об устройстве солнечных часов, добавили в учреждении.Выставка, на которой представлены уникальные часы, пройдет с 12 до 29 октября в малом зале Античной экспозиции. Читайте также на РИА Новости Крым: Удивительная редкость: реставратор из Эрмитажа о находках в Херсонесе Антилопы со времен мамонтов и другие открытия археозоолога в Херсонесе Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", севастополь, крым, новости крыма, история, археология в крыму