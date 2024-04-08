Рейтинг@Mail.ru
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240408/nayti-sokrovischa-akry-rgo-soberet-volonterov-dlya-raskopok-drevnego-goroda-1136380793.html
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T20:32
2024-04-08T20:32
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
археология в крыму
виктор вахонеев
история
керченский пролив
рго (русское географическое общество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136380954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33729431f688c7118abc2c1812e5fd1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского пролива. В этом году будет сформировано две группы по десять человек, сообщил РИА Новости Крым руководитель экспедиции от Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Виктор Вахонеев.Русское географическое общество традиционно формирует группы волонтеров для участия в археологических экспедициях от Тувы и до Крыма, рассказал он. В древней Акре побывает две группы участников по 10 человек в каждой, и работать они будут в августе."Всех волонтеров, которых пришлет Русское географическое общество, ждут увлекательные лекции от ведущих археологов страны, в основном из Петербурга. Лекции по истории Боспорского царства, по методике проведения археологических исследований, по современным методам цифровой фиксации археологических объектов", – рассказал специалист.В прошлые годы добровольные помощники ученых приезжали из многих регионов страны, от Владивостока до Калининграда. После обучения под контролем специалистов парни отправляются на земляные работы, а девушки, как правило, на камеральные – то есть занимаются очисткой обнаруженных предметов и их классификацией. Как правило, работы проходят до обеда, после чего участники отдыхают и купаются в море.Для участия в экспедициях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, которые прошли медосмотр и предоставили соответствующие справки. Это необходимо, поскольку работать приходится под палящим солнцем.Вторая часть экспедиции будет посвящена раскопкам некрополя. Впервые за всю история исследования Акры на его месте будет проведена археологическая разведка, чтобы установить границы и поставить некрополь на государственный учет.Ранее в Симферополе, в исторической усадьбе академика Петра Палласа, открылся новый археологический музей. В его экспозиции представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства объектов транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухтысячелетние фрукты ученые нашли в затонувшем городеКрымская Атлантида: что нашли ученые в древнем городе Акра"Тайны Черного моря: результаты исследований у берегов Крыма"
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136380954_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3932ab832538bfbf8b30a059751b0056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, археология в крыму, виктор вахонеев, история, керченский пролив, рго (русское географическое общество)
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города

В РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды

20:32 08.04.2024
 
© Из архива ИИМК РАНВ РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
В РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
© Из архива ИИМК РАН
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского пролива. В этом году будет сформировано две группы по десять человек, сообщил РИА Новости Крым руководитель экспедиции от Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Виктор Вахонеев.

"Акра – один из самых малоизвестных, малоизученных городов Боспорского царства, который был открыт всего лишь 40 лет назад, а его планомерное исследование началось только 14 лет назад. Акру нередко называют крымской Атлантидой, потому что большая часть города скрыта волнами Керченского пролива. Но этим летом мы будем проводить исследования на побережье, без подводной составляющей", – рассказал Вахонеев.

Русское географическое общество традиционно формирует группы волонтеров для участия в археологических экспедициях от Тувы и до Крыма, рассказал он. В древней Акре побывает две группы участников по 10 человек в каждой, и работать они будут в августе.
"Всех волонтеров, которых пришлет Русское географическое общество, ждут увлекательные лекции от ведущих археологов страны, в основном из Петербурга. Лекции по истории Боспорского царства, по методике проведения археологических исследований, по современным методам цифровой фиксации археологических объектов", – рассказал специалист.
В прошлые годы добровольные помощники ученых приезжали из многих регионов страны, от Владивостока до Калининграда. После обучения под контролем специалистов парни отправляются на земляные работы, а девушки, как правило, на камеральные – то есть занимаются очисткой обнаруженных предметов и их классификацией. Как правило, работы проходят до обеда, после чего участники отдыхают и купаются в море.
Для участия в экспедициях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, которые прошли медосмотр и предоставили соответствующие справки. Это необходимо, поскольку работать приходится под палящим солнцем.

"В этом году экспедиция будет делиться на две части, – объяснил Виктор Вахонеев. – Первая группа будет работать непосредственно на городище, где мы раскапываем кварталы жилой застройки римского времени, первых веков нашей эры. В предыдущие годы мы тут нашли огромное домовладение II-III веков нашей эры, которое сгорело в пожаре, и теперь будем пытаться найти соседние дома. Мы уже нашли улицы и будем увеличивать площадь исследований".

Вторая часть экспедиции будет посвящена раскопкам некрополя. Впервые за всю история исследования Акры на его месте будет проведена археологическая разведка, чтобы установить границы и поставить некрополь на государственный учет.
Ранее в Симферополе, в исторической усадьбе академика Петра Палласа, открылся новый археологический музей. В его экспозиции представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства объектов транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двухтысячелетние фрукты ученые нашли в затонувшем городе
Крымская Атлантида: что нашли ученые в древнем городе Акра
"Тайны Черного моря: результаты исследований у берегов Крыма"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаКрымАрхеология в КрымуВиктор ВахонеевИсторияКерченский проливРГО (Русское географическое общество)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Атака ВСУ на Херсонщину – ранены мирные жители и разрушены дома
20:32Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
20:23Обрушение путепровода в Смоленской области: что известно к этому часу
20:14Удар "Искандера": ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА в Запорожье
19:53В Севастополе реконструируют Античный проспект возле Херсонеса
19:28Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма
19:12Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварии
18:53В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
18:45Севастопольцы получат 3,3 млн компенсаций после ноябрьского шторма
18:35ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий
18:19Севастополь направит 4 миллиона на выплаты горожанам после ударов ВСУ
17:57Путепровод с двумя машинами обрушился в Смоленской области – есть жертвы
17:48Москва ждет от МАГАТЭ публичной реакции на обстрелы ЗАЭС – МИД России
17:17Масштабный ремонт уличной сети проведут в Евпатории
16:55Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма
16:27Попытки атак продолжаются: украинский дрон упал на 6-й энергоблок ЗАЭС
16:16Потери ВСУ: российские военные уничтожили еще почти тысячу боевиков
16:01В Крыму стартовал первый весенний призыв граждан в возрасте до 30 лет
15:46В Соборной мечети Крыма впервые пройдет намаз в честь окончания Рамадана
15:37Российская ПВО сбила почти 300 беспилотников
Лента новостейМолния