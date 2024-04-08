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Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T20:32
2024-04-08T20:32
2024-04-08T20:32
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виктор вахонеев
история
керченский пролив
рго (русское географическое общество)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского пролива. В этом году будет сформировано две группы по десять человек, сообщил РИА Новости Крым руководитель экспедиции от Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Виктор Вахонеев.Русское географическое общество традиционно формирует группы волонтеров для участия в археологических экспедициях от Тувы и до Крыма, рассказал он. В древней Акре побывает две группы участников по 10 человек в каждой, и работать они будут в августе."Всех волонтеров, которых пришлет Русское географическое общество, ждут увлекательные лекции от ведущих археологов страны, в основном из Петербурга. Лекции по истории Боспорского царства, по методике проведения археологических исследований, по современным методам цифровой фиксации археологических объектов", – рассказал специалист.В прошлые годы добровольные помощники ученых приезжали из многих регионов страны, от Владивостока до Калининграда. После обучения под контролем специалистов парни отправляются на земляные работы, а девушки, как правило, на камеральные – то есть занимаются очисткой обнаруженных предметов и их классификацией. Как правило, работы проходят до обеда, после чего участники отдыхают и купаются в море.Для участия в экспедициях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, которые прошли медосмотр и предоставили соответствующие справки. Это необходимо, поскольку работать приходится под палящим солнцем.Вторая часть экспедиции будет посвящена раскопкам некрополя. Впервые за всю история исследования Акры на его месте будет проведена археологическая разведка, чтобы установить границы и поставить некрополь на государственный учет.Ранее в Симферополе, в исторической усадьбе академика Петра Палласа, открылся новый археологический музей. В его экспозиции представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства объектов транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухтысячелетние фрукты ученые нашли в затонувшем городеКрымская Атлантида: что нашли ученые в древнем городе Акра"Тайны Черного моря: результаты исследований у берегов Крыма"
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новости крыма, крым, археология в крыму, виктор вахонеев, история, керченский пролив, рго (русское географическое общество)
Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города
В РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым.
Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского пролива. В этом году будет сформировано две группы по десять человек, сообщил РИА Новости Крым
руководитель экспедиции от Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Виктор Вахонеев.
"Акра – один из самых малоизвестных, малоизученных городов Боспорского царства, который был открыт всего лишь 40 лет назад, а его планомерное исследование началось только 14 лет назад. Акру нередко называют крымской Атлантидой, потому что большая часть города скрыта волнами Керченского пролива. Но этим летом мы будем проводить исследования на побережье, без подводной составляющей", – рассказал Вахонеев.
Русское географическое общество традиционно формирует группы волонтеров для участия в археологических экспедициях от Тувы и до Крыма, рассказал он. В древней Акре побывает две группы участников по 10 человек в каждой, и работать они будут в августе.
"Всех волонтеров, которых пришлет Русское географическое общество, ждут увлекательные лекции от ведущих археологов страны, в основном из Петербурга. Лекции по истории Боспорского царства, по методике проведения археологических исследований, по современным методам цифровой фиксации археологических объектов", – рассказал специалист.
В прошлые годы добровольные помощники ученых приезжали из многих регионов страны, от Владивостока до Калининграда. После обучения под контролем специалистов парни отправляются на земляные работы, а девушки, как правило, на камеральные – то есть занимаются очисткой обнаруженных предметов и их классификацией. Как правило, работы проходят до обеда, после чего участники отдыхают и купаются в море.
Для участия в экспедициях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, которые прошли медосмотр и предоставили соответствующие справки. Это необходимо, поскольку работать приходится под палящим солнцем.
"В этом году экспедиция будет делиться на две части, – объяснил Виктор Вахонеев. – Первая группа будет работать непосредственно на городище, где мы раскапываем кварталы жилой застройки римского времени, первых веков нашей эры. В предыдущие годы мы тут нашли огромное домовладение II-III веков нашей эры, которое сгорело в пожаре, и теперь будем пытаться найти соседние дома. Мы уже нашли улицы и будем увеличивать площадь исследований".
Вторая часть экспедиции будет посвящена раскопкам некрополя. Впервые за всю история исследования Акры на его месте будет проведена археологическая разведка, чтобы установить границы и поставить некрополь на государственный учет.
Ранее в Симферополе, в исторической усадьбе академика Петра Палласа, открылся новый археологический музей
. В его экспозиции представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства объектов транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова.
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