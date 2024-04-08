https://crimea.ria.ru/20240408/nayti-sokrovischa-akry-rgo-soberet-volonterov-dlya-raskopok-drevnego-goroda-1136380793.html

Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города

Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Найти сокровища Акры: РГО соберет волонтеров для раскопок древнего города

Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T20:32

2024-04-08T20:32

2024-04-08T20:32

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рго (русское географическое общество)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Русское географическое общество объявило набор волонтеров для участия в раскопках античного города Акра, большая часть которого находится под водой Керченского пролива. В этом году будет сформировано две группы по десять человек, сообщил РИА Новости Крым руководитель экспедиции от Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Виктор Вахонеев.Русское географическое общество традиционно формирует группы волонтеров для участия в археологических экспедициях от Тувы и до Крыма, рассказал он. В древней Акре побывает две группы участников по 10 человек в каждой, и работать они будут в августе."Всех волонтеров, которых пришлет Русское географическое общество, ждут увлекательные лекции от ведущих археологов страны, в основном из Петербурга. Лекции по истории Боспорского царства, по методике проведения археологических исследований, по современным методам цифровой фиксации археологических объектов", – рассказал специалист.В прошлые годы добровольные помощники ученых приезжали из многих регионов страны, от Владивостока до Калининграда. После обучения под контролем специалистов парни отправляются на земляные работы, а девушки, как правило, на камеральные – то есть занимаются очисткой обнаруженных предметов и их классификацией. Как правило, работы проходят до обеда, после чего участники отдыхают и купаются в море.Для участия в экспедициях приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет, которые прошли медосмотр и предоставили соответствующие справки. Это необходимо, поскольку работать приходится под палящим солнцем.Вторая часть экспедиции будет посвящена раскопкам некрополя. Впервые за всю история исследования Акры на его месте будет проведена археологическая разведка, чтобы установить границы и поставить некрополь на государственный учет.Ранее в Симферополе, в исторической усадьбе академика Петра Палласа, открылся новый археологический музей. В его экспозиции представлены артефакты, найденные за последнее десятилетие в зонах строительства объектов транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухтысячелетние фрукты ученые нашли в затонувшем городеКрымская Атлантида: что нашли ученые в древнем городе Акра"Тайны Черного моря: результаты исследований у берегов Крыма"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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