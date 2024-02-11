https://crimea.ria.ru/20240211/kogda-nachnut-remont-drevneyshego-khrama-rossii-posle-navodneniya-v-kerchi-1134797223.html

Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи

Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи

Ремонт церкви Иоанна Предтечи в Керчи, древнейшего из православных храмов России, планируют начать в 2024 году. Какие работы проведут, и будут ли на это время... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T18:45

2024-02-11T18:45

2024-02-11T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Ремонт церкви Иоанна Предтечи в Керчи, древнейшего из православных храмов России, планируют начать в 2024 году. Какие работы проведут, и будут ли на это время закрывать храм, рассказал РИА Новости Крым руководитель республиканской Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры Максим Сорока.Летом 2021 года после чрезвычайной ситуации, которая возникла в Республике Крым из-за обильных осадков, пострадало множество различных объектов, в том числе, храм Иоанна Предтечи - объект культурного наследия федерального значения.По его словам, в проектной документации были определены аварийные участки здания: покрытие кровли, фасад, на котором образовались множественные трещины. В интерьерах храма пострадали колонны, а также водосточная система.В ходе ремонта будет восстановлено покрытие кровли храма, как черепичного, так и из листового металла. Также укрепят основания колонн, займутся их отделкой и восстановят работоспособность ливневой канализации.По слова Максима Сороки, так как храм очень древний и находится в непосредственной близости от моря, то из-за влаги и ветра натуральный камень, из которого он построен, постепенно разрушается.Также собеседник уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу после выделения финансирования: по всей вероятности, уже в этом году. При этом церковь закрываться не будет. Ограничат только доступ туда, где будут проводиться работы.Алина Кабаева отреставрирует средневековый храм в Крыму >>Церковь Иоанна Предтечи построена в VIII-X вв., достроена в XIX веке. Является объектом культурного наследия федерального значения. Относится к Феодосийской епархии Русской Православной Церкви. Распоряжением Совета министров Республики Крым от 7 сентября 2021 года "О вопросах управления имуществом Республики Крым" объект передан в оперативное управление Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, подведомственной Министерству культуры Республики Крым, с целью ликвидации последствий ЧС.17 и 18 июня 2021 года в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Пострадал и храм Иоанна Предтечи в Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие объекты культурного наследия Крыма пострадали от затопленияУщерб значительный: в Крыму оценили состояние храма Иоанна ПредтечиСвято место: самые древние церкви Крыма

https://crimea.ria.ru/20210225/Shalmany-vyshe-kupolov-v-Kerchi-razrushaetsya-samyy-drevniy-khram-Rossii-1119301953.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, наводнение, религия, православие, максим сорока, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года