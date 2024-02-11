Когда начнут ремонт древнейшего храма России после наводнения в Керчи
На ремонт древнейшего в России храма Иоанна Предтечи после наводнения в Керчи надо 5,3 млн
© РИА Новости КрымКерчь храм Иоанна Предтеч
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Ремонт церкви Иоанна Предтечи в Керчи, древнейшего из православных храмов России, планируют начать в 2024 году. Какие работы проведут, и будут ли на это время закрывать храм, рассказал РИА Новости Крым руководитель республиканской Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры Максим Сорока.
Летом 2021 года после чрезвычайной ситуации, которая возникла в Республике Крым из-за обильных осадков, пострадало множество различных объектов, в том числе, храм Иоанна Предтечи - объект культурного наследия федерального значения.
"Из резервного фонда правительства Российской Федерации было выделено финансирование на устранение последствий ЧС. На разработку научно-проектной документации в рамках первоочередных противоаварийных работ по храму Иоанна Предтечи выделено 2,5 млн рублей. В ноябре 2023 года получены положительные заключения экспертизы, которая определила стоимость работ в 5,3 млн рублей", - рассказал Максим Сорока.
По его словам, в проектной документации были определены аварийные участки здания: покрытие кровли, фасад, на котором образовались множественные трещины. В интерьерах храма пострадали колонны, а также водосточная система.
В ходе ремонта будет восстановлено покрытие кровли храма, как черепичного, так и из листового металла. Также укрепят основания колонн, займутся их отделкой и восстановят работоспособность ливневой канализации.
© РИА Новости КрымХрам Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости Крым
Храм Иоанна Предтечи в Керчи
По слова Максима Сороки, так как храм очень древний и находится в непосредственной близости от моря, то из-за влаги и ветра натуральный камень, из которого он построен, постепенно разрушается.
"Мы сейчас будем устранять последствия и именно ЧС для того, чтобы остановить эти разрушения, и храм мог продолжать нормально функционировать. В дальнейшем уже для его полной реставрации нужна будет дополнительная разработка полного комплекса проектной документации со всеми необходимыми инженерными изысканиями. Это очень древний объект, которому нужно дать вторую жизнь", - говорит Максим Сорока.
© РИА Новости КрымВнешние стены храма Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости Крым
Внешние стены храма Иоанна Предтечи в Керчи
Также собеседник уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу после выделения финансирования: по всей вероятности, уже в этом году. При этом церковь закрываться не будет. Ограничат только доступ туда, где будут проводиться работы.
Церковь Иоанна Предтечи построена в VIII-X вв., достроена в XIX веке. Является объектом культурного наследия федерального значения. Относится к Феодосийской епархии Русской Православной Церкви. Распоряжением Совета министров Республики Крым от 7 сентября 2021 года "О вопросах управления имуществом Республики Крым" объект передан в оперативное управление Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, подведомственной Министерству культуры Республики Крым, с целью ликвидации последствий ЧС.
17 и 18 июня 2021 года в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Пострадал и храм Иоанна Предтечи в Керчи.
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