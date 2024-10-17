https://crimea.ria.ru/20241017/pomidory-i-dyni-iz-kazakhstana-zapretili-vvozit-v-rossiyu-1141166997.html

Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию

Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T17:17

2024-10-17T17:17

2024-10-17T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято "в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России".В частности, с начала года российские специалисты выявили 215 случаев обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции из Казахстана, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд видов подкарантинной продукции, но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму больше сотни служб доставки еды работают с нарушениями

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозцентр, россия, казахстан, сельское хозяйство, импорт, овощи, фрукты, карантин, новости