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Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию
Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T17:17
2024-10-17T17:17
россельхозцентр
россия
казахстан
сельское хозяйство
импорт
овощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято "в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России".В частности, с начала года российские специалисты выявили 215 случаев обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции из Казахстана, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд видов подкарантинной продукции, но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму больше сотни служб доставки еды работают с нарушениями
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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россельхозцентр, россия, казахстан, сельское хозяйство, импорт, овощи, фрукты, карантин, новости
Помидоры и дыни из Казахстана запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и дынь из Казахстана

17:17 17.10.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Россельхознадзор с 17 октября 2024 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, перцев, сертифицированных республикой, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, свежих дынь происхождением Казахстан, пшеницы, семян льна и чечевицы", - говорится в сообщении.
Как пояснили в Россельхознадзоре, решение принято "в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России".
В частности, с начала года российские специалисты выявили 215 случаев обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции из Казахстана, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Россельхознадзор обратился к казахстанским коллегам с просьбой приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на ряд видов подкарантинной продукции, но выдача фитосанитарных сертификатов, как и случаи выявления, продолжились. Кроме того, не были предоставлены результаты расследования по фактам выявления карантинных объектов.
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РоссельхозцентрРоссияКазахстанСельское хозяйствоИмпортОвощиФруктыКарантинНовости
 
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