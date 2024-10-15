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Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ

Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ

Очаги распространения опасных насекомых и растений обнаружены на полях Крыма, Севастополя, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T20:47

2024-10-15T20:47

2024-10-15T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очаги распространения опасных насекомых и растений обнаружены на полях Крыма, Севастополя, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центр оценки качества зерна".С начала текущего года специалисты зафиксировали более 3,3 миллиона гектаров карантинных зон в четырех регионах на юге страны. Среди карантинных объектов преобладают коричнево-мраморный клоп, повилика, амброзия полыннолистная и горчак ползучий, уточнили в ведомстве.В Крыму и Севастополе обнаружено 43 таких случая, в Херсонской области – 15, а в Запорожской – 5. Все координаты произрастания опасных растений переданы в Азово-Черноморское Управление Россельхознадзора для принятия мер, заверил Рюмшин.Мониторинг земель и фиксация очагов карантинных объектов продолжается.Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что в Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городахВ Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзиюАмброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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