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Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ
Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ
Очаги распространения опасных насекомых и растений обнаружены на полях Крыма, Севастополя, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T20:47
2024-10-15T20:47
2024-10-15T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очаги распространения опасных насекомых и растений обнаружены на полях Крыма, Севастополя, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центр оценки качества зерна".С начала текущего года специалисты зафиксировали более 3,3 миллиона гектаров карантинных зон в четырех регионах на юге страны. Среди карантинных объектов преобладают коричнево-мраморный клоп, повилика, амброзия полыннолистная и горчак ползучий, уточнили в ведомстве.В Крыму и Севастополе обнаружено 43 таких случая, в Херсонской области – 15, а в Запорожской – 5. Все координаты произрастания опасных растений переданы в Азово-Черноморское Управление Россельхознадзора для принятия мер, заверил Рюмшин.Мониторинг земель и фиксация очагов карантинных объектов продолжается.Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым, что в Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городахВ Крыму чиновников накажут за нескошенную амброзиюАмброзия в Симферополе и Симферопольском районе: чем опасна и как борются
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новости, новости крыма, крым, севастополь, херсонская область, запорожская область, "центр оценки качества зерна", россельхознадзор, насекомые, сорняки
Опасные насекомые и растения захватили миллионы гектаров земли на юге РФ
Около 3,3 миллиона гектаров карантинных зон выявлены в четырех регионах на юге России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Очаги распространения опасных насекомых и растений обнаружены на полях Крыма, Севастополя, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала "Центр оценки качества зерна".
С начала текущего года специалисты зафиксировали более 3,3 миллиона гектаров карантинных зон в четырех регионах на юге страны. Среди карантинных объектов преобладают коричнево-мраморный клоп, повилика, амброзия полыннолистная и горчак ползучий, уточнили в ведомстве.
"В 2024 году на территории Крыма, Запорожской и Херсонской областей наши специалисты обследовали 104 612 гектаров земель. В результате были выявлены и зафиксированы очаги произрастания растений, схожих с карантинными объектами, – приводит пресс-служба слова директора филиала Андрея Рюмшина.
В Крыму и Севастополе обнаружено 43 таких случая, в Херсонской области – 15, а в Запорожской – 5. Все координаты произрастания опасных растений переданы в Азово-Черноморское Управление Россельхознадзора для принятия мер, заверил Рюмшин.
Мониторинг земель и фиксация очагов карантинных объектов продолжается.
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым
, что в Крыму создали
уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии.
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