В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
Уникальный биопрепарат против амброзии создали ученые Крыма
© © Фото: Inra -DijonАмброзия
© © Фото: Inra -Dijon
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.
"Мы единственные в стране можем уничтожить биологическим путем амброзию, которая сегодня в Крыму занимает площади до 300 тысяч гектаров. Мы нашли подход и имеем биологический препарат против этой культуры", – сообщил Паштецкий.
При этом он отметил, что полевые исследования только начинаются.
Как ранее рассказывала ведущий научный сотрудник отдела сельскохозяйственной микробиологии, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий.
По информации заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.
Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.
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