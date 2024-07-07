https://crimea.ria.ru/20240707/v-krymu-sozdali-edinstvennyy-v-rossii-biopreparat-protiv-ambrozii-1138574861.html

В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии

В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии - РИА Новости Крым, 07.07.2024

В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии

В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T18:53

2024-07-07T18:53

2024-07-07T18:53

крым

здоровье

сезонная аллергия

амброзия

лекарства

наука и технологии

владимир паштецкий

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.При этом он отметил, что полевые исследования только начинаются.Как ранее рассказывала ведущий научный сотрудник отдела сельскохозяйственной микробиологии, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий.По информации заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врачЧто нужно знать о цветении амброзии – аллергологРоссийские ученые разрабатывают вакцину от сезонной аллергии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здоровье, сезонная аллергия, амброзия, лекарства, наука и технологии, владимир паштецкий, новости крыма