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В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии - РИА Новости Крым, 07.07.2024
В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T18:53
2024-07-07T18:53
крым
здоровье
сезонная аллергия
амброзия
лекарства
наука и технологии
владимир паштецкий
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.При этом он отметил, что полевые исследования только начинаются.Как ранее рассказывала ведущий научный сотрудник отдела сельскохозяйственной микробиологии, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий.По информации заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врачЧто нужно знать о цветении амброзии – аллергологРоссийские ученые разрабатывают вакцину от сезонной аллергии
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, здоровье, сезонная аллергия, амброзия, лекарства, наука и технологии, владимир паштецкий, новости крыма
В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии

Уникальный биопрепарат против амброзии создали ученые Крыма

18:53 07.07.2024
 
© © Фото: Inra -DijonАмброзия
Амброзия
© © Фото: Inra -Dijon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму создали уникальный, единственный в России биологический препарат для уничтожения амброзии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.

"Мы единственные в стране можем уничтожить биологическим путем амброзию, которая сегодня в Крыму занимает площади до 300 тысяч гектаров. Мы нашли подход и имеем биологический препарат против этой культуры", – сообщил Паштецкий.

При этом он отметил, что полевые исследования только начинаются.
Как ранее рассказывала ведущий научный сотрудник отдела сельскохозяйственной микробиологии, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович, ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий.
По информации заместителя руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Арсена Арзиева, в этом году введено порядка 90 карантинных зон в связи с цветением амброзии полыннолистной на территории Херсонской и Запорожской областей.
Амброзия – одно из самых опасных для жизни и здоровья человека растение. Ее сложно победить – один стебель может дать до 40 тысяч семян. Семена, в свою очередь, могут храниться в земле до 50 лет, прежде чем прорастут. Пыльца амброзии оседает в дыхательных путях человека и вызывает негативные реакции организма. Кроме того, корни амброзии снижают плодородие почвы и угнетают культурные растения.
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КрымЗдоровьеСезонная аллергияАмброзияЛекарстваНаука и технологииВладимир ПаштецкийНовости Крыма
 
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