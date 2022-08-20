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Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач
Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач
В середине августа концентрация пыльцы амброзии в воздухе достигает пика, провоцируя сильные аллергические проявления. О мерах профилактики и снижении реакции... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T03:05
2022-08-20T03:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В середине августа концентрация пыльцы амброзии в воздухе достигает пика, провоцируя сильные аллергические проявления. О мерах профилактики и снижении реакции на растение-аллерген в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.Она отметила, что в пик цветения амброзии самое главное для аллергика не допустить попадания пыльцы на слизистые оболочки, в дыхательные пути и глаза.Аллерголог напомнила, что в утренние часы концентрация пыльцы выше, поэтому выход на улицу стоит перенести на вечер, когда цветки закрываются, и продукция пыльцы уменьшается. Но и после вечерних прогулок необходимо соблюдать определенные правила, чтобы снизить риск усиления аллергических проявлений."Приходя домой, это первое правило, нужно смывать пыльцу с волос, кожи, слизистой. Со слизистой лучше готовыми аптечными соляными растворами, в них физиологическая концентрация, которая не вызывает изменений на слизистой", – отметила эксперт.Кроме того, Знаменская подчеркнула, что любое медикаментозное лечение должно назначаться врачом, который учтет все нюансы общего состояния вашего здоровья."Нужно обратиться ко врачу, который назначает препарату не только исходя из их эффективности, но и безопасности. У любого человека могут быть противопоказания к тому или иному препарату, врач подберет правильный. Не надо обращаться к соседям или работникам аптеки, провизорам. Они не будут выяснят какие у вас сопутствующие заболевания и дадут первый попавшийся для лечения ринита", – заявила аллерголог.Также на сезон цветения эксперт рекомендует уехать в те районы Крыма, где концентрация амброзии ниже – южный берег Крыма."В предгорном и степном Крыму – концентрация амброзии конечно высокая. На южном берегу Крыма, в большой Ялте есть другие аллергены, но если мы говорим об амброзии, то ее там меньше, а влажность больше. Влага окружает пыльцевое зерно, и оно быстрее опадает. Можно уехать в Ялту или Алушту, их вообще можно считать элиминационными курортами", – заключила Знаменская.Ранее муниципалитеты Крыма отчитались о результатах ликвидации амброзии в текущем летнем сезоне.
https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html
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крым, общество, совет эксперта, здоровье
Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач

Аллерголог Знаменская рассказала о профилактике аллергии на амброзию в период цветения

03:05 20.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоАмброзия в Симферополе
Амброзия в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В середине августа концентрация пыльцы амброзии в воздухе достигает пика, провоцируя сильные аллергические проявления. О мерах профилактики и снижении реакции на растение-аллерген в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.
Она отметила, что в пик цветения амброзии самое главное для аллергика не допустить попадания пыльцы на слизистые оболочки, в дыхательные пути и глаза.
"Сейчас все лечение направлено на подавление аллергического воспаления слизистых, дыхательных путей и глаз. Надо постараться снизить контакт с этой пыльцой и концентрацию пыльцы на своих слизистых. Когда мы проходим по улице, понятно, что эта пыльца оседает – если есть контакт слизистой с пыльцой, то возникает аллергическая реакция. Если мы механически уберем эту пыльцу, сразу станет легче", – рассказала она.
Аллерголог напомнила, что в утренние часы концентрация пыльцы выше, поэтому выход на улицу стоит перенести на вечер, когда цветки закрываются, и продукция пыльцы уменьшается. Но и после вечерних прогулок необходимо соблюдать определенные правила, чтобы снизить риск усиления аллергических проявлений.
"Приходя домой, это первое правило, нужно смывать пыльцу с волос, кожи, слизистой. Со слизистой лучше готовыми аптечными соляными растворами, в них физиологическая концентрация, которая не вызывает изменений на слизистой", – отметила эксперт.
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Кроме того, Знаменская подчеркнула, что любое медикаментозное лечение должно назначаться врачом, который учтет все нюансы общего состояния вашего здоровья.
"Нужно обратиться ко врачу, который назначает препарату не только исходя из их эффективности, но и безопасности. У любого человека могут быть противопоказания к тому или иному препарату, врач подберет правильный. Не надо обращаться к соседям или работникам аптеки, провизорам. Они не будут выяснят какие у вас сопутствующие заболевания и дадут первый попавшийся для лечения ринита", – заявила аллерголог.
Также на сезон цветения эксперт рекомендует уехать в те районы Крыма, где концентрация амброзии ниже – южный берег Крыма.
"В предгорном и степном Крыму – концентрация амброзии конечно высокая. На южном берегу Крыма, в большой Ялте есть другие аллергены, но если мы говорим об амброзии, то ее там меньше, а влажность больше. Влага окружает пыльцевое зерно, и оно быстрее опадает. Можно уехать в Ялту или Алушту, их вообще можно считать элиминационными курортами", – заключила Знаменская.
Ранее муниципалитеты Крыма отчитались о результатах ликвидации амброзии в текущем летнем сезоне.
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