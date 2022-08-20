https://crimea.ria.ru/20220820/kak-spastis-ot-allergii-na-ambroziyu-v-period-tsveteniya--vrach-1124220523.html

Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач

Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач

В середине августа концентрация пыльцы амброзии в воздухе достигает пика, провоцируя сильные аллергические проявления. О мерах профилактики и снижении реакции... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T03:05

2022-08-20T03:05

2022-08-20T03:05

радио "спутник в крыму"

крым

общество

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111176/88/1111768812_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_045a128977f159b6914beea49484b456.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В середине августа концентрация пыльцы амброзии в воздухе достигает пика, провоцируя сильные аллергические проявления. О мерах профилактики и снижении реакции на растение-аллерген в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.Она отметила, что в пик цветения амброзии самое главное для аллергика не допустить попадания пыльцы на слизистые оболочки, в дыхательные пути и глаза.Аллерголог напомнила, что в утренние часы концентрация пыльцы выше, поэтому выход на улицу стоит перенести на вечер, когда цветки закрываются, и продукция пыльцы уменьшается. Но и после вечерних прогулок необходимо соблюдать определенные правила, чтобы снизить риск усиления аллергических проявлений."Приходя домой, это первое правило, нужно смывать пыльцу с волос, кожи, слизистой. Со слизистой лучше готовыми аптечными соляными растворами, в них физиологическая концентрация, которая не вызывает изменений на слизистой", – отметила эксперт.Кроме того, Знаменская подчеркнула, что любое медикаментозное лечение должно назначаться врачом, который учтет все нюансы общего состояния вашего здоровья."Нужно обратиться ко врачу, который назначает препарату не только исходя из их эффективности, но и безопасности. У любого человека могут быть противопоказания к тому или иному препарату, врач подберет правильный. Не надо обращаться к соседям или работникам аптеки, провизорам. Они не будут выяснят какие у вас сопутствующие заболевания и дадут первый попавшийся для лечения ринита", – заявила аллерголог.Также на сезон цветения эксперт рекомендует уехать в те районы Крыма, где концентрация амброзии ниже – южный берег Крыма."В предгорном и степном Крыму – концентрация амброзии конечно высокая. На южном берегу Крыма, в большой Ялте есть другие аллергены, но если мы говорим об амброзии, то ее там меньше, а влажность больше. Влага окружает пыльцевое зерно, и оно быстрее опадает. Можно уехать в Ялту или Алушту, их вообще можно считать элиминационными курортами", – заключила Знаменская.Ранее муниципалитеты Крыма отчитались о результатах ликвидации амброзии в текущем летнем сезоне.

https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html

https://crimea.ria.ru/20220506/vrach-rasskazala-ob-opasnosti-stressa-dlya-astmatikov-1123156574.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, совет эксперта, здоровье