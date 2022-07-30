https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html

Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму

Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму

Игорь надевает очки, медицинскую маску и только тогда в летнюю жару выходит из дома. Он аллергик, и в сезон цветения трав профилактика не заканчивается приемом... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T15:51

2022-07-30T15:51

2022-07-30T15:52

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здравоохранение в крыму и севастополе

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Игорь надевает очки, медицинскую маску и только тогда в летнюю жару выходит из дома. Он аллергик, и в сезон цветения трав профилактика не заканчивается приемом медикаментов – мужчина осматривает территорию поселка."Петрович, привет! У тебя там все амброзией поросло. Ради бога, скоси, иначе я сдохну", –стучится он к соседу, на участке которого заметил заросли сорной травы.Жизнь на таблеткахАллергия сопровождает крымчанина с 19 лет, сейчас ему 54. Ежегодно в апреле он начинает принимать противоаллергенные препараты – каждый день нужно глотать по таблетке, а на следующий сезон подбирать новые, потому что организм привыкает и лекарство перестает действовать.Что нужно знать о цветении амброзии – аллерголог>>Пропустить прием препарата и "поймать" амброзию – означает выпасть из жизни минимум на сутки. По словам мужчины, он начинает чихать, краснеют и чешутся глаза, отекают дыхательные пути, текут слезы и из носа, появляется сильная головная боль.Медицинскую маску Игорь носил с собой еще до того, как мир узнал о ковиде. К слову, после перенесенного вируса, симптомы аллергии только усилились, любимую кошку пришлось передать в добрые руки.Самое время: врач назвала лучший период для лечения аллергий>>Мужчина с семьей живет в частном доме одного из поселков Симферопольского района. Амброзия здесь растет и на заброшенных, и на жилых участках. Жена Игоря, гуляя с собакой, по возможности выдергивает встреченные кусты."В этом году дожди были, весна началась позже, это спасло – аллергия постучалась не сразу. Болячку по наследству еще и сыну передал", – заключил он.Летит по ветруАмброзия – опасная для жизни и здоровья человека сорная трава. Ее пыльца глубоко оседает в дыхательных путях, вызывая различные недуги – от отека Квинке до бронхиальной астмы. Если пропустить первые симптомы, можно попасть в реанимацию, прогнозы на полное восстановление очень слабые. Можно находиться за много километров от цветущего сорняка, но вдохнуть воздух с пыльцой, мигрирующей по ветру, и снова получить приступ.За год карантинная зона амброзии в Крыму увеличилась в пять раз и достигла 340 тысяч гектаров. В июле 2022 года на территории полуострова установлено 609 карантинных зон.Крымские микробиологи нашли способ победить амброзию>>На 25 июля предостережения от Россельхознадзора получили 140 собственников – физические и юридические лица, которые отказываются ликвидировать сорняк со своего участка. Штраф за бездействие для физического лица – от 300 до 500 рублей, для юридического лица – от 5 до 10 тысяч рублей. Был ли кто-то действительно наказан за то, что не выкорчевывает стремительно разрастающийся сорняк-аллерген – неизвестно.Муниципалитеты, в свою очередь, с гордостью делятся результатами кампании по ликвидации амброзии на своих территориях. Корреспонденты РИА Новости Крым поговорили с представителями пяти администраций: каждое ведомство ведет "активную и непрекращающуюся" борьбу с вредоносным растением, размещает информационные и предупреждающие материалы на сайтах и в социальных сетях, выделяет средства из бюджета и добросовестно выполняет работы по заключенным на обработку земель контрактов."Жалоб не поступало"В Симферополе по борьбе с амброзией отчитались еще на прошлой неделе. 21 июля на официальном сайте и в социальных сетях городской администрации появился подробный отчет о проделанной работе – с фотографиями, видео и комментариями ответственных лиц.Так, в крымской столице амброзию сначала травили химией (на территории в 44 га, судя по отчетам), потом стали выкорчевывать (78 га). В администрации говорят, что объем работ по сравнению с прошлым годом увеличился примерно на треть.При этом, по данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в Симферополе установлено 25 карантинных зон общей площадью более 16 тысяч гектаров. Остается загадкой, кто обрабатывает оставшиеся 15878 гектаров, если на долю администрации выпадает только 122.Запущенная аллергия может привести к астме и дерматиту – врач>>В Симферопольском районе борьба с карантинным сорняком "проводится активными темпами", сообщили в местном управлении сельского хозяйства. Из бюджета городского округа на ликвидацию амброзии выделено более 4 миллионов рублей."В случае необходимости данная сумма будет увеличена", – говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости Крым.В управлении уточнили, что карантинный сорняк занял практически всю площадь района. Разрастаться амброзии больше некуда, поэтому по сравнению с прошлым годом увеличение площади обитания сорняка не произошло.Об очагах разрастания сообщают и местные жители. В текущем году в администрацию поступило аж пять обращений по уничтожению карантинной травы. Возможно, среди них затерялось и сообщение нашего Игоря.Российские ученые разрабатывают вакцину от сезонной аллергии>>В Белогорском районе с бюджетными средствами обращаются бережнее – на борьбу с амброзией муниципалитет выделил более 300 тысяч, несмотря на то, что площадь распространения растения за год увеличилась более чем на 64%.В Феодосии амброзию косят. Карантинная зона на территории муниципалитета составляет 2,5 тысячи гектаров, к 26 июня из них обработали 800 квадратных метров. Остается надеяться, что до сведения работников МБУ "Городское благоустройство", которые осуществляют покос, довели тот факт, что корни амброзии произрастают на глубину до 4 метров.А вот в администрации Евпатории не смогли "добиться официального ответа от структурных подразделений" о положении дел на противоаллергенном фронте. Все, что удалось выяснить у пресс-службы, - это то, что проводится расчистка территории, а от граждан жалоб не поступало.Предупреждён – значит вооружён?О том, что местные администрации в Крыму проигрывают войну амброзии, стало известно еще в 2020 году. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора двухгодичной данности, несколько муниципалитетов годами уклоняются от обязанностей по уничтожению амброзии, в то время, пока площадь ее очагов стремительно увеличивается. В сентябре 2022 года проверки возбудили в отношении 11 муниципальных образований.Аллергики на пляжах Крыма: врач дала рекомендации отдыхающим>>"Ликвидация амброзии не входит в полномочия Россельхознадзора. Мы надзорный орган. Вы должны понимать, мы сейчас вообще ничего не можем, кроме как вести профилактическую работу и выдавать предостережения, но и это документ. Мы не можем штрафовать, все надзорные органы лишены этого", – подчеркнули в ведомстве и добавили, что в сезон цветения амброзии все обязаны предупреждать население.То есть – вести профилактическую работу. На словах.

https://crimea.ria.ru/20210915/ambroziya-v-krymu-kak-borotsya-i-mozhno-li-unichtozhit-polnostyu-1120870957.html

https://crimea.ria.ru/20210501/Chego-boyatsya-allergikam-v-Sevastopole-vesnoy-i-letom--vrachi-1119538116.html

https://crimea.ria.ru/20200516/Pollinoz-v-epokhu-koronavirusa-nablyudeniya-immunologa-1118284440.html

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2022

Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

крым, городская среда, здравоохранение в крыму и севастополе, экология