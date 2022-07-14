https://crimea.ria.ru/20220714/allergiki-na-plyazhakh-kryma-vrach-dala-rekomendatsii-otdykhayuschim-1123844502.html

Аллергики на пляжах Крыма: врач дала рекомендации отдыхающим

Аллергики на пляжах Крыма: врач дала рекомендации отдыхающим - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Аллергики на пляжах Крыма: врач дала рекомендации отдыхающим

Людям, страдающим от аллергии, следует очень внимательно отнестись к подготовке своего отдыха на пляже: здесь их могут ждать как минимум три неприятных... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T19:45

2022-07-14T19:45

2022-07-14T21:29

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Людям, страдающим от аллергии, следует очень внимательно отнестись к подготовке своего отдыха на пляже: здесь их могут ждать как минимум три неприятных сюрприза, к которым надо быть готовыми, чтобы избежать опасности для здоровья и даже жизни. Об этом РИА Новости Крым рассказала врач-аллерголог, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Севастополя Елена Заводяник.Она отметила, что аллергики нередко страдают от холодной морской воды: только в Севастополе за минувшую половину лета за помощью к врачам обратились несколько человек.Опасность в этом случае может обернуться не одной лишь сыпью, но и более серьезными последствиями, говорит врач."Бывает такое, что человек идет купаться, а выходит с крапивницей, сыпью. И вплоть до анафилактического шока", – сказала Заводяник.Как правило это случается с теми, кто ранее уже переносил реакцию на морскую холодную воду, и люди знают, как себя вести. Но если все впервые – "надо бегом бежать в медпункт", говорит аллерголог.Страдающим от аллергии она рекомендует привыкать к температуре воды постепенно, не нырять и не заплывать далеко.Еще одна напасть на пляжах – водоросли. Контакт с некоторыми из них может вызывать нежелательную и даже опасную реакцию. Чаще всего это ожог.Обжигать могут и медузы. В Крыму во второй половине лета для аллергиков опасен один из видов. Действовать нужно незамедлительно.После ожог надо намазать противоожоговым средством с пантенолом. Не помешает выпить и антигистаминный препарат, говорит Заводяник. Эксперт уточнила, что к этим советам следует прислушаться всем, а не только аллергикам."Это любому человеку следует сделать. А если это аллергик, то антигистаминный препарат лучше даже не пить в таблетке, а уколоть в медпункте ампулу. Иначе может возникнуть и бронхоспазм, и анафилактический шок, если аллергик тяжелый. В случае с медузой минут 20 хватит, чтобы оказать помощь и избежать опасности", – предупредила Заводяник.Она рекомендует всем иметь с собой на отдыхе небольшую аптечку с противоаллергенными средствами и противоожоговыми мазями. "Даже не аллергику пригодится", – заключила врач.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

общество, здоровье, туризм в крыму, совет эксперта, авторы