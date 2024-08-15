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В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
Роспотребнадзор проверил качество продуктов в Крыму и нашел опасную рыбную и хлебобулочную продукцию, сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T21:37
2024-08-15T21:37
2024-08-15T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор проверил качество продуктов в Крыму и нашел опасную рыбную и хлебобулочную продукцию, сообщает пресс-служба межрегионального управления ведомства по Крыму и Севастополю.За реализацию без маркировки и документов, подтверждающих безопасность, из оборота изъято шесть партий рыбной продукции общим весом более 117 кг.Кроме того, специалисты ведомства проверили качество кондитерских и хлебобулочных изделий. Всего за полгода исследовали 569 проб. По физико-химическим показателям и содержанию химических загрязнителей замечания отсутствуют. Однако в 11 случаях пробы кондитерских изделий не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.В ведомстве рекомендовали населению отказаться от покупки продуктов питания в местах несанкционированной торговли, обращать внимание на сроки годности, изучать данные о составе и изготовителе, и не покупать продукты с поврежденной упаковкой.Более сотни предприятий доставки готовой еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты, сообщали ранее в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать на рынке качественный мед – советы экспертаКрым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – экспертВ Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
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роспотребнадзор, крым, еда, питание, общество, новости крыма, торговля
В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
Роспотребнадзор нашел нарушения качества рыбных и хлебобулочных продуктов питания в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор проверил качество продуктов в Крыму и нашел опасную рыбную и хлебобулочную продукцию, сообщает пресс-служба межрегионального управления ведомства по Крыму и Севастополю.
"За шесть месяцев было проверено 43 объекта, в обороте которых находилась продукция из водных биоресурсов. Нарушения выявлены на трех объектах. В ходе проверок исследовано 336 проб рыбной продукции, восемь проб не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям", - сказано на сайте регионального Роспотребнадзора.
За реализацию без маркировки и документов, подтверждающих безопасность, из оборота изъято шесть партий рыбной продукции общим весом более 117 кг.
Кроме того, специалисты ведомства проверили качество кондитерских и хлебобулочных изделий. Всего за полгода исследовали 569 проб. По физико-химическим показателям и содержанию химических загрязнителей замечания отсутствуют. Однако в 11 случаях пробы кондитерских изделий не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
В ведомстве рекомендовали населению отказаться от покупки продуктов питания в местах несанкционированной торговли, обращать внимание на сроки годности, изучать данные о составе и изготовителе, и не покупать продукты с поврежденной упаковкой.
Более сотни предприятий доставки готовой еды
в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты, сообщали ранее в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
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