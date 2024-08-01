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Крым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

Крым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Крым может стать центром переработки сырья из Африки для ЕАЭС – эксперт

Крым может стать звеном логистической цепи и центром переработки ряда товаров из Африки, откуда готовый продукт будет поставляться во все регионы России и... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T06:54

2024-08-01T06:54

2024-08-01T06:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крым может стать звеном логистической цепи и центром переработки ряда товаров из Африки, откуда готовый продукт будет поставляться во все регионы России и Евразийское экономическое пространство. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе РФ Денис Дегтерев.Победить зависимостьПо словам Дегтерева, многие страны Африки длительное время находятся под санкциями, при этом остаются в неоколониальной зависимости, снабжая Европу сырьем, которое потом перепродается с большой наценкой.Для выхода из модели, навязанной Западом, африканским странам крайне необходимо развивать собственные производства. И больше всего прочего им сегодня нужны технологии, которые позволят максимально использовать местные природные ресурсы – минеральное и сельскохозяйственное сырье, добавил он."Например, их очень сильно подсадили на пшеницу, а у них растет сорго и ямс. А пшеница – это миллиарды долларов на импорт. Им бы местные культуры использовать, но для этого нужно перенастраивать оборудование. Им надо выпекать хлеб из кукурузной муки, это опять-таки новое оборудование, и желательно производимое на месте. Поэтому, конечно, им интересны технологии, их локализация и выход из центр-периферийной зависимости, когда все идет через Европу", – пояснил он.Технологии – это то, чем Запад делиться не намерен, и что Россия может и готова дать Африке, чтобы та смогла опираться на собственные силы, говорит эксперт.Помимо этого, Африке необходимо искать прямые пути поставок своего сырья. Это направление сотрудничества налаживается, хоть и не без трудностей, отметил Дегтерев.Минуя витрины капитализмаДело в том, что пока Россия сильна преимущественно внутри африканского континента, в странах, которые не имеют выхода к морю, отмечает эксперт. В этом заключается главная сложность логистики, и усугубить ее, понимая все риски для себя, изо всех сил старается коллективный Запад, прежде всего англосаксы."В сентябре прошлого года США подписали с государствами Африки, которые находятся в Атлантическом океане – от Марокко до Анголы, кроме Камеруна и Демократической Республики Конго, – соглашение о так называемом атлантическом партнерстве. Пока оно общее, в духе "Атлантический океан – наше общее достояние, мы тут все будем дружить". Но, разумеется, главная цель – максимально затруднить доступ России, других незападных игроков к морским портам по всему африканскому побережью Атлантики", – сказал эксперт.При этом в Африке есть страны, традиционно являющиеся "витринами капитализма", на которые Запад делает особую ставку.Для США и Великобритании это в первую очередь Кения, "президент которой пытался всем понравится, как и Зеленский, так что дошло уже до протестов внутри страны", сказал Дегтерев. А также Гана.Но Россия на месте не сидит, и новые соглашения, по словам Дегтерева, появляются там, где США меньше всего хотелось бы."Открывается линия Марокко – Санкт-Петербург, Питер взял на себя цитрусовые. И сейчас судоходные линии выстраиваются из порта Новороссийск в Африку, в Египет и так далее", – привел пример эксперт.Такой же режим поставок товаров можно наладить и в Крым из тех стран Африки, "которым, как правило, нечего терять с точки зрения санкционных рисков", уверен он.Главную ставку в части перевалки приходится делать пока на Египет. Устойчивости в отношениях Россия может добиться также с Алжиром, портовая инфраструктура которого очень развита.Как перспективные могут рассматриваться и отношения с Гвинеей, с ее портом Конакри. Правда, путь к этому партнерству непростой, признает эксперт. "И в советское время Россия очень много делала для построения наших отношений. Но Гвинея всегда также посматривает в сторону США", – отметил эксперт.Что может предложить Африке КрымПо словам Дегтерева, Крыму есть чем поделиться со странами Африки. И прежде всего это технологии. Например, производства эфирных масел.Кроме того, по мнению Дегтерева, в Крыму следует развивать практику обучения африканских студентов на таких направлениях, как тропическое земледелие и тропическая медицина. Чтобы свои дипломные работы они писали, решая уже прикладные задачи, стоящие перед их странами."То есть бакалавриат в Африке, магистратура – у нас. И студент-африканец преподавателей своих из Африки и России состыковывает. Например, профессора сельского хозяйства университета в Хараре, это Зимбабве, с педагогом Крымского федерального университета. Он в этом случае как мостик между нашими специалистами и странами, он формирует атмосферу доверия. К этому нужно переходить", – заключил эксперт.Ранее директор Института Африки РАН, профессор Ирина Абрамова высказывала мнение о том, что Крым может получить признание от стран Африки, наладив с ними крепкие экономически связи. В частности, построив сотрудничество в области электрооборудования и технологий очистки воды, а также военной сфере и безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Африка "откроет" новые безопасные маршруты в Крым Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызовов

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африка, крым, экономика, товары и услуги, мнения, денис дегтерев, россия, еаэс, логистика