https://crimea.ria.ru/20241222/sevastopoltsy-pomogayut-spasat-ptits-na-kubani-posle-chp-s-tankerami-1142842348.html
Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами
Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами
В Краснодарский край на помощь по спасению птиц после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров выехали добровольцы из Севастополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T15:32
2024-12-22T15:32
2024-12-22T15:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарский край на помощь по спасению птиц после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров выехали добровольцы из Севастополя. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что ранее дал поручение отправить из Севастополя в Анапу экологический волонтерский десант, чтобы помочь ликвидировать последствия разлива мазута.От отметил, что работа ведется круглосуточно. В ней участвуют зооактивисты, зоозащитники, волонтеры, врачи-ветеринары и просто неравнодушные жители.По информации Развожаева, в Анапском и Темрюкском районе, где введен режим ЧС, в ликвидации последствий разлива мазута участвуют почти 8,5 тысяч человек: спасатели, волонтеры, сотрудники МЧС, администрации, предприятий. Задействовано 370 единиц техники.Накануне стало известно, что нефтепродукты дошли до побережья Керчи и Ленинского района. В городе введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктовМазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моряВ Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута
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новости, кубань, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, новости крыма
Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами
Волонтеры из Севастополя помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарский край на помощь по спасению птиц после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров выехали добровольцы из Севастополя. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
Он напомнил, что ранее дал поручение отправить из Севастополя в Анапу экологический волонтерский десант, чтобы помочь ликвидировать последствия разлива мазута.
"В этом мазуте на большом промежутке береговой линии волонтеры ведут поиск пострадавших птиц и работают с ними. Помогают ветеринарам с первичной обработкой, моют, очищают, кормят пернатых", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
От отметил, что работа ведется круглосуточно. В ней участвуют зооактивисты, зоозащитники, волонтеры, врачи-ветеринары и просто неравнодушные жители.
По информации Развожаева, в Анапском и Темрюкском районе, где введен режим ЧС, в ликвидации последствий разлива мазута участвуют почти 8,5 тысяч человек: спасатели, волонтеры, сотрудники МЧС, администрации, предприятий. Задействовано 370 единиц техники.
Накануне стало известно, что нефтепродукты дошли до побережья Керчи
и Ленинского района. В городе введен режим ЧС муниципального характера
, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов
.
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