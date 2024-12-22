https://crimea.ria.ru/20241222/sevastopoltsy-pomogayut-spasat-ptits-na-kubani-posle-chp-s-tankerami-1142842348.html

Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами

Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Севастопольцы помогают спасать птиц на Кубани после ЧП с танкерами

В Краснодарский край на помощь по спасению птиц после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров выехали добровольцы из Севастополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T15:32

2024-12-22T15:32

2024-12-22T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Краснодарский край на помощь по спасению птиц после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров выехали добровольцы из Севастополя. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Он напомнил, что ранее дал поручение отправить из Севастополя в Анапу экологический волонтерский десант, чтобы помочь ликвидировать последствия разлива мазута.От отметил, что работа ведется круглосуточно. В ней участвуют зооактивисты, зоозащитники, волонтеры, врачи-ветеринары и просто неравнодушные жители.По информации Развожаева, в Анапском и Темрюкском районе, где введен режим ЧС, в ликвидации последствий разлива мазута участвуют почти 8,5 тысяч человек: спасатели, волонтеры, сотрудники МЧС, администрации, предприятий. Задействовано 370 единиц техники.Накануне стало известно, что нефтепродукты дошли до побережья Керчи и Ленинского района. В городе введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи ликвидируют последствия разлива нефтепродуктовМазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моряВ Крыму у берегов Керчи собрали более 25 тонн мазута

https://crimea.ria.ru/20241222/v-kerchi-likvidiruyut-posledstviya-razliva-neftepooduktov-1142837471.html

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