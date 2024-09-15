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Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотников - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотников
Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотников - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотников
В ночь на воскресенье над тремя областями России отразили налет беспилотников. Об этом сообщили главы регионов. РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T07:03
2024-09-15T07:03
новости
ростовская область
смоленская область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье над тремя областями России отразили налет беспилотников. Об этом сообщили главы регионов."На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет", – написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.В Смоленской области над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов."По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы", – написал в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.Об уничтожении 14 дронов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ около полуночи. Еще три вражеских БпЛА были ликвидированы около часа ночи. Утром еще пять дронов самолетного типа были уничтожены российскими силами ПВО."Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20240907/ranenykh-nesli-na-lezhakakh-kak-spasali-lyudey-posle-ataki-na-sevastopol-1140200749.html
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Новости
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новости, ростовская область, смоленская область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Ночью над тремя регионами России отражен налет беспилотников

Налет беспилотников отражен над тремя регионами России в ночь на воскресенье

07:03 15.09.2024
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье над тремя областями России отразили налет беспилотников. Об этом сообщили главы регионов.
"На западе Ростовской области силами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет", – написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В Смоленской области над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов.
"По предварительной информации в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. На места происшествий направлены оперативные службы", – написал в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Об уничтожении 14 дронов сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ около полуночи. Еще три вражеских БпЛА были ликвидированы около часа ночи. Утром еще пять дронов самолетного типа были уничтожены российскими силами ПВО.
"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ.
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