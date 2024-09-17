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Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году
Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник планируют отреставрировать к декабрю 2025 года, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T07:17
2024-09-17T08:35
алупка
радио "спутник в крыму"
александр жаворонков
культурное наследие
охрана культурного наследия
культура
минкульт крыма
воронцовский дворец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник планируют отреставрировать к декабрю 2025 года, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.По его словам, сейчас во дворце проходит большой комплекс реставрационных работ, часть из них уже выполнили.Воронцовский дворец является большим комплексом памятников, отметил Жаворонков. По его словам, всего в федеральном статусе их насчитывается семь, а в статусе выявленных объектов - 41, которые также в ближайшее время получат федеральный статус.По словам эксперта, также разрабатывается проект по восстановлению крыльца парадной столовой, которая сейчас разобрана. На объекте уже проведены противоаварийные работы.Некоторые работы на объекте даются нелегко, поделился Жаворонков, из-за того, что находятся в стадии проектирования.На время реставрационных работ дворец не закрыли, добавил Жаворонков. По его словам, комплекс по-прежнему остается точкой притяжения для огромного количества туристов, и это серьезная нагрузка на дворец и его экспозицию.Вместе с активным ходом реставрации Воронцовского дворца стала развиваться и Алупка, отметил Жаворонков. По его словам, сейчас экскурсии проводят не только по музею-заповеднику, но и по Алупке – как отдельные по городу, так и "вступительные" ко дворцу."Если говорить про развитие, то здесь, конечно, нужно двигаться в сторону статуса исторического поселения федерального значения, для Алупки это очень легко. У них уже разработан большой комплекс проектной документации по архитектурному коду".Статус исторического поселения позволяет участвовать в федеральных программах для привлечения средств на благоустройство территории, заключил Жаворонков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКак идет ремонт культурного центра в ЯлтеРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается
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алупка, александр жаворонков, культурное наследие, охрана культурного наследия, культура, минкульт крыма, воронцовский дворец, крым, новости крыма
Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году

Воронцовский дворец в Алупке отреставрируют к декабрю 2025 года

07:17 17.09.2024 (обновлено: 08:35 17.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник планируют отреставрировать к декабрю 2025 года, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.
По его словам, сейчас во дворце проходит большой комплекс реставрационных работ, часть из них уже выполнили.

"Была сделана медная кровля, очень сложная, многосоставная. Это световые короба, которые не будут протекать. Это было сделано в 2017-2019 годах над почти всеми корпусами. После этого перешли к благоустройству территории: мощения, фонари, сети, дорожки, озеленение", - отметил Жаворонков.

Воронцовский дворец является большим комплексом памятников, отметил Жаворонков. По его словам, всего в федеральном статусе их насчитывается семь, а в статусе выявленных объектов - 41, которые также в ближайшее время получат федеральный статус.
По словам эксперта, также разрабатывается проект по восстановлению крыльца парадной столовой, которая сейчас разобрана. На объекте уже проведены противоаварийные работы.
Некоторые работы на объекте даются нелегко, поделился Жаворонков, из-за того, что находятся в стадии проектирования.
"Нужно реставрировать Голубую гостиную, сейчас делается сложный проект по микроинъекциям – это укрепление тех слоев, которые есть", - пояснил он.
На время реставрационных работ дворец не закрыли, добавил Жаворонков. По его словам, комплекс по-прежнему остается точкой притяжения для огромного количества туристов, и это серьезная нагрузка на дворец и его экспозицию.
Вместе с активным ходом реставрации Воронцовского дворца стала развиваться и Алупка, отметил Жаворонков. По его словам, сейчас экскурсии проводят не только по музею-заповеднику, но и по Алупке – как отдельные по городу, так и "вступительные" ко дворцу.
"Если говорить про развитие, то здесь, конечно, нужно двигаться в сторону статуса исторического поселения федерального значения, для Алупки это очень легко. У них уже разработан большой комплекс проектной документации по архитектурному коду".
Статус исторического поселения позволяет участвовать в федеральных программах для привлечения средств на благоустройство территории, заключил Жаворонков.
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