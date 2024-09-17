https://crimea.ria.ru/20240917/izyuminka-alupki-vorontsovskiy-dvorets-otrestavriruyut-v-2025-godu-1140382930.html

Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году

Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Изюминка Алупки: Воронцовский дворец отреставрируют в 2025 году

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник планируют отреставрировать к декабрю 2025 года, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T07:17

2024-09-17T07:17

2024-09-17T08:35

алупка

радио "спутник в крыму"

александр жаворонков

культурное наследие

охрана культурного наследия

культура

минкульт крыма

воронцовский дворец

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/18/1137568410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435ea71954b2772a1e42772777c24034.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник планируют отреставрировать к декабрю 2025 года, об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Крыма Александр Жаворонков.По его словам, сейчас во дворце проходит большой комплекс реставрационных работ, часть из них уже выполнили.Воронцовский дворец является большим комплексом памятников, отметил Жаворонков. По его словам, всего в федеральном статусе их насчитывается семь, а в статусе выявленных объектов - 41, которые также в ближайшее время получат федеральный статус.По словам эксперта, также разрабатывается проект по восстановлению крыльца парадной столовой, которая сейчас разобрана. На объекте уже проведены противоаварийные работы.Некоторые работы на объекте даются нелегко, поделился Жаворонков, из-за того, что находятся в стадии проектирования.На время реставрационных работ дворец не закрыли, добавил Жаворонков. По его словам, комплекс по-прежнему остается точкой притяжения для огромного количества туристов, и это серьезная нагрузка на дворец и его экспозицию.Вместе с активным ходом реставрации Воронцовского дворца стала развиваться и Алупка, отметил Жаворонков. По его словам, сейчас экскурсии проводят не только по музею-заповеднику, но и по Алупке – как отдельные по городу, так и "вступительные" ко дворцу."Если говорить про развитие, то здесь, конечно, нужно двигаться в сторону статуса исторического поселения федерального значения, для Алупки это очень легко. У них уже разработан большой комплекс проектной документации по архитектурному коду".Статус исторического поселения позволяет участвовать в федеральных программах для привлечения средств на благоустройство территории, заключил Жаворонков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКак идет ремонт культурного центра в ЯлтеРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягивается

https://crimea.ria.ru/20240501/aksenov-nazval-stoimost-rekonstruktsii-istoricheskogo-tsentra-alupki-1136977887.html

алупка

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, александр жаворонков, культурное наследие, охрана культурного наследия, культура, минкульт крыма, воронцовский дворец, крым, новости крыма