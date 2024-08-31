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Как идет ремонт культурного центра в Ялте - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Как идет ремонт культурного центра в Ялте
Как идет ремонт культурного центра в Ялте - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Как идет ремонт культурного центра в Ялте
Ремонт культурного центра в Ялте выполнен более чем на 50%. Об это сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T07:37
2024-08-31T07:37
ялта
янина павленко
новости крыма
благоустройство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ремонт культурного центра в Ялте выполнен более чем на 50%. Об это сообщила мэр города Янина Павленко.По ее словам, за работами на объекте ведется еженедельный мониторинг. Ремонт охватил более 6000 квадратных метров в трех зданиях разной этажности.На ремонт культурного центра выделили 278 миллионов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы ведутся по графику, открытие ожидается в начале 2025 года, добавила мэр.Параллельно продолжаются работы на площади перед зданием и территории, прилегающей к Дому книги в Ялте, подчеркнула Павленко.Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия, сообщалось ранее. На 2025 и 2026 годы предусмотрено по 2,8 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статусМузей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитиеАксенов назвал стоимость реконструкции исторического центра Алупки
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ялта, янина павленко, новости крыма, благоустройство, городская среда
Как идет ремонт культурного центра в Ялте

Культурный центр в Ялте отремонтирован на 50% – власти

07:37 31.08.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРемонт культурного центра в Ялте
Ремонт культурного центра в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Ремонт культурного центра в Ялте выполнен более чем на 50%. Об это сообщила мэр города Янина Павленко.
По ее словам, за работами на объекте ведется еженедельный мониторинг. Ремонт охватил более 6000 квадратных метров в трех зданиях разной этажности.

"Уже завершен демонтаж, в самом разгаре работы по перепланировке, облицовывается травертином фасад – для этого вида работ пришлось проходить повторную экспертизу по архитектурным решениям, но удалось соблюсти единую колористику с близлежащим зданием", – написала Павленко в своем Telegram-канале.

На ремонт культурного центра выделили 278 миллионов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы ведутся по графику, открытие ожидается в начале 2025 года, добавила мэр.
Параллельно продолжаются работы на площади перед зданием и территории, прилегающей к Дому книги в Ялте, подчеркнула Павленко.

"Укладывается плитка, из природного камня уже выполнены скамейки, начинаются работы по монтажу фонтана – его решено восстановить. Техусловия на подключение воды получены. Так что ждем еще одну обновленную комфортную территорию", – подытожила мэр города.

Шесть миллиардов рублей, предусмотренные бюджетом Крыма на 2024 год для сферы культуры, в том числе охрану памятников, потратят на реставрацию объектов культурного наследия, сообщалось ранее. На 2025 и 2026 годы предусмотрено по 2,8 млрд рублей.
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ЯлтаЯнина ПавленкоНовости КрымаБлагоустройствоГородская среда
 
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