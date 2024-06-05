Рейтинг@Mail.ru
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/muzey-pushkina-v-gurzufe-poluchit-bolee-300-millionov-rubley-na-razvitie-1137879302.html
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:32
2024-06-05T21:32
гурзуф
дом-музей пушкина в гурзуфе
александр пушкин
крым
музеи крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111208/36/1112083693_0:0:2335:1313_1920x0_80_0_0_5789687709e335701dfcdbb8c7019e02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном сайте Кабмина."Этот замечательный музей расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье. Именно здесь в 1820 году Пушкин жил с семьей генерала Раевского. Наша задача – превратить музей, который хранит память о гениальном поэте в Крыму, в крупный культурный и просветительский центр. На эти цели из федерального бюджета мы выделяем 318 млн рублей", – цитирует Голикову пресс-служба правительства.Этот проект будет реализован в рамках общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев в России. В нее входят 11 музеев – три федеральных и восемь региональных. Общая стоимость программы – 1 миллиард 134 миллиона рублей.Кроме того в музеях, посвященных жизни и творчеству Пушкина, – в стране их около 20 – созданы условия для проведения пушкинских торжеств, притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина. В том числе проведена реставрация ключевых объектов, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. Работу будут продолжать в 2025 и 2026 году.Осенью прошлого года в музее Пушкина в Гурзуфе началась дорогостоящая реставрация по указу президента России Владимира Путина о праздновании юбилея "солнца русской поэзии". На обновление музея было выделено свыше 281 миллионов рублей, в том числе на реставрацию здания – более 246 миллионов рублей и на реэкспозицию – 35 миллионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края""Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестивальКакие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
гурзуф
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111208/36/1112083693_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f437fa75e760f3526908389f56076afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гурзуф, дом-музей пушкина в гурзуфе, александр пушкин, крым, музеи крыма, новости крыма
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие

318 миллионов рублей выделит Правительство РФ на развитие музея Пушкина в Гурзуфе

21:32 05.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМузей А.С. Пушкина в Гурзуфе
Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном сайте Кабмина.
"Этот замечательный музей расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье. Именно здесь в 1820 году Пушкин жил с семьей генерала Раевского. Наша задача – превратить музей, который хранит память о гениальном поэте в Крыму, в крупный культурный и просветительский центр. На эти цели из федерального бюджета мы выделяем 318 млн рублей", – цитирует Голикову пресс-служба правительства.
Этот проект будет реализован в рамках общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев в России. В нее входят 11 музеев – три федеральных и восемь региональных. Общая стоимость программы – 1 миллиард 134 миллиона рублей.
Кроме того в музеях, посвященных жизни и творчеству Пушкина, – в стране их около 20 – созданы условия для проведения пушкинских торжеств, притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина. В том числе проведена реставрация ключевых объектов, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. Работу будут продолжать в 2025 и 2026 году.
Осенью прошлого года в музее Пушкина в Гурзуфе началась дорогостоящая реставрация по указу президента России Владимира Путина о праздновании юбилея "солнца русской поэзии". На обновление музея было выделено свыше 281 миллионов рублей, в том числе на реставрацию здания – более 246 миллионов рублей и на реэкспозицию – 35 миллионов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края"
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
Какие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
 
ГурзуфДом-музей Пушкина в ГурзуфеАлександр ПушкинКрымМузеи КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15Главное за день: 5 июня
23:01Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
22:55Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - Минобороны
22:39Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
22:32ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
22:30Главные новости Крыма: 5 июня
22:06Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
21:56Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
21:40Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
21:32Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
21:28Путин назвал истинную цель США на Украине
21:23На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
21:10Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
20:57Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
20:33Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
20:11В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов
19:45В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
19:31Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят
19:10Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников
18:45Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
Лента новостейМолния