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Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:32
2024-06-05T21:32
2024-06-05T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном сайте Кабмина."Этот замечательный музей расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье. Именно здесь в 1820 году Пушкин жил с семьей генерала Раевского. Наша задача – превратить музей, который хранит память о гениальном поэте в Крыму, в крупный культурный и просветительский центр. На эти цели из федерального бюджета мы выделяем 318 млн рублей", – цитирует Голикову пресс-служба правительства.Этот проект будет реализован в рамках общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев в России. В нее входят 11 музеев – три федеральных и восемь региональных. Общая стоимость программы – 1 миллиард 134 миллиона рублей.Кроме того в музеях, посвященных жизни и творчеству Пушкина, – в стране их около 20 – созданы условия для проведения пушкинских торжеств, притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина. В том числе проведена реставрация ключевых объектов, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. Работу будут продолжать в 2025 и 2026 году.Осенью прошлого года в музее Пушкина в Гурзуфе началась дорогостоящая реставрация по указу президента России Владимира Путина о праздновании юбилея "солнца русской поэзии". На обновление музея было выделено свыше 281 миллионов рублей, в том числе на реставрацию здания – более 246 миллионов рублей и на реэкспозицию – 35 миллионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушкин и Крым: "… земли полуденной волшебные края""Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестивальКакие учреждения культуры в Крыму откроют после реставрации в 2024 году
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гурзуф, дом-музей пушкина в гурзуфе, александр пушкин, крым, музеи крыма, новости крыма
Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
318 миллионов рублей выделит Правительство РФ на развитие музея Пушкина в Гурзуфе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым.
Правительство РФ выделит 318 миллионов рублей на развитие музея Пушкина в Гурзуфе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сказано на официальном сайте Кабмина.
"Этот замечательный музей расположен в доме-памятнике – бывшей даче Ришелье. Именно здесь в 1820 году Пушкин жил с семьей генерала Раевского. Наша задача – превратить музей, который хранит память о гениальном поэте в Крыму, в крупный культурный и просветительский центр. На эти цели из федерального бюджета мы выделяем 318 млн рублей", – цитирует Голикову пресс-служба правительства.
Этот проект будет реализован в рамках общероссийской программы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев в России. В нее входят 11 музеев – три федеральных и восемь региональных. Общая стоимость программы – 1 миллиард 134 миллиона рублей.
Кроме того в музеях, посвященных жизни и творчеству Пушкина, – в стране их около 20 – созданы условия для проведения пушкинских торжеств, притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина. В том числе проведена реставрация ключевых объектов, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. Работу будут продолжать в 2025 и 2026 году.
Осенью прошлого года в музее Пушкина в Гурзуфе началась дорогостоящая реставрация по указу президента России Владимира Путина о праздновании юбилея "солнца русской поэзии". На обновление музея было выделено свыше 281 миллионов рублей
, в том числе на реставрацию здания – более 246 миллионов рублей и на реэкспозицию – 35 миллионов.
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