https://crimea.ria.ru/20240530/velikoe-russkoe-slovo-v-krymu--v-kakom-formate-proydet-festival-1137697169.html
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 30.05.2024
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T07:10
2024-05-30T07:10
2024-05-30T07:10
владимир константинов
международный фестиваль "великое русское слово"
крым
радио "спутник в крыму"
новости крыма
культура
александр пушкин
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В этом году в рамках фестиваля запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Ожидаются международные эксперты и докладчики. По мнению главы крымского парламента, такие форматы позволяют решать вопросы сохранения и развития русского языка и русской культуры, которая в последнее время "очистилась от накипи и ржавчины"."В языковой сфере идут серьезные изменения в лучшую сторону, в образовательной. Смыло всю накипь и ржавчину - всех этих Пугачевых и Галкиных. Освободилось пространство, его нужно заполнять. Чтоб у нас появились новый Достоевский и новый Есенин, нужно формировать среду. И мы, крымчане, тоже какую-то лепту вносим этим фестивалем", - убежден спикер крымского парламента.Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" ежегодно проходит в Крыму с 2007 года, под эгидой парламента республики и Совмина РК при поддержке представителей государственных органов власти России. Он стал одним из главных гуманитарных проектов Крыма. Традиционно фестиваль стартует в День рождения Пушкина - 6 июня.Цели и задачи Фестиваля направлены на развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.В рамках мероприятий Фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций, государственных органов власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоРусский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизацииПрезентован сборник "ПоэZия русского лета"
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владимир константинов, международный фестиваль "великое русское слово", крым, новости крыма, культура, александр пушкин, сергей аксенов
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
Константинов: фестиваль "Великое русское слово" пройдет без уличных мероприятий
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"С учетом требований безопасности мы убрали уличные мероприятия, которые всегда были важной составной частью нашего фестиваля - уровень опасности запрещает собирать большое число людей", - заявил Константинов.
В этом году в рамках фестиваля запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Ожидаются международные эксперты и докладчики. По мнению главы крымского парламента, такие форматы позволяют решать вопросы сохранения и развития русского языка и русской культуры, которая в последнее время "очистилась от накипи и ржавчины".
"В языковой сфере идут серьезные изменения в лучшую сторону, в образовательной. Смыло всю накипь и ржавчину - всех этих Пугачевых и Галкиных. Освободилось пространство, его нужно заполнять. Чтоб у нас появились новый Достоевский и новый Есенин, нужно формировать среду. И мы, крымчане, тоже какую-то лепту вносим этим фестивалем", - убежден спикер крымского парламента.
Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием
, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" ежегодно проходит в Крыму с 2007 года, под эгидой парламента республики и Совмина РК при поддержке представителей государственных органов власти России. Он стал одним из главных гуманитарных проектов Крыма.
Традиционно фестиваль стартует в День рождения Пушкина - 6 июня.
Цели и задачи Фестиваля направлены на развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
В рамках мероприятий Фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций, государственных органов власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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