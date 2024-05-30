Рейтинг@Mail.ru
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240530/velikoe-russkoe-slovo-v-krymu--v-kakom-formate-proydet-festival-1137697169.html
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль - РИА Новости Крым, 30.05.2024
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T07:10
2024-05-30T07:10
владимир константинов
международный фестиваль "великое русское слово"
крым
радио "спутник в крыму"
новости крыма
культура
александр пушкин
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129206519_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_25acdfcd828eef6c691f63b2c632bca8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.В этом году в рамках фестиваля запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Ожидаются международные эксперты и докладчики. По мнению главы крымского парламента, такие форматы позволяют решать вопросы сохранения и развития русского языка и русской культуры, которая в последнее время "очистилась от накипи и ржавчины"."В языковой сфере идут серьезные изменения в лучшую сторону, в образовательной. Смыло всю накипь и ржавчину - всех этих Пугачевых и Галкиных. Освободилось пространство, его нужно заполнять. Чтоб у нас появились новый Достоевский и новый Есенин, нужно формировать среду. И мы, крымчане, тоже какую-то лепту вносим этим фестивалем", - убежден спикер крымского парламента.Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" ежегодно проходит в Крыму с 2007 года, под эгидой парламента республики и Совмина РК при поддержке представителей государственных органов власти России. Он стал одним из главных гуманитарных проектов Крыма. Традиционно фестиваль стартует в День рождения Пушкина - 6 июня.Цели и задачи Фестиваля направлены на развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.В рамках мероприятий Фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций, государственных органов власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоРусский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизацииПрезентован сборник "ПоэZия русского лета"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129206519_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fab5a70d96b41895fb9c38cbe536a40f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, международный фестиваль "великое русское слово", крым, новости крыма, культура, александр пушкин, сергей аксенов
"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль

Константинов: фестиваль "Великое русское слово" пройдет без уличных мероприятий

07:10 30.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев16-й Международный фестиваль "Великое русское слово"
16-й Международный фестиваль Великое русское слово - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Фестиваль "Великое русское слово" в Крыму в этом году пройдет без уличных мероприятий по соображениям безопасности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"С учетом требований безопасности мы убрали уличные мероприятия, которые всегда были важной составной частью нашего фестиваля - уровень опасности запрещает собирать большое число людей", - заявил Константинов.
В этом году в рамках фестиваля запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Ожидаются международные эксперты и докладчики. По мнению главы крымского парламента, такие форматы позволяют решать вопросы сохранения и развития русского языка и русской культуры, которая в последнее время "очистилась от накипи и ржавчины".
"В языковой сфере идут серьезные изменения в лучшую сторону, в образовательной. Смыло всю накипь и ржавчину - всех этих Пугачевых и Галкиных. Освободилось пространство, его нужно заполнять. Чтоб у нас появились новый Достоевский и новый Есенин, нужно формировать среду. И мы, крымчане, тоже какую-то лепту вносим этим фестивалем", - убежден спикер крымского парламента.
Международный фестиваль "Великое русское слово" стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" ежегодно проходит в Крыму с 2007 года, под эгидой парламента республики и Совмина РК при поддержке представителей государственных органов власти России. Он стал одним из главных гуманитарных проектов Крыма.
Традиционно фестиваль стартует в День рождения Пушкина - 6 июня.
Цели и задачи Фестиваля направлены на развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
В рамках мероприятий Фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций, государственных органов власти России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на Грушевского
Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизации
Презентован сборник "ПоэZия русского лета"
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновМеждународный фестиваль "Великое русское слово"КрымНовости КрымаКультураАлександр ПушкинСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Крымский мост закрыт
07:14Крым атаковали ракетами ATACMS и морскими и воздушными дронами
07:10"Великое русское слово" в Крыму – в каком формате пройдет фестиваль
06:37Пожар в 4000 "квадратов" в Москве тушат 40 единиц техники и вертолеты
06:03Кто на Западе может консолидировать силы для переговоров с РФ по Украине
05:47Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
01:34Крымский мост открыт
00:57Крымский мост закрыт
00:01В Крым возвращается майское тепло
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:05Главное за день: 29 мая
22:31Главные новости Крыма: 29 мая
22:05Ракеты ATACMS на Крым направляют военные США – мнение
21:47В Керчи пройдут Малые Олимпийские игры
21:33Хотел сфотографироваться и упал в обрыв: в Крымских горах погиб турист
21:25Намечается прорыв: эксперт о развитии отношений между РФ и Афганистаном
21:15Инклюзивный парк в крымском Саки откроют осенью этого года
20:56В Алупке ограничат доступ в Милютинский парк
20:35Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
20:21Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"
Лента новостейМолния